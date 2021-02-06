Малиновскому прилично досталось, но он продолжит игру.

Иличич пробовал сделать пас вперёд, однако не дошёл мяч до Толоя.

Толой вырезал пас в центр с правого края, но не хватило точности, к Муриэлю мяч не пришёл.

Иличич выкатил справа в центр на Малиновского, а тот не пробил сразу и упустил возможность для хорошего удара.

Продрались туринцы на подступы к штрафной "Аталанты", и сбили там хозяева Белотти.

26' Нкулу жёстко столкнулся с Малиновским на фланге и получил жёлтую карточку.

23' Ещё и Иццо мог добавить гол в свои ворота, но это было бы уже слишком.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0! Луис Муриэль!

Сиригу отразил первый удар Муриэля, а вот со вторым не справился.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О!!! 2:0! Робин Госенс!

Госенс увенчал атаку "Аталанты", поразив дальний угол после передачи Муриэля, а того, в свою очередь, снабдил мячом Малиновский.

18' Дзадза после заброса Мандрагоры не успел достать до мяча, пока тот ещё не покинул пределы поля.

17' Мурру отправил мяч с левой стороны к линии штрафной, и Дзадза с лёта пальнул выше перекладины.

16' И гол засчитан! Видеоассистенты сработали. "Вне игры" там на самом деле не было. Повела в счёте "Аталанта"!

15' ВАР проверяет эпизод.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! Йосип Иличич!

Иличич принял заброс из глубины и поразил ближний угол с правого полуфланга. Правда, судья сразу свистнул офсайд...

13' Ринкон откровенно ударил по ноге Малиновского.

12' Лукич в попытке отбора сфолил против Иличича.

11' Дзадза завалил Паломино в атаке на правом фланге.

10' Мандрагора слишком активно хватался за Иличича на своей половине поля.

9' "Аталанта" в позиционном нападении.

8' Опасно! Мурру навесил на дальнюю штангу с левого края, Ринкон сбросил мяч, и Дзадза в падении пробил низом чуть левее створа.

6' Синго требуется медицинская помощь. Но фола против него не было: он сам налетел на Муриэля и неудачно приземлился.

5' Зафиксирован фол Пессины в атаке - якобы он подтолкнул соперника на правом краю штрафной.

3' Госенс хотел углового, но судья посчитал, что там должен быть удар "Торино" от ворот.

2' Кстати, Миранчука признали лучшим игроком "Аталанты" в январе. Посмотрим, подтвердит ли он своё знание сегодня, когда, возможно, выйдет на замену.