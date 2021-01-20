37' Желтая карточкаНейра Хуан
43' Желтая карточкаРенату Сантуш
1:0
52' ГолМартинес Николас II
63' Желтая карточкаБаррьентос Жан
2:0
85' ГолМитоглу Герасимос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
19 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вафеас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
37'
43'
52'
63'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Николас II
|1
|1
|2.
|Митоглу Герасимос
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|1
|0
|2.
|Ренату Сантуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +4 =9 -7Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос
АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ
Последние игры между собой
Волос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
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