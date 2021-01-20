Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|15 (4)
|0.79
|2.
|Кьеза Федерико
|5
|0.26
|3.
|Мората Альваро
|4
|0.21
|4.
|Маккенни Уэстон
|3
|0.16
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.16
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.11
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.11
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.11
|9.
|Данило Луис
|1
|0.05
|10.
|Рабио Адриен
|1
|0.05
|11.
|Мело Артур
|1
|0.05
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.45
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.35
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.35
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.3
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.2
|6.
|Педро Родригес
|3
|0.15
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0.15
|8.
|Карсдорп Рик
|1
|0.05
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.05
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|5.
|Данило Луис
|4
|0
|6.
|Мората Альваро
|2
|1
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|8.
|Фработта Джанлука
|3
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|11.
|Мело Артур
|2
|0
|12.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|13.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|14.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|16.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|5
|0
|3.
|Педро Родригес
|3
|1
|4.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Перес Бруно
|4
|0
|6.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|7.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|8.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|9.
|Верету Жордан
|3
|0
|10.
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|11.
|Миранте Антонио
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Сантон Давиде
|1
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|15.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|16.
|Майораль Борха
|1
|0
|17.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|35.9% (14)
|Рома
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|25.58% (11)
|6.98% (3)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья
Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус
Рома Последние 20 матчей: +13 =2 -5Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рома 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 33
|40
|4.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 19
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|45 - 26
|36
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|33 - 30
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|26 - 21
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|6.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Рома
Исход игры
Ювентус
90.7% (39)
Ничья
9.3% (4)
Рома
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (33)
Меньше
21.43% (9)
Обе команды забьют
Да
85.71% (36)
Нет
14.29% (6)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
65.1% (28)
3:1 Ювентус
9.3% (4)
2:0 Ювентус
9.3% (4)
1:1 Ничья
7% (3)
1:0 Ювентус
4.7% (2)
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