  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
3:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Торино
0'
1:0
15' Гол
Иличич Йосип
2:0
19' Гол
Госенс Робин
3:0
21' Гол
Муриэль Луис
24' Желтая карточка
Дзадза Симоне
27' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
33'
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
8
Госенс
Робин
15
Де
Рон
Мартен
32
Пессина
Маттео
40
Руджери
Маттео
18
Малиновский
Руслан
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
7
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
88
Ринкон
Томас
29
Мурру
Никола
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Аталанта
3-4-1-2
Торино
3-5-2

Ход матча

15'
Иличич Йосип
(Де Рон Мартен)
1:0
19'
Госенс Робин
(Муриэль Луис)
2:0
21'
Муриэль Луис
3:0
24'
 
Дзадза Симоне
27'
 
Н'Кулу Николя

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 12 (1) 0.57
2. Сапата Дуван 8 (1) 0.38
3. Госенс Робин 6 0.29
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.19
5. Гомес Алехандро 4 0.19
6. Пашалич Марио 2 0.1
7. Толой Рафаэл 2 0.1
8. Хатебур Ханс 2 0.1
9. Ламмерс Сэм 2 0.1
10. Фройлер Ремо 1 0.05
11. Малиновский Руслан 1 0.05
12. Ромеро Кристиан 1 0.05
13. Де Рон Мартен 1 0.05
14. Пессина Маттео 1 0.05
15. Миранчук Алексей 1 0.05
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 10 (2) 0.48
2. Дзадза Симоне 3 0.14
3. Лукич Саша 3 0.14
4. Иццо Армандо 2 0.1
5. Бремер Глейсон 2 0.1
6. Верди Симоне 1 0.05
7. Бонаццоли Федерико 1 0.05
8. Синго Уилфрид 1 0.05
9. Мейте Суалихо 1 0.05
10. Гояк Амер 1 0.05
11. Н'Кулу Николя 1 0.05
12. Линетти Кароль 1 0.05
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.05
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 6 0
2. Госенс Робин 5 0
3. Джимсити Берат 4 0
4. Толой Рафаэл 3 0
5. Де Рон Мартен 3 0
6. Фройлер Ремо 3 0
7. Паломино Хосе 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 7 0
2. Ринкон Томас 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Линетти Кароль 4 0
5. Дзадза Симоне 3 0
6. Верди Симоне 3 0
7. Белотти Андреа 3 0
8. Лукич Саша 3 0
9. Н'Кулу Николя 2 0
10. Иццо Армандо 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 11.11% (5) 15.56% (7) 20% (9) 17.78% (8) 20% (9) 15.56% (7)
 Торино 17.86% (5) 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 32.14% (9)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта
Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан
Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино
Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Торино 2:4 Аталанта Серия A Торино 0:7 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Торино Серия A Торино 2:0 Аталанта Серия A
Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
2. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
3. Рома Заявка 20 12 4 4 44 - 33 40
4. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
5. Аталанта 3:0 Заявка 21 11 6 4 48 - 26 39
6. Наполи Заявка 19 12 1 6 43 - 19 37
7. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
8. Сассуоло 1:0 Заявка 21 9 7 5 34 - 30 34
9. Верона Заявка 20 8 6 6 26 - 21 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя 0:1 Заявка 21 4 6 11 26 - 38 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино 0:3 Заявка 21 2 9 10 29 - 41 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Аталанта 3:0 Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
6. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Сассуоло 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 12 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя 0:1 Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино 0:3 Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта 3:0 Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло 1:0 Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
11. Верона Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя 0:1 Заявка 11 3 3 5 16 - 19 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино 0:3 Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    33'
    Продрались туринцы на подступы к штрафной "Аталанты", и сбили там хозяева Белотти.
  • 32'
    Иличич выкатил справа в центр на Малиновского, а тот не пробил сразу и упустил возможность для хорошего удара.
  • 30'
    Толой вырезал пас в центр с правого края, но не хватило точности, к Муриэлю мяч не пришёл.
  • 29'
    Иличич пробовал сделать пас вперёд, однако не дошёл мяч до Толоя.
  • Травма, повреждение
    27'
    Малиновскому прилично досталось, но он продолжит игру.

