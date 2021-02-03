Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 22'
Панетоликос
1:0
10' ГолМасурас Гиоргос
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
10 ДалсьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
10'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Врусаи Мариус
|1
|0.5
|2.
|Брума Арминду
|1
|0.5
|3.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос
Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
Победитель
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