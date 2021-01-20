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Панетоликос
0:3
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
20' Гол
Брума Арминду
41' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
0:2
65' Гол
Врусаи Мариус
0:3
85' Гол
Сиссе Папе Абу
90'+5
Панетоликос
Олимпиакос

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Врусаи Мариус 1 1
2. Брума Арминду 1 1
3. Сиссе Папе Абу 1 1

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
Олимпиакос
# Игрок      
1. Пападопулос Авраам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 0 0 0 0
 Олимпиакос 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ
Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 17
Олимпиакос: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 0
Панетоликос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 Олимпиакос Суперлига
Панетоликос 0:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Брума Арминду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 8.60 4.50 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 8.80 4.55 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 6.00 1.12
  34.67 7.42 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.35 1.30 2.60 1.46 1.82 1.92 1.45 2.65 1.31 3.25 1.10 6.00
7.70 1.05 3.20 1.32 2.50 1.52 1.84 2.04 1.42 2.82 1.28 3.46 1.10 5.85
9.20 1.03 7.00 1.08 3.45 1.28 2.31 1.57 2.10 1.69 1.55 2.35 1.68 2.10 1.27 3.55 1.15 5.00 1.03 10.00 1.14 5.20 1.03 10.00
3.19 1.34 2.64 1.48 2.07 1.76 1.65 2.25 1.69 2.17 1.42 2.85 1.15 5.30 1.42 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.80 1.09 6.60
2.86 1.41 1.93 1.85 1.40 2.90
2.62 1.45 1.65 2.15 1.70 2.08 1.17 4.70 1.10 6.25
2.42 1.55 1.99 1.82 1.53 2.46 1.34 3.14 1.45 2.71 1.24 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.66 2.13 1.17 4.60
2.50 1.52 1.63 2.25 1.27 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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