0:1
3' ГолНаумец Владислав
0:2
10' ГолМилинчану Николай
0:3
13' ГолСалиакас Манолис
1:3
28' ГолКоцопулос Костас
66' Желтая карточкаБренер Фабрисио
68' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
2:3
82' ГолКоцопулос Костас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
3'
0:1
10'
13'
0:3
28'
1:3
66'
82'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коцопулос Костас
|2
|1
|2.
|Гутас Димитрис
|1
|0.5
|3.
|Струнгис Стефанос
|1
|0.5
|4.
|Муньис Хуан
|0
|0
|5.
|Умбидес Хавьер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элефтериадис Христос
|1 (1)
|0.5
|2.
|Милинчану Николай
|1
|0.5
|3.
|Салиакас Манолис
|1
|0.5
|4.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.5
|5.
|Наумец Владислав
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0
|2.
|Бренер Фабрисио
|1
|0
|3.
|Панургиас Пантелис
|1
|0
|4.
|Пилиос Ставрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|ПАС Янина
|60% (3)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =8 -6ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос
АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =6 -10ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
ПАС Янина 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Победитель
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