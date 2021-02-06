Ламия
Отложен
Стадион: Athanasios Diakos
Лариса
16
Жижич
Никола
66
Граур
Дини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
-
66 Граур ДиниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Труич НиколаЗащитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоНападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караманос Тасос
|2
|0.11
|2.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.11
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.11
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.06
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.06
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.06
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|10.
|Баханак Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.32
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.05
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.05
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.05
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|4.
|Романич Лазар
|4
|0
|5.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|6.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|7.
|Делетич Милош
|1
|1
|8.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|9.
|Бьярнасон Эльмар
|2
|0
|10.
|Булулис Константинос
|2
|0
|11.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|12.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|13.
|Караманос Тасос
|1
|0
|14.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|15.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|16.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|17.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|18.
|Асигба Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|3.
|Спарв Тим
|6
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|6
|0
|5.
|Труич Никола
|5
|0
|6.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|7.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|9.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|10.
|Жижич Никола
|3
|0
|11.
|Бертос Манолис
|2
|0
|12.
|Adrian Colombino
|2
|0
|13.
|Юнес Хамза
|2
|0
|14.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|15.
|Илиадис Теохарис
|2
|0
|16.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|17.
|Чосич Урош
|1
|0
|18.
|Николиас Александрос
|1
|0
|19.
|Мужек Матео
|1
|0
|20.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|21.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|22.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|23.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +2 =6 -12Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса
ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|51 - 8
|54
|2.
|АЕК
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 21
|40
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|4.
|ПАОК
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|37 - 18
|39
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|22 - 12
|35
|6.
|Астерас
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 20
|33
|7.
|Атромитос
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|9.
|ОФИ
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 31
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 26
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 28
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров