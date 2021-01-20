  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 15 (4) 0.79
2. Кьеза Федерико 5 0.26
3. Мората Альваро 4 0.21
4. Маккенни Уэстон 3 0.16
5. Кулушевски Деян 3 0.16
6. Ремзи Аарон 2 0.11
7. Дибала Пауло 2 0.11
8. Бонуччи Леонардо 2 0.11
9. Данило Луис 1 0.05
10. Рабио Адриен 1 0.05
11. Мело Артур 1 0.05
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.45
2. Верету Жордан 7 (4) 0.35
3. Джеко Эдин 7 0.35
4. Майораль Борха 6 0.3
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.2
6. Педро Родригес 3 0.15
7. Манчини Джанлука 3 0.15
8. Карсдорп Рик 1 0.05
9. Спинаццола Леонардо 1 0.05
10. Перес Карлес 1 0.05
11. Кумбулла Мараш 1 0.05
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Бентанкур Родриго 5 0
3. Кулушевски Деян 5 0
4. Куадрадо Хуан 3 1
5. Данило Луис 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Фработта Джанлука 3 0
9. Маккенни Уэстон 3 0
10. Кьеза Федерико 1 1
11. Мело Артур 2 0
12. Де Лихт Маттайс 2 0
13. Пинсольо Карло 0 1
14. Кьеллини Джорджо 1 0
15. Бернардески Федерико 1 0
16. Портанова Маноло 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 5 0
2. Манчини Джанлука 5 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Кристанте Бриан 4 0
5. Перес Бруно 4 0
6. Вильяр Гонсало 4 0
7. Ибаньес Рожер 4 0
8. Смоллинг Крис 3 0
9. Верету Жордан 3 0
10. Кумбулла Мараш 3 0
11. Миранте Антонио 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Майораль Борха 1 0
17. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10.26% (4) 17.95% (7) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 35.9% (14)
 Рома 16.28% (7) 18.6% (8) 25.58% (11) 6.98% (3) 16.28% (7) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья
Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус
Рома Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома
Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рома 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Рома Серия A Ювентус 3:1 Рома Кубок Рома 1:2 Ювентус Серия A
Рома 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Рома Заявка 20 12 4 4 44 - 33 40
4. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
5. Наполи Заявка 19 12 1 6 43 - 19 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 20 10 6 4 45 - 26 36
8. Сассуоло Заявка 20 8 7 5 33 - 30 31
9. Верона Заявка 20 8 6 6 26 - 21 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
6. Аталанта Заявка 10 5 2 3 23 - 13 17
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
11. Верона Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ювентус 90.7% (39)
    X 9.3% (4)
    Рома 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Рома
    1.85
    4.27
    4.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.85 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 4.25 4.65
    Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.10 4.50
      1.76 4.27 4.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.75 1.00 12.75 1.00 4.85 1.17 3.68 1.28 2.55 1.62 1.89 1.91 1.53 2.43 1.24 3.72 1.18 4.35 1.06 6.85 1.04 7.80
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.90 1.25 2.44 1.61 2.17 1.74 1.88 1.96 1.70 2.15 1.53 2.46 1.28 3.50 1.21 4.40 1.08 6.90 1.06 7.50 1.01 12.00
    5.13 1.19 2.49 1.59 2.20 1.74 1.92 1.98 1.69 2.28 1.56 2.57 1.21 4.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.56 1.51 1.62 2.30 1.22 4.25 1.16 5.30
    2.33 1.64 1.57 2.40 1.18 4.50
    3.11 1.41 2.45 1.61 1.85 2.06 1.59 2.48 1.41 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.85 1.18 3.38 1.32 1.92 1.83 1.44 2.79 1.26 3.85
    3.40 1.29 2.00 1.77 1.48 2.55 1.29 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.37
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.39
    Где смотреть матч Ювентус - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Ювентус - Рома

    Исход игры
    Ювентус
    90.7% (39)
    Ничья
    9.3% (4)
    Рома
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (33)
    Меньше
    21.43% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    65.1% (28)
    3:1 Ювентус
    9.3% (4)
    2:0 Ювентус
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    1:0 Ювентус
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     