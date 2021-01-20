Панетоликос
0:0
Первый тайм: 19'
Олимпиакос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Мартинш Педру
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ
Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 17
Олимпиакос: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 0
Панетоликос 0:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
Победитель
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