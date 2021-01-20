АЕК
1:0
Первый тайм: 41'
Аполлон Смирнис
1:0
7' ГолШимански Дамиан
29' Желтая карточкаКитоко Ричи
34' Желтая карточкаКалисир Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Радоня ВедадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
7'
1:0
29'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимански Дамиан
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Китоко Ричи
|1
|0
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис
Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
АЕК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
Победитель
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