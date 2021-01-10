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Алавес
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.21
2. Эдгар Мендес 3 0.16
3. Хоселу Санмартин 3 (1) 0.16
4. Дейверсон Силва 1 0.05
5. Химо Наварро 1 0.05
6. Риоха Луис 1 0.05
7. Пина Томас 1 0.05
8. Эли Родриго 1 0.05
9. Сайнс Борха 1 0.05
10. Йота Пелетейро 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.44
2. Модрич Лука 3 0.17
3. Вальверде Федерико 3 0.17
4. Каземиро Карлос 3 0.17
5. Васкес Лукас 2 0.11
6. Винисиус Жуниор 2 0.11
7. Рамос Серхио 2 (2) 0.11
8. Асенсио Марко 1 0.06
9. Кроос Тони 1 0.06
10. Азар Эден 1 0.06
11. Диас Мариано 1 0.06
12. Родриго 0 0
13. Карвахаль Даниэль 0 0
14. Марсело Виера 0 0
15. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 7 0
2. Батталья Родриго 5 1
3. Эдгар Мендес 5 1
4. Пина Томас 6 0
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Йота Пелетейро 3 1
7. Лагуардия Виктор 2 1
8. Тачи 2 1
9. Дейверсон Силва 3 0
10. Риоха Луис 3 0
11. Хоселу Санмартин 1 0
12. Хави Лопеc 1 0
13. Химо Наварро 1 0
14. Пачеко Фернандо 1 0
15. Эли Родриго 1 0
16. Понс Пере 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 7 0
2. Карвахаль Даниэль 5 0
3. Кроос Тони 4 0
4. Рамос Серхио 3 0
5. Начо Игнасио 3 0
6. Модрич Лука 2 0
7. Марсело Виера 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Асенсио Марко 1 0
10. Менди Ферлан 1 0
11. Винисиус Жуниор 1 0
12. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 25% (4) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1)
 Реал Мадрид 25.93% (7) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес
Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта
Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид 1:2 Алавес Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера
Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 19 8 9 2 28 - 19 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Алавес 2.2% (1)
    X 8.7% (4)
    Реал Мадрид 89.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.70
    4.90
    1.46
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.20 4.70 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.90 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.80 1.44
      7.53 4.80 1.46

    Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
    16.00 0.00 10.50 1.02 4.50 1.21 3.45 1.30 2.26 1.69 2.01 1.85 1.78 2.12 1.47 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50 1.01 14.50
    4.83 1.21 2.75 1.50 2.27 1.69 2.04 1.88 1.77 2.14 1.61 2.44 1.50 2.72 1.20 5.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
    2.30 1.62 1.57 2.44 1.21 4.50
    3.05 1.43 2.40 1.63 1.83 2.09 1.57 2.53 1.39 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.31
    Где смотреть матч Алавес - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид

    Исход игры
    Алавес
    2.2% (1)
    Ничья
    8.7% (4)
    Реал Мадрид
    89.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    43.5% (20)
    0:2 Реал Мадрид
    28.3% (13)
    1:3 Реал Мадрид
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Реал Мадрид
    4.3% (2)
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