Сассуоло
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Специя
1:0
25' ГолКапуто Франческо
31' Желтая карточкаБастони Симоне
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
88
Сена
Лео
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
1:0
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|8 (1)
|0.38
|2.
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.33
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.19
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.14
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.1
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.1
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.1
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.1
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.05
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.05
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.05
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|15.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|16.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.43
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.14
|3.
|Фариас Диего
|3
|0.14
|4.
|Побега Томмазо
|3
|0.14
|5.
|Верде Даниэле
|2
|0.1
|6.
|Пикколи Роберто
|2
|0.1
|7.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.05
|8.
|Терци Клаудио
|1
|0.05
|9.
|Шабо Юлиан
|1
|0.05
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.05
|11.
|Бастони Симоне
|0
|0
|12.
|Риччи Матео
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|6
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Обьянг Педро
|3
|1
|5.
|Берарди Доменико
|4
|0
|6.
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|9.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|10.
|Марлон
|2
|0
|11.
|Траоре Хамед
|2
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|13.
|Капуто Франческо
|1
|0
|14.
|Джуричич Филип
|1
|0
|15.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|16.
|Тольян Йереми
|1
|0
|17.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|6.
|Бастони Симоне
|4
|0
|7.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|8.
|Риччи Матео
|3
|0
|9.
|Эрлич Мартин
|3
|0
|10.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|11.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|12.
|Виньяли Лука
|1
|1
|13.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|14.
|Фариас Диего
|2
|0
|15.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|16.
|Агум Люсьен
|2
|0
|17.
|Агудело Кевин
|2
|0
|18.
|Зут Йерун
|1
|0
|19.
|Сала Джакопо
|1
|0
|20.
|Проведель Иван
|1
|0
|21.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|22.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|23.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|24.
|Верде Даниэле
|1
|0
|25.
|Рамос Хуан
|1
|0
|26.
|Нзола М'Бала
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|3.13% (1)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|37.5% (12)
|Специя
|3.85% (1)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013
Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя
Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|3.
|Рома
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 33
|40
|4.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|5.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|48 - 26
|39
|6.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 19
|37
|7.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|8.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|34 - 30
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|26 - 21
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|0:1 Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 38
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|0:3 Заявка
|21
|2
|9
|10
|29 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|6.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|0:3 Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Специя
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|0:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Специя
Исход игры
Сассуоло
86.7% (124)
Ничья
9.8% (14)
Специя
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.12% (89)
Меньше
36.88% (52)
Обе команды забьют
Да
70.21% (99)
Нет
29.79% (42)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
54.5% (78)
1:0 Сассуоло
16.8% (24)
2:0 Сассуоло
11.9% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Специя
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
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