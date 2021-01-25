  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
5:1
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
0:1
1' Гол
Кукурелья Марк
7' Undefined phrase: football_event_
Яньес Рубен
8' Желтая карточка
Максимович Неманья
9' Желтая карточка
Нуньес Унай
1:1
12' Гол
Гарсия Рауль
17' Желтая карточка
Гарсия Рауль
1:1
29' Не забитый пенальти
Мата Хайме
40' Желтая карточка
Гарсия Дани
49' Желтая карточка
Мата Хайме
2:1
50' Гол
Йерай Альварес
56' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
57' Желтая карточка
Венседор Унай
3:1
61' Гол
Гарсия Рауль
4:1
75' Гол
Беренгер Алекс
78' Желтая карточка
Дьене Даконам
5:1
82' Гол
Де Маркос Оскар
90'+3
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
14
Гарсия
Дани
27
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
12
Ньом
Аллан
5
Кубо
Такефуса
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
11
Аленья
Карлес
7
Мата
Хайме
Атлетик Б
4-4-2
Хетафе
4-4-1-1

Ход матча

1'
0:1
Кукурелья Марк
(Аленья Карлес)
7'
 
Яньес Рубен
8'
 
Максимович Неманья
9'
Нуньес Унай
 
12'
Гарсия Рауль
(Муньяин Икер)
1:1
17'
Гарсия Рауль
 
29'
1:1
Мата Хайме
40'
Гарсия Дани
 
49'
 
Мата Хайме
50'
Йерай Альварес
(Муньяин Икер)
2:1
56'
 
Этчейта Хавьер
57'
 
Анхель Луис
Максимович Неманья
57'
Венседор Унай
 
61'
Гарсия Рауль
(Баленсиага Микель)
3:1
66'
Лекуе Иньиго
Баленсиага Микель
 
69'
 
Портильо Франсиско
Мата Хайме
69'
 
Mamor Niang
Кубо Такефуса
73'
Весга Микель
Венседор Унай
 
73'
Беренгер Алекс
Гарсия Рауль
 
75'
Беренгер Алекс
(Уильямс Иньяки)
4:1
78'
 
Дьене Даконам
80'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 
80'
Лопес Унаи
Муньяин Икер
 
82'
Де Маркос Оскар
(Вильялибре Асьер)
5:1
83'
 
John-Patrick Finn
Арамбарри Мауро

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 4 (1) 0.21
2. Муньяин Икер 4 0.21
3. Беренгер Алекс 3 0.16
4. Гарсия Рауль 3 (1) 0.16
5. Капа Андер 2 0.11
6. Вильялибре Асьер 2 0.11
7. Лопес Унаи 2 0.11
8. Де Маркос Оскар 1 0.05
9. Йерай Альварес 1 0.05
10. Нуньес Унай 1 0.05
11. Сансет Ойян 1 0.05
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.05
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.26
2. Кукурелья Марк 3 0.16
3. Мата Хайме 3 (1) 0.16
4. Эрнандес Хуан 2 0.11
5. Арамбарри Мауро 2 0.11
6. Дамиан Суарес 1 0.05
7. Максимович Неманья 1 0.05
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 5 1
2. Иньиго Мартинес 6 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Гарсия Дани 4 0
5. Лопес Унаи 4 0
6. Весга Микель 4 0
7. Нуньес Унай 4 0
8. Юри Берчиче 3 0
9. Капа Андер 3 0
10. Венседор Унай 3 0
11. Кодро Кенан 2 0
12. Беренгер Алекс 2 0
13. Морсильо Хон 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 8 1
2. Дьене Даконам 6 1
3. Мата Хайме 7 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Кабако Эрик 6 0
6. Арамбарри Мауро 5 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Этчейта Хавьер 3 0
11. Эрнандес Хуан 3 0
12. Максимович Неманья 3 0
13. Анхель Луис 3 0
14. Тимор Давид 2 0
15. Унал Энес 2 0
16. Яньес Рубен 1 0
17. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 12% (3) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 40% (10)
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =3 -8
УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона
Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид
Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хетафе: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Хетафе 1:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Атлетик Б Ла Лига Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
10. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
11. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
12. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
13. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
14. Валенсия Заявка 20 4 8 8 26 - 29 20
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Атлетик Б 77.5% (110)
X 19.7% (28)
Хетафе 2.8% (4)
+1
выиграет Атлетик Б
"Атлетик" стабильно забивает в последних матчах, в игре против "Хетафе" является фаворитом. Не... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
2.39 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.36 2.85 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 2.92 3.92
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.50 21.00
  2.59 2.27 4.68

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
5.60 1.15 4.70 1.18 2.23 1.64 1.65 2.27 1.40 3.00 1.18 4.70 1.13 6.20 1.05 9.50 1.03 11.00
5.75 1.12 4.20 1.19 2.25 1.72 1.65 2.24 1.36 3.04 1.17 4.60 1.11 5.35 1.01 9.80 1.00 10.50
5.70 1.13 4.44 1.21 2.30 1.69 1.99 1.90 1.69 2.30 3.00 1.38 1.97 1.82 2.22 1.65 1.14 5.55 1.23 4.05 1.04 10.00 1.57 2.40 1.10 6.80 1.06 8.80
5.66 1.17 3.92 1.29 2.72 1.50 2.18 1.75 1.91 1.99 1.61 2.42 1.47 2.84 3.09 1.40 2.56 1.54 2.03 1.85 1.64 2.34 1.46 2.83 1.42 2.97 1.40 3.06 2.18 1.73 1.77 2.13 1.35 3.36 1.23 4.35 1.41 3.04 1.22 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.10 1.67 1.41 2.75 1.21 4.10 1.02 10.00
2.17 1.69 1.44 2.79 1.22 4.25 1.04 11.25 1.03 12.50
2.20 1.66 1.41 2.90 1.25 4.40 1.05 11.50 1.33 3.25 1.03 12.00 1.12 6.10
2.20 1.72 1.81 2.08 1.40 3.06 1.27 3.90 1.21 4.72 1.22 4.52 1.11 7.18 1.15 5.76 1.11 7.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.80 1.97 1.37 2.95 1.07 7.20
2.68 1.47 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.35 1.09 7.70
2.85 1.42 1.75 2.01 1.35 3.05 1.09 5.86 1.07 6.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.39 1.54
2.41 1.57
Букмекер Да Нет
6.40 1.09
6.70 1.08
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.75 1.15
Где смотреть матч Атлетик Б 5:1 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 5:1 Хетафе

Исход игры
Атлетик Б
77.5% (110)
Ничья
19.7% (28)
Хетафе
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
63.31% (88)
Нет
36.69% (51)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.9% (51)
1:0 Атлетик Б
28.9% (41)
1:1 Ничья
16.9% (24)
2:0 Атлетик Б
4.9% (7)
3:1 Атлетик Б
4.2% (6)
1:2 Хетафе
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Атлетик Б
1.4% (2)
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