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  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 7'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
21
Агиррегабириа
Мартин
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
16
Эдгар
Мендес
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
Алавес
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.21
2. Эдгар Мендес 3 0.16
3. Хоселу Санмартин 3 (1) 0.16
4. Дейверсон Силва 1 0.05
5. Химо Наварро 1 0.05
6. Риоха Луис 1 0.05
7. Пина Томас 1 0.05
8. Эли Родриго 1 0.05
9. Сайнс Борха 1 0.05
10. Йота Пелетейро 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.44
2. Модрич Лука 3 0.17
3. Вальверде Федерико 3 0.17
4. Каземиро Карлос 3 0.17
5. Васкес Лукас 2 0.11
6. Винисиус Жуниор 2 0.11
7. Рамос Серхио 2 (2) 0.11
8. Асенсио Марко 1 0.06
9. Кроос Тони 1 0.06
10. Азар Эден 1 0.06
11. Диас Мариано 1 0.06
12. Родриго 0 0
13. Карвахаль Даниэль 0 0
14. Марсело Виера 0 0
15. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 7 0
2. Батталья Родриго 5 1
3. Эдгар Мендес 5 1
4. Пина Томас 6 0
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Йота Пелетейро 3 1
7. Лагуардия Виктор 2 1
8. Тачи 2 1
9. Дейверсон Силва 3 0
10. Риоха Луис 3 0
11. Хоселу Санмартин 1 0
12. Хави Лопеc 1 0
13. Химо Наварро 1 0
14. Пачеко Фернандо 1 0
15. Эли Родриго 1 0
16. Понс Пере 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 7 0
2. Карвахаль Даниэль 5 0
3. Кроос Тони 4 0
4. Рамос Серхио 3 0
5. Начо Игнасио 3 0
6. Модрич Лука 2 0
7. Марсело Виера 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Асенсио Марко 1 0
10. Менди Ферлан 1 0
11. Винисиус Жуниор 1 0
12. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 25% (4) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1)
 Реал Мадрид 25.93% (7) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес
Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта
Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид 1:2 Алавес Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера
Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 11 5 3 30 - 15 38
3. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
4. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
17. Алавес 0:0 Заявка 20 4 7 9 17 - 25 19
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид 0:0 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
14. Алавес 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 11 5 5 1 15 - 10 20
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
4. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 9'
    Менди с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где пробил Бензема, но точно в руки Пачеко полетела сфера.
  • 8'
    По флангу забросил Наварро на ход Хоселу, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Менди.
  • 7'
    С угла поля навесил Наварро на линию вратарской, но здесь выиграл верх Варан и вынес сферу обратно на фланг.
  • Угловой
    6'
    Хоселу мог пробивать из пределов штрафной после паса от Баттальи, но на выходе Куртуа вынес на угловой.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял Модрич в штрафную на Бензема, но тому пробить по воротам не позволил Лежён.
  • 4'
    Догнал мяч у лицевой линии Риоха и тут же подал в центр штрафной, но здесь головой пробил Хоселу крайне неточно.
  • 3'
    Прошел по флангу Дуарте и прострелил низом в штрафную, но здесь Мендес нарушил правила в борьбе против Варана.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.40 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.65 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 7.60 4.30 1.53
  7.76 4.71 1.44

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 10.00 1.02 3.70 1.26 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.80
12.50 1.01 9.20 1.04 4.05 1.27 3.25 1.36 2.05 1.78 1.88 2.05 1.64 2.35 1.41 2.90 1.17 4.44 1.12 5.60 1.03 9.50 1.03 10.00 1.01 17.50
4.34 1.24 3.18 1.40 2.50 1.58 2.10 1.80 1.88 2.02 1.65 2.36 1.51 2.69 1.43 3.01 1.17 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
3.25 1.33 2.03 1.77 1.45 2.75 1.15 5.50 1.11 5.65
3.20 1.37 2.64 1.52 2.07 1.81 1.65 2.32 1.46 2.82 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.88 1.42 1.80 2.01 1.32 3.38 1.21 4.40
4.19 1.19 3.05 1.34 1.76 2.00 1.31 3.15 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.95
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Алавес 0:0 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Алавес
0.7% (1)
Ничья
4.3% (6)
Реал Мадрид
95% (133)
Тотал 2.5
Больше
62.32% (86)
Меньше
37.68% (52)
Обе команды забьют
Да
62.32% (86)
Нет
37.68% (52)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
42.9% (60)
0:2 Реал Мадрид
22.1% (31)
1:3 Реал Мадрид
14.3% (20)
0:1 Реал Мадрид
10.7% (15)
1:1 Ничья
3.6% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.1% (3)
0:4 Реал Мадрид
1.4% (2)
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