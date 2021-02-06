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Атромитос
2:3
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:1
10' Гол
Велес Фран
13' Желтая карточка
Гало Родриго
36' Желтая карточка
Велес Фран
1:1
45' Гол
Гутас Димитрис
1:2
48' Гол
Карлитос Карлос
2:2
54' Гол
Агайев Амир
2:3
84' Гол
Санкаре Юнусс
89' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
90' Желтая карточка
Нацос Спиридон
90'+5
22
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
3
Галвао
Лукас
4
Гутас
Димитрис
50
Томашевич
Йосип
III
12
Гало
Родриго
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
14
Муньис
Хуан
23
Коцопулос
Костас
11
Агайев
Амир
1
Диудис
Сократис
10
Карлитос
Карлос
4
Велес
Фран
11
Хадзийованнис
Анастасиос
5
Шенквельд
Барт
12
Хацитеодоридис
Илиас
19
Вильяфаньес
Лукас
55
Александропулос
Сотириос
88
Маурисио
Жозе
58
Молло
Йоан
99
Кампецис
Анаргирос
Атромитос
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.24
2. Муньис Хуан 3 0.14
3. Гутас Димитрис 3 0.14
4. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.14
5. Агайев Амир 2 0.1
6. Саломон Патрик 1 0.05
7. Харисис Харилаос 1 0.05
8. Нацос Спиридон 1 0.05
9. Коцопулос Костас 1 0.05
10. Гало Родриго 0 0
11. Матич Боян 0 0
12. Н'Сикулу Кларк 0 0
13. Эдомвоньи Брайт 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 6 0.29
2. Македа Федерико 4 0.19
3. Кампецис Анаргирос 3 0.14
4. Канталапьерда Аитор 2 0.1
5. Иоаннидис Фотис 2 0.1
6. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.05
7. Велес Фран 1 0.05
8. Эммануилидис Димитриос 1 0.05
9. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.05
10. Санкаре Юнусс 1 0.05
11. Шенквельд Барт 1 0.05
12. Курбелис Димитрис 1 0.05
13. Санчес Факундо 0 0
14. Маурисио Жозе 0 0
15. Загаритис Василиос 0 0
16. Александропулос Сотириос 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Муньис Хуан 3 2
2. Саломон Патрик 6 0
3. Томашевич Йосип III 5 0
4. Рисванис Спирос 3 1
5. Гутас Димитрис 4 0
6. Галвао Лукас 4 0
7. Матич Боян 2 1
8. Гало Родриго 3 0
9. Рабельо Бриан 2 0
10. Харисис Харилаос 2 0
11. Агайев Амир 2 0
12. Нацос Спиридон 2 0
13. Струнгис Стефанос 2 0
14. Коцопулос Костас 2 0
15. Христодулопулос Лазарос 1 0
16. Манусос Йоргос 1 0
17. Бусуладжич Азер 1 0
18. Умбидес Хавьер 1 0
19. Эдомвоньи Брайт 1 0
20. Янниотис Андреас 1 0
21. Кивракидис Кириакос 1 0
22. Мандас Христос 1 0
23. Нтавиотис Георгиос 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Александропулос Сотириос 6 0
3. Загаритис Василиос 4 1
4. Македа Федерико 5 0
5. Велес Фран 5 0
6. Молло Йоан 3 1
7. Шенквельд Барт 4 0
8. Вильяфаньес Лукас 4 0
9. Курбелис Димитрис 4 0
10. Пуггурас Ахиллеас 4 0
11. Карлитос Карлос 4 0
12. Хуанкар 2 1
13. Диудис Сократис 2 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Кампецис Анаргирос 1 0
17. Серпезис Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 10% (2) 5% (1) 25% (5) 15% (3) 10% (2) 35% (7)
 Панатинаикос 12.5% (3) 20.83% (5) 25% (6) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос
ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос
Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Панатинаикос 0:1 Атромитос Суперлига Панатинаикос 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:2 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Панатинаикос 2:1 Атромитос Товарищеские матчи Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 20 17 3 0 51 - 8 54
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
4. ПАОК Заявка 20 11 6 3 37 - 18 39
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Атромитос Заявка 21 6 7 8 21 - 28 25
8. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
9. ОФИ Заявка 20 5 4 11 18 - 31 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 19 5 3 11 19 - 26 18
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 1.37 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.30 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.85 3.25
  4.57 1.76 3.57

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 5.80 1.11 2.64 1.46 2.00 1.81 1.60 2.48 1.26 3.85 1.20 4.60 1.04 8.50 1.03 9.30
7.70 1.07 5.55 1.12 3.75 1.25 2.55 1.47 1.73 2.11 3.05 1.35 2.00 1.76 1.42 2.75 1.13 5.40 2.20 1.62 1.42 2.75 1.20 4.20 1.03 10.00
2.42 1.56 2.09 1.75 3.29 1.32 2.24 1.65 3.28 1.33 2.68 1.47 2.07 1.76 1.62 2.29 1.43 2.81 1.98 1.85 1.62 2.30 1.26 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.69 2.17 1.31 3.45
2.50 1.47 1.66 2.21 1.50 2.48 1.09 6.50 1.05 8.50
2.18 1.68 1.79 2.02 1.39 2.93 1.26 3.71 1.37 3.02 1.19 4.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.37 2.09 1.74 1.48 2.65
2.08 1.70 1.47 2.55 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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