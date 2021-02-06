  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Рома
0' 8'
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
24
Кумбулла
Мараш
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
21
Майораль
Борха
77
Мхитарян
Генрих
Ювентус
4-4-2
Рома
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 15 (4) 0.75
2. Кьеза Федерико 5 0.25
3. Мората Альваро 4 0.2
4. Маккенни Уэстон 3 0.15
5. Кулушевски Деян 3 0.15
6. Ремзи Аарон 2 0.1
7. Дибала Пауло 2 0.1
8. Бонуччи Леонардо 2 0.1
9. Данило Луис 1 0.05
10. Рабио Адриен 1 0.05
11. Мело Артур 1 0.05
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.43
2. Верету Жордан 7 (4) 0.33
3. Джеко Эдин 7 0.33
4. Майораль Борха 6 0.29
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.19
6. Педро Родригес 3 0.14
7. Манчини Джанлука 3 0.14
8. Карсдорп Рик 1 0.05
9. Спинаццола Леонардо 1 0.05
10. Перес Карлес 1 0.05
11. Кумбулла Мараш 1 0.05
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Бентанкур Родриго 5 0
3. Кулушевски Деян 5 0
4. Куадрадо Хуан 3 1
5. Данило Луис 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Фработта Джанлука 3 0
9. Маккенни Уэстон 3 0
10. Кьеза Федерико 1 1
11. Мело Артур 2 0
12. Де Лихт Маттайс 2 0
13. Пинсольо Карло 0 1
14. Кьеллини Джорджо 1 0
15. Бернардески Федерико 1 0
16. Портанова Маноло 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 5 0
2. Манчини Джанлука 5 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Кристанте Бриан 4 0
5. Перес Бруно 4 0
6. Вильяр Гонсало 4 0
7. Ибаньес Рожер 4 0
8. Смоллинг Крис 3 0
9. Верету Жордан 3 0
10. Кумбулла Мараш 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Майораль Борха 1 0
17. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10.26% (4) 17.95% (7) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 35.9% (14)
 Рома 16.28% (7) 18.6% (8) 25.58% (11) 6.98% (3) 16.28% (7) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья
Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус
Рома Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома
Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рома 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Рома Серия A Ювентус 3:1 Рома Кубок Рома 1:2 Ювентус Серия A
Рома 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
2. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
3. Рома 0:0 Заявка 21 12 5 4 44 - 33 41
4. Ювентус 0:0 Заявка 20 11 7 2 39 - 18 40
5. Наполи Заявка 19 12 1 6 43 - 19 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 20 8 6 6 26 - 21 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
16. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
6. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус 0:0 Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Рома 0:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 20 14
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 10'
    Убегал в контратаку Роналду после паса от Кьезы, но не смог оторваться от Ибаньеса и потерял мяч.
  • 9'
    Мягко забросил Мхитарян в штрафную на Майораля, но того опередил Бонуччи и сбросил мяч в руки Щесны.
  • 8'
    С углового Кристанте навесил на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Рабио и вынес мяч далеко в центр поля.
  • Угловой
    7'
    В штрафной соперника получил сферу Мхитарян и пробил с острого угла, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Кьеза от Вильяра. Судья все видел и назначил штрафной удар.

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  • 5'
    Тонко отдавал Кристанте в штрафную на ход Мхитаряну, но того оттеснил корпусом от мяча Бонуччи.
  • 4'
    Теперь уже пробивал Майораль из пределов штрафной после паса от Мхитаряна, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 3'
    С левого фланга Спинаццола сместился в центр и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-белых цветах, гости выбрали себе бордовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.68 4.50 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 4.50 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.30 5.00
  1.63 4.20 5.23

Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.75 1.00 14.00 1.00 5.10 1.15 4.25 1.22 2.39 1.71 1.95 1.85 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 3.84 1.04 7.80 1.03 8.40
18.00 0.00 12.50 1.02 4.90 1.20 4.20 1.29 2.27 1.66 2.07 1.81 1.80 2.08 1.72 2.20 1.63 2.60 1.33 3.90 1.25 4.44 1.06 7.15 1.08 7.72 1.01 14.00
4.75 1.22 2.79 1.47 2.32 1.65 2.06 1.83 1.79 2.09 1.61 2.40 1.50 2.74 1.18 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.72 1.46 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.50 1.30 2.39 1.58 1.61 2.45 1.23 4.17 1.13 5.18
2.92 1.43 2.31 1.66 1.77 2.12 1.54 2.56 1.36 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95
4.51 1.16 3.30 1.29 1.91 1.85 1.52 2.75 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
4.05 1.22
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Где смотреть матч Ювентус 0:0 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Рома

Исход игры
Ювентус
92.1% (140)
Ничья
6.6% (10)
Рома
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
80.27% (118)
Меньше
19.73% (29)
Обе команды забьют
Да
82.99% (122)
Нет
17.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
57.2% (87)
3:1 Ювентус
13.2% (20)
1:0 Ювентус
9.9% (15)
2:0 Ювентус
5.9% (9)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:2 Ювентус
2.6% (4)
1:2 Рома
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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