0:1
1' ГолКукурелья Марк
7' Undefined phrase: football_event_Яньес Рубен
8' Желтая карточкаМаксимович Неманья
9' Желтая карточкаНуньес Унай
1:1
12' ГолГарсия Рауль
17' Желтая карточкаГарсия Рауль
1:1
29' Не забитый пенальтиМата Хайме
40' Желтая карточкаГарсия Дани
49' Желтая карточкаМата Хайме
2:1
50' ГолЙерай Альварес
56' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
57' Желтая карточкаВенседор Унай
3:1
61' ГолГарсия Рауль
4:1
75' ГолБеренгер Алекс
78' Желтая карточкаДьене Даконам
5:1
82' ГолДе Маркос Оскар
21
Капа
Андер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Mamor Niang
-
-
28 David Alba2
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
0:1
7'
9'
12'
1:1
17'
29'
1:1
40'
49'
50'
2:1
56'
57'
61'
75'
4:1
78'
82'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|4 (1)
|0.21
|2.
|Муньяин Икер
|4
|0.21
|3.
|Беренгер Алекс
|3
|0.16
|4.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.16
|5.
|Капа Андер
|2
|0.11
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.11
|7.
|Лопес Унаи
|2
|0.11
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|9.
|Йерай Альварес
|1
|0.05
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0.05
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.05
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.05
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.26
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.16
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.16
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.11
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.11
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.05
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|5
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|6
|0
|3.
|Йерай Альварес
|5
|0
|4.
|Гарсия Дани
|4
|0
|5.
|Лопес Унаи
|4
|0
|6.
|Весга Микель
|4
|0
|7.
|Нуньес Унай
|4
|0
|8.
|Юри Берчиче
|3
|0
|9.
|Капа Андер
|3
|0
|10.
|Венседор Унай
|3
|0
|11.
|Кодро Кенан
|2
|0
|12.
|Беренгер Алекс
|2
|0
|13.
|Морсильо Хон
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|8
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|1
|3.
|Мата Хайме
|7
|0
|4.
|Ньом Аллан
|6
|0
|5.
|Кабако Эрик
|6
|0
|6.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|12.
|Максимович Неманья
|3
|0
|13.
|Анхель Луис
|3
|0
|14.
|Тимор Давид
|2
|0
|15.
|Унал Энес
|2
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|12% (3)
|8% (2)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|40% (10)
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =3 -8УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона
Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид
Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хетафе: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Атлетик Б 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|17 - 23
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|26 - 29
|20
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 21
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 25
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 5:1 Хетафе
Исход игры
Атлетик Б
77.5% (110)
Ничья
19.7% (28)
Хетафе
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
63.31% (88)
Нет
36.69% (51)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.9% (51)
1:0 Атлетик Б
28.9% (41)
1:1 Ничья
16.9% (24)
2:0 Атлетик Б
4.9% (7)
3:1 Атлетик Б
4.2% (6)
1:2 Хетафе
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Атлетик Б
1.4% (2)
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