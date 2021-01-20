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Волос
2:0
Конец матча
ОФИ
0'
37' Желтая карточка
Нейра Хуан
43' Желтая карточка
Ренату Сантуш
1:0
52' Гол
Мартинес Николас II
63' Желтая карточка
Баррьентос Жан
2:0
85' Гол
Митоглу Герасимос
90'+5
Волос
ОФИ

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Николас II 1 1
2. Митоглу Герасимос 1 1
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 1 0
2. Ренату Сантуш 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 ОФИ 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос
АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ
ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ

Последние игры между собой

Волос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Волос 1:4 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Волос Суперлига Волос 1:0 ОФИ Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ренату Сантуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.12 2.73
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.00 26.00

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
6.60 1.07 3.10 1.34 2.38 1.57 1.78 2.12 1.39 2.95 1.27 3.54 1.09 6.10
3.05 1.35 1.57 2.31 2.37 1.55 1.96 1.79 1.07 7.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.64 1.47 1.78 2.01 1.38 2.99
1.31 3.25 1.77 1.98 1.15 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.26 1.33 2.44 1.54 1.61 2.28 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
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