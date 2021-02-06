Атромитос
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Перистери
Панатинаикос
12
Гало
Родриго
14
Муньис
Хуан
11
Агайев
Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Молло ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ниассе ШейхЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.24
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.14
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.14
|4.
|Гутас Димитрис
|2
|0.1
|5.
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|6.
|Харисис Харилаос
|1
|0.05
|7.
|Агайев Амир
|1
|0.05
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0.05
|9.
|Коцопулос Костас
|1
|0.05
|10.
|Матич Боян
|0
|0
|11.
|Гало Родриго
|0
|0
|12.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|13.
|Эдомвоньи Брайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|5
|0.24
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.19
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.14
|4.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.1
|5.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.1
|6.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.05
|7.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|8.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.05
|9.
|Шенквельд Барт
|1
|0.05
|10.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.05
|11.
|Санчес Факундо
|0
|0
|12.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|13.
|Велес Фран
|0
|0
|14.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|15.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муньис Хуан
|3
|2
|2.
|Саломон Патрик
|6
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Гутас Димитрис
|4
|0
|6.
|Галвао Лукас
|4
|0
|7.
|Матич Боян
|2
|1
|8.
|Гало Родриго
|2
|0
|9.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|10.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|11.
|Агайев Амир
|2
|0
|12.
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|13.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|14.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|15.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|16.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|17.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|18.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0
|19.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|20.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|21.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|22.
|Мандас Христос
|1
|0
|23.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|3.
|Македа Федерико
|5
|0
|4.
|Александропулос Сотириос
|5
|0
|5.
|Молло Йоан
|3
|1
|6.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|7.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|8.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|9.
|Велес Фран
|4
|0
|10.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|11.
|Карлитос Карлос
|4
|0
|12.
|Хуанкар
|2
|1
|13.
|Диудис Сократис
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|16.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|17.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
|Панатинаикос
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос
ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос
Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:2 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Панатинаикос 2:1 Атромитос Товарищеские матчи Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|51 - 8
|54
|2.
|АЕК
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 21
|40
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|4.
|ПАОК
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|37 - 18
|39
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|22 - 12
|36
|6.
|Астерас
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 20
|33
|7.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|19 - 25
|26
|8.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|9.
|ОФИ
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 31
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 26
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 28
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров