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Атромитос
2:3
Конец матча
ПАС Янина
0'
0:1
3' Гол
Наумец Владислав
0:2
10' Гол
Милинчану Николай
0:3
13' Гол
Салиакас Манолис
1:3
28' Гол
Коцопулос Костас
66' Желтая карточка
Бренер Фабрисио
68' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
2:3
82' Гол
Коцопулос Костас
90'+5
Атромитос
ПАС Янина

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коцопулос Костас 2 1
2. Гутас Димитрис 1 0.5
3. Струнгис Стефанос 1 0.5
4. Муньис Хуан 0 0
5. Умбидес Хавьер 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элефтериадис Христос 1 (1) 0.5
2. Милинчану Николай 1 0.5
3. Салиакас Манолис 1 0.5
4. Лео Жан-Батист 1 0.5
5. Наумец Владислав 1 0.5

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Кивракидис Кириакос 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Пантелакис Эпаминондас 1 0
2. Бренер Фабрисио 1 0
3. Панургиас Пантелис 1 0
4. Пилиос Ставрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 ПАС Янина 60% (3) 0 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +6 =8 -6
ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос
АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =6 -10
ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
ПАС Янина 0:1 Атромитос Суперлига ПАС Янина 2:2 Атромитос Кубок Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига Атромитос 3:0 ПАС Янина Товарищеские матчи
ПАС Янина 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 75.00 14.00 1.04
Бонус: 10 000 ₽ 1.88 3.35 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.36 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 10.00 1.03
  26.87 9.88 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.40 1.07 3.00 1.36 2.26 1.59 1.67 2.12 1.24 3.75 1.08 7.20
7.70 1.04 6.50 1.08 2.85 1.39 2.19 1.66 1.69 2.27 1.32 3.32 1.22 4.00 1.06 7.10 1.04 7.70
2.18 1.64 1.83 1.91 1.64 2.18 6.50 1.09 4.70 1.17 1.65 2.15 1.13 5.40 1.08 7.00 1.12 5.55 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00
2.59 1.50 2.21 1.67 1.85 1.97 1.65 2.26 1.47 2.67 3.11 1.36 1.40 2.92 1.22 4.16 1.58 2.39 1.37 3.05 1.70 2.16 1.48 2.65 1.43 2.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
2.60 1.46 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.60
2.64 1.47 1.73 2.08 1.36 3.08
1.66 2.15 1.31 3.25 1.95 1.80 1.28 3.45 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00
2.63 1.47 2.16 1.69 1.68 2.18 1.42 2.79 1.31 3.33 1.92 1.89 1.57 2.38 1.23 3.95 1.24 3.91 1.11 6.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.50 1.27 2.39 1.53 1.58 2.29 1.14 5.20
3.38 1.31 2.25 1.63 1.54 2.44

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
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