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Ламия
 
Отложен

Стадион:
Лариса
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
70
Делетич
Милош
25
Вассилакакис
Тодорис
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
19
Баич
Владимир
27
Максименко
Максим
16
Жижич
Никола
66
Граур
Дини
22
Джузино
Эдриан
30
Adrian
Colombino
11
Якимовски
Никола
10
Бен-Хатира
Энис
88
Николиас
Александрос
9
Дурмишай
Фиорин
29
Matias
Acuna
I
Ламия
4-2-3-1
Лариса
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караманос Тасос 2 0.11
2. Арабули Бачана 2 (1) 0.11
3. Романич Лазар 2 (2) 0.11
4. Бехарано Данни 1 0.06
5. Цукалос Николаос 1 0.06
6. Бьянкони Мигел 1 0.06
7. Делетич Милош 1 (1) 0.06
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.32
2. Спарв Тим 1 0.05
3. Юнес Хамза 1 0.05
4. Мужек Матео 1 0.05
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Романич Лазар 4 0
5. Theofanis Tsandaris 3 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Караманос Тасос 1 0
14. Вильяльба Леонардо 1 0
15. Тайрон Густаво 1 0
16. Бьянкони Мигел 1 0
17. Палавандишвили Гуга 1 0
18. Асигба Марк 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Дурмишай Фиорин 7 0
3. Спарв Тим 6 0
4. Милосавлевич Радомир 6 0
5. Труич Никола 5 0
6. Михаил Алексиос 4 0
7. Плателлас Вангелис 4 0
8. Торже Андрей-Габриэль 3 0
9. Сецерович Аднан 3 0
10. Жижич Никола 3 0
11. Бертос Манолис 2 0
12. Adrian Colombino 2 0
13. Юнес Хамза 2 0
14. Пинакас Димитрис 2 0
15. Илиадис Теохарис 2 0
16. Бен-Хатира Энис 1 0
17. Чосич Урош 1 0
18. Николиас Александрос 1 0
19. Мужек Матео 1 0
20. Глинос Спиридон 1 0
21. Кости Иоаннис 1 0
22. Джузино Эдриан 1 0
23. Майданос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия
Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса
ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос

Последние игры между собой

Ламия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Ламия 1:1 Лариса Товарищеские матчи Ламия 0:0 Лариса Суперлига Ламия 0:0 Лариса Суперлига Лариса 0:3 Ламия Суперлига
Ламия 2:1 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Ламия Суперлига Лариса 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:2 Лариса Суперлига Ламия 1:0 Лариса Футбольная лига Лариса 3:0 Ламия Футбольная лига Лариса 0:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Лариса Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 20 17 3 0 51 - 8 54
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
4. ПАОК Заявка 20 11 6 3 37 - 18 39
5. Панатинаикос Заявка 20 10 5 5 22 - 12 35
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Атромитос Заявка 20 6 7 7 19 - 25 25
8. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
9. ОФИ Заявка 20 5 4 11 18 - 31 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 19 5 3 11 19 - 26 18
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Лариса
1.93
3.60
4.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.40 4.80
  1.89 3.05 4.93

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.09 5.00 1.15 2.39 1.58 2.08 1.75 1.77 2.05 1.66 2.21 1.47 2.70 1.20 4.10 1.13 5.40 1.03 9.70 1.02 11.00 0.00 17.00 0.00 16.50 0.00 22.00
6.28 1.12 2.42 1.55 2.10 1.72 1.78 2.04 1.56 2.39 1.44 2.75 1.14 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.59 2.37 1.28 3.50 1.06 9.20
2.32 1.59 1.91 1.89 1.47 2.65 1.31 3.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.88 1.82 1.44 2.65 1.14 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
6.60 1.09
Букмекер Да Нет
4.70 1.15
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