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  • Желтая карточка
    26'
    Нкулу жёстко столкнулся с Малиновским на фланге и получил жёлтую карточку.
  • 23'
    Ещё и Иццо мог добавить гол в свои ворота, но это было бы уже слишком.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0! Луис Муриэль!
    Сиригу отразил первый удар Муриэля, а вот со вторым не справился.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О!!! 2:0! Робин Госенс!
    Госенс увенчал атаку "Аталанты", поразив дальний угол после передачи Муриэля, а того, в свою очередь, снабдил мячом Малиновский.
  • 18'
    Дзадза после заброса Мандрагоры не успел достать до мяча, пока тот ещё не покинул пределы поля.
  • 17'
    Мурру отправил мяч с левой стороны к линии штрафной, и Дзадза с лёта пальнул выше перекладины.
  • Видеоповтор
    16'
    И гол засчитан! Видеоассистенты сработали. "Вне игры" там на самом деле не было. Повела в счёте "Аталанта"!
  • Видеоповтор
    15'
    ВАР проверяет эпизод.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! Йосип Иличич!
    Иличич принял заброс из глубины и поразил ближний угол с правого полуфланга. Правда, судья сразу свистнул офсайд...
  • Фол, нарушение
    13'
    Ринкон откровенно ударил по ноге Малиновского.
  • Фол, нарушение
    12'
    Лукич в попытке отбора сфолил против Иличича.
  • Фол, нарушение
    11'
    Дзадза завалил Паломино в атаке на правом фланге.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мандрагора слишком активно хватался за Иличича на своей половине поля.
  • 9'
    "Аталанта" в позиционном нападении.
  • Опасный момент
    8'
    Опасно! Мурру навесил на дальнюю штангу с левого края, Ринкон сбросил мяч, и Дзадза в падении пробил низом чуть левее створа.
  • Травма, повреждение
    6'
    Синго требуется медицинская помощь. Но фола против него не было: он сам налетел на Муриэля и неудачно приземлился.
  • Фол, нарушение
    5'
    Зафиксирован фол Пессины в атаке - якобы он подтолкнул соперника на правом краю штрафной.
  • 3'
    Госенс хотел углового, но судья посчитал, что там должен быть удар "Торино" от ворот.
  • 2'
    Кстати, Миранчука признали лучшим игроком "Аталанты" в январе. Посмотрим, подтвердит ли он своё знание сегодня, когда, возможно, выйдет на замену.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.50 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.85 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.50 7.20
  1.17 7.56 17.35

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.75 1.00 4.25 1.17 3.48 1.27 2.22 1.63 1.77 2.05 1.53 2.68 1.25 3.95 1.18 4.60 1.05 7.80 1.04 8.30 1.00 11.00
15.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.21 3.50 1.31 2.25 1.69 2.00 1.86 1.76 2.14 1.81 2.17 1.48 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.60 1.02 14.50 1.01 12.00
4.66 1.22 2.73 1.51 2.27 1.69 2.78 1.47 2.37 1.62 1.96 1.93 1.72 2.20 1.53 2.59 1.18 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.28 1.62 1.55 2.45 1.20 4.50
3.04 1.43 2.39 1.64 1.83 2.09 2.14 1.76 1.76 2.14 1.37 3.24 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 2.18
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Аталанта 3:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Торино

Исход игры
Аталанта
95.1% (137)
Ничья
2.8% (4)
Торино
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.63% (101)
Меньше
28.37% (40)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
34.7% (50)
2:0 Аталанта
22.2% (32)
3:1 Аталанта
22.2% (32)
3:0 Аталанта
6.3% (9)
1:0 Аталанта
4.2% (6)
4:1 Аталанта
1.4% (2)
3:3 Ничья
1.4% (2)
1:2 Торино
1.4% (2)
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