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АЕК
2:0
Конец матча
Аполлон Смирнис
0'
1:0
7' Гол
Шимански Дамиан
29' Желтая карточка
Китоко Ричи
35' Желтая карточка
Калисир Андре
54' Желтая карточка
Лаци Жига
60' Желтая карточка
Витлис Вассилис
2:0
88' Гол
Гарсия Леви
90'+4
АЕК
Аполлон Смирнис

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимански Дамиан 1 1
2. Гарсия Леви 1 1
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Лаци Жига 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Китоко Ричи 1 0
2. Калисир Андре 1 0
3. Витлис Вассилис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос
Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис
Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

АЕК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:2 АЕК Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 АЕК Суперлига
АЕК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 3:3 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Калисир Андре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Китоко Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Шимански Дамиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.25 5.60 11.00
  1.10 7.86 32.80

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5 5.5 5.5
4.20 1.21 2.15 1.65 1.70 2.08 1.45 2.60 1.17 4.60 1.06 8.20
1.71 2.15 1.43 2.81 1.15 5.18 1.77 2.06 1.54 2.48 1.34 3.19 1.43 2.82 1.76 2.08 1.57 2.41 1.43 2.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.31 2.21 1.62 1.52 2.43 1.13 5.40
3.27 1.32 2.80 1.42 2.22 1.66 1.74 2.14 1.39 2.91 1.21 4.20 1.50 2.54 1.32 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.87 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.59
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч АЕК 2:0 Аполлон Смирнис онлайн

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