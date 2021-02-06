Аталанта
3:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Торино
1:0
15' ГолИличич Йосип
2:0
19' ГолГосенс Робин
3:0
21' ГолМуриэль Луис
24' Желтая карточкаДзадза Симоне
27' Желтая карточкаН'Кулу Николя
72
Иличич
Йосип
88
Ринкон
Томас
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
19'
2:0
21'
3:0
24'
27'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|12 (1)
|0.57
|2.
|Сапата Дуван
|8 (1)
|0.38
|3.
|Госенс Робин
|6
|0.29
|4.
|Иличич Йосип
|4 (1)
|0.19
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.19
|6.
|Пашалич Марио
|2
|0.1
|7.
|Толой Рафаэл
|2
|0.1
|8.
|Хатебур Ханс
|2
|0.1
|9.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.1
|10.
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|11.
|Малиновский Руслан
|1
|0.05
|12.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.05
|13.
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|14.
|Пессина Маттео
|1
|0.05
|15.
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|16.
|Паломино Хосе
|0
|0
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|10 (2)
|0.48
|2.
|Дзадза Симоне
|3
|0.14
|3.
|Лукич Саша
|3
|0.14
|4.
|Иццо Армандо
|2
|0.1
|5.
|Бремер Глейсон
|2
|0.1
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.05
|7.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.05
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.05
|9.
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|10.
|Гояк Амер
|1
|0.05
|11.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.05
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.05
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|6
|0
|2.
|Госенс Робин
|5
|0
|3.
|Джимсити Берат
|4
|0
|4.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|3
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|7.
|Паломино Хосе
|2
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|7
|0
|2.
|Ринкон Томас
|5
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Линетти Кароль
|4
|0
|5.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|6.
|Верди Симоне
|3
|0
|7.
|Белотти Андреа
|3
|0
|8.
|Лукич Саша
|3
|0
|9.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|10.
|Иццо Армандо
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Гояк Амер
|1
|0
|18.
|Сегре Джакопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|11.11% (5)
|15.56% (7)
|20% (9)
|17.78% (8)
|20% (9)
|15.56% (7)
|Торино
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =8 -2Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта
Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан
Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино
Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|3.
|Рома
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 33
|40
|4.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|5.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|48 - 26
|39
|6.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 19
|37
|7.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|8.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|34 - 30
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|26 - 21
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|0:1 Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 38
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|0:3 Заявка
|21
|2
|9
|10
|29 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|6.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|0:3 Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Специя
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|0:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Торино
Исход игры
Аталанта
95.1% (137)
Ничья
2.8% (4)
Торино
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.63% (101)
Меньше
28.37% (40)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
34.7% (50)
2:0 Аталанта
22.2% (32)
3:1 Аталанта
22.2% (32)
3:0 Аталанта
6.3% (9)
1:0 Аталанта
4.2% (6)
4:1 Аталанта
1.4% (2)
3:3 Ничья
1.4% (2)
1:2 Торино
1.4% (2)
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