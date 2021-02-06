Дженоа
2:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Луиджи Феррарис
Наполи
1:0
11' ГолПандев Горан
2:0
26' ГолПандев Горан
29' Желтая карточкаБадель Милан
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
19
Пандев
Горан
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
11'
1:0
26'
2:0
29'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.43
|2.
|Пандев Горан
|3
|0.14
|3.
|Пьяца Марко
|3
|0.14
|4.
|Шомуродов Элдор
|2
|0.1
|5.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.1
|6.
|Зайц Миха
|1
|0.05
|7.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|8.
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|9.
|Циборра Леннарт
|1
|0.05
|10.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.05
|11.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|12.
|Бадель Милан
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|9 (3)
|0.45
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.45
|3.
|Политано Маттео
|5
|0.25
|4.
|Мертенс Дрис
|4
|0.2
|5.
|Зелиньски Пётр
|4
|0.2
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.2
|7.
|Демме Диего
|2
|0.1
|8.
|Осимхен Виктор
|2
|0.1
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.1
|10.
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|11.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.05
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|6
|0
|2.
|Бадель Милан
|5
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Зайц Миха
|3
|0
|9.
|Перин Маттиа
|1
|1
|10.
|Радованович Иван
|2
|0
|11.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|12.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|13.
|Кришито Доменико
|1
|0
|14.
|Стротман Кевин
|1
|0
|15.
|Стураро Стефано
|1
|0
|16.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|17.
|Циборра Леннарт
|1
|0
|18.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|3.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кулибали Калиду
|3
|0
|5.
|Демме Диего
|3
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|7.
|Оспина Давид
|2
|0
|8.
|Манолас Костас
|2
|0
|9.
|Руй Мариу
|2
|0
|10.
|Политано Маттео
|2
|0
|11.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|12.
|Элмас Эльиф
|2
|0
|13.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|Наполи
|9.3% (4)
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|25.58% (11)
|23.26% (10)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа
Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи
Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|2.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|5.
|Наполи
|0:2 Заявка
|20
|12
|1
|7
|43 - 21
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|26 - 21
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 30
|24
|12.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|15.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|16.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|0:2 Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|6.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|0:2 Заявка
|10
|6
|0
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 2:0 Наполи
Исход игры
Дженоа
4.9% (7)
Ничья
10.5% (15)
Наполи
84.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (89)
Меньше
36.43% (51)
Обе команды забьют
Да
72.86% (102)
Нет
27.14% (38)
Популярный счёт
1:2 Наполи
53.1% (76)
0:2 Наполи
16.1% (23)
1:1 Ничья
9.1% (13)
0:1 Наполи
8.4% (12)
1:3 Наполи
5.6% (8)
1:0 Дженоа
2.1% (3)
2:1 Дженоа
1.4% (2)
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