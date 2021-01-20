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Арис Салоники
2:0
Конец матча
Астерас
0'
34' Желтая карточка
Мунафо Хуан
1:0
69' Гол
Мансини Даниэль
2:0
76' Гол
Бертолио Факундо
78' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
86' Желтая карточка
Суарес Дани
90'
Арис Салоники
Астерас

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мансини Даниэль 1 1
2. Бертолио Факундо 1 1
3. Сакик Эмануэль 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Сакик Эмануэль 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Мунафо Хуан 1 0
2. Суарес Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Астерас 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос
Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса
Астерас Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас
ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Астерас: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 8.50 90.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.61 3.50 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.74 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 1.80 8.00
  2.65 1.75 8.99

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.20 1.10 2.39 1.53 1.79 1.96 1.46 2.60 1.15 5.00 1.06 8.00
5.25 1.12 2.48 1.50 1.88 1.90 1.52 2.66 1.22 4.20 1.15 5.00 1.03 9.20
2.05 1.70 1.20 4.35 2.18 1.63 1.87 1.87 1.68 2.11 1.02 10.50
1.90 1.93 1.56 2.41 1.24 3.91 1.47 2.68 1.34 3.23 1.33 3.25 1.38 3.01 1.60 2.34 1.34 3.19 1.18 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.28 1.58 1.49 2.50 1.25 3.70 1.04 9.20
2.42 1.55 1.57 2.38 1.28 3.60
1.27 3.50 1.49 2.50 1.01 12.00
1.15 5.28 1.34 3.20 1.45 2.75 1.33 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
2.95 1.36 1.95 1.79 1.42 2.75 1.09 6.60
2.99 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.60 1.46
8.00 1.06
Букмекер Да Нет
6.60 1.09
9.50 1.04
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Где смотреть матч Арис Салоники 2:0 Астерас онлайн

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