  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Специя
0'
1:0
25' Гол
Капуто Франческо
31' Желтая карточка
Бастони Симоне
37'
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
20
Бастони
Симоне
88
Сена
Лео
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
80
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
Сассуоло
4-2-3-1
Специя
4-3-3

Ход матча

25'
Капуто Франческо
(Обьянг Педро)
1:0
31'
 
Бастони Симоне

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 8 (1) 0.38
2. Берарди Доменико 7 (2) 0.33
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.19
4. Бога Жереми 3 0.14
5. Кирикеш Влад 2 0.1
6. Дефрель Грегоре 2 0.1
7. Траоре Хамед 2 0.1
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.1
9. Бурабия Мехди 1 0.05
10. Лопес Максим 1 0.05
11. Распадори Джакомо 1 0.05
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.43
2. Галабинов Андрей 3 0.14
3. Фариас Диего 3 0.14
4. Побега Томмазо 3 0.14
5. Верде Даниэле 2 0.1
6. Пикколи Роберто 2 0.1
7. Гьяси Эммануэль 1 0.05
8. Терци Клаудио 1 0.05
9. Шабо Юлиан 1 0.05
10. Агудело Кевин 1 0.05
11. Бастони Симоне 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Обьянг Педро 3 1
5. Берарди Доменико 4 0
6. Феррари Джанмарко 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Рожерио да Силва 3 0
9. Бурабия Мехди 2 0
10. Марлон 2 0
11. Траоре Хамед 2 0
12. Гараслин Лукаш 0 1
13. Капуто Франческо 1 0
14. Джуричич Филип 1 0
15. Маньянелли Франческо 1 0
16. Тольян Йереми 1 0
17. Кирьякопулос Георгиос 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Побега Томмазо 5 0
5. Гьяси Эммануэль 4 0
6. Бастони Симоне 4 0
7. Феррер Сальвадор 4 0
8. Риччи Матео 3 0
9. Эрлич Мартин 3 0
10. Марчицца Риккардо 3 0
11. Сапонара Риккардо 1 1
12. Виньяли Лука 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Маджоре Джулио 2 0
16. Агум Люсьен 2 0
17. Агудело Кевин 2 0
18. Зут Йерун 1 0
19. Сала Джакопо 1 0
20. Проведель Иван 1 0
21. Дейола Алессандро 1 0
22. Бартоломей Паоло 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Верде Даниэле 1 0
25. Рамос Хуан 1 0
26. Нзола М'Бала 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 15.63% (5) 6.25% (2) 3.13% (1) 18.75% (6) 18.75% (6) 37.5% (12)
 Специя 3.85% (1) 30.77% (8) 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013
Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя
Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Специя 1:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Специя Кубок Сассуоло 2:0 Специя Кубок Сассуоло 3:2 Специя Серия B
Специя 0:2 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
2. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
3. Рома Заявка 20 12 4 4 44 - 33 40
4. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
5. Аталанта 3:0 Заявка 21 11 6 4 48 - 26 39
6. Наполи Заявка 19 12 1 6 43 - 19 37
7. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
8. Сассуоло 1:0 Заявка 21 9 7 5 34 - 30 34
9. Верона Заявка 20 8 6 6 26 - 21 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя 0:1 Заявка 21 4 6 11 26 - 38 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино 0:3 Заявка 21 2 9 10 29 - 41 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Аталанта 3:0 Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
6. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Сассуоло 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 12 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя 0:1 Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино 0:3 Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта 3:0 Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло 1:0 Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
11. Верона Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Специя 0:1 Заявка 11 3 3 5 16 - 19 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино 0:3 Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Сассуоло 86.7% (124)
X 9.8% (14)
Специя 3.5% (5)
Все прогнозы
1.57 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Специя
2.00
3.80
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.70 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.80 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.40 4.60
  2.00 3.36 4.15

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 2.95 1.40 2.05 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60 1.05 7.70
8.20 1.07 6.50 1.11 3.00 1.38 2.27 1.62 1.68 2.18 1.79 2.10 1.35 3.15 1.73 2.18 1.24 4.00 1.09 7.20 1.08 7.77 1.03 9.80 1.02 10.50 1.01 17.00
4.20 1.26 2.49 1.57 2.13 1.76 1.81 2.07 1.63 2.36 1.45 2.84 1.53 2.61 1.56 2.58 1.40 3.14 1.16 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
2.22 1.65 1.44 2.75 1.22 4.20 1.04 10.00 1.03 12.00
1.98 1.90 1.63 2.36 1.28 3.84 1.60 2.42 1.43 2.94 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Специя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Специя

Исход игры
Сассуоло
86.7% (124)
Ничья
9.8% (14)
Специя
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.12% (89)
Меньше
36.88% (52)
Обе команды забьют
Да
70.21% (99)
Нет
29.79% (42)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
54.5% (78)
1:0 Сассуоло
16.8% (24)
2:0 Сассуоло
11.9% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Специя
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 