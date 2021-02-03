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Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 22'
Панетоликос
0'
1:0
10' Гол
Масурас Гиоргос
22'
Олимпиакос
Панетоликос

Ход матча

10'
Масурас Гиоргос
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Врусаи Мариус 1 0.5
2. Брума Арминду 1 0.5
3. Сиссе Папе Абу 1 0.5
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Пападопулос Авраам 1 0
Панетоликос
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Панетоликос 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12
ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос
Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Кубок Панетоликос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Панетоликос
1.19
8.10
19.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 10.00 33.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.19 6.20 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 8.10 19.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 8.50 10.50
  1.19 6.23 13.22

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.60 1.17 2.33 1.56 1.85 1.89 1.54 2.39 1.21 4.10 1.07 7.20
13.00 1.00 5.10 1.15 4.20 1.22 2.58 1.55 1.99 1.80 1.60 2.25 1.31 3.14 1.22 3.72 1.08 6.05 1.06 7.00
8.20 1.05 6.25 1.10 2.80 1.40 2.10 1.69 2.13 1.66 1.76 2.00 1.62 2.20 1.30 3.30 1.20 4.20 1.07 7.50 1.05 8.50
3.17 1.35 2.39 1.58 2.02 1.81 1.79 2.04 1.57 2.41 1.68 2.18 1.53 2.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.58 2.29 1.15 5.00
2.61 1.48 1.65 2.21 1.26 3.78
3.55 1.27 2.55 1.48 2.05 1.72 1.33 3.15 1.18 4.50
3.10 1.35 2.55 1.50 1.99 1.83 1.58 2.35 1.40 2.86 1.40 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.97 1.78 1.29 3.40
3.78 1.26 2.03 1.77 1.52 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.32 1.57
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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