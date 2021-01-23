Алавес
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Мендисорроса
Реал Мадрид
23
Химо
Наварро
11
Риоха
Луис
16
Эдгар
Мендес
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
16 Эдгар МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: David Bettoni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.21
|2.
|Эдгар Мендес
|3
|0.16
|3.
|Хоселу Санмартин
|3 (1)
|0.16
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|5.
|Химо Наварро
|1
|0.05
|6.
|Риоха Луис
|1
|0.05
|7.
|Пина Томас
|1
|0.05
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.05
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.05
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|8
|0.44
|2.
|Модрич Лука
|3
|0.17
|3.
|Вальверде Федерико
|3
|0.17
|4.
|Каземиро Карлос
|3
|0.17
|5.
|Васкес Лукас
|2
|0.11
|6.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.11
|7.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.11
|8.
|Асенсио Марко
|1
|0.06
|9.
|Кроос Тони
|1
|0.06
|10.
|Азар Эден
|1
|0.06
|11.
|Диас Мариано
|1
|0.06
|12.
|Родриго
|0
|0
|13.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|14.
|Марсело Виера
|0
|0
|15.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|7
|0
|2.
|Батталья Родриго
|5
|1
|3.
|Эдгар Мендес
|5
|1
|4.
|Пина Томас
|6
|0
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|7.
|Лагуардия Виктор
|2
|1
|8.
|Тачи
|2
|1
|9.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|10.
|Риоха Луис
|3
|0
|11.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|12.
|Хави Лопеc
|1
|0
|13.
|Химо Наварро
|1
|0
|14.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|15.
|Эли Родриго
|1
|0
|16.
|Понс Пере
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|7
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|3.
|Кроос Тони
|4
|0
|4.
|Рамос Серхио
|3
|0
|5.
|Начо Игнасио
|3
|0
|6.
|Модрич Лука
|2
|0
|7.
|Марсело Виера
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0
|9.
|Асенсио Марко
|1
|0
|10.
|Менди Ферлан
|1
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|12.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|25% (4)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|Реал Мадрид
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес
Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта
Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|17 - 25
|19
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 10
|20
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Алавес
0.7% (1)
Ничья
4.3% (6)
Реал Мадрид
95% (133)
Тотал 2.5
Больше
62.32% (86)
Меньше
37.68% (52)
Обе команды забьют
Да
62.32% (86)
Нет
37.68% (52)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
42.9% (60)
0:2 Реал Мадрид
22.1% (31)
1:3 Реал Мадрид
14.3% (20)
0:1 Реал Мадрид
10.7% (15)
1:1 Ничья
3.6% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.1% (3)
0:4 Реал Мадрид
1.4% (2)
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