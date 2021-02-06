  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
2:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Наполи
0'
1:0
11' Гол
Пандев Горан
2:0
26' Гол
Пандев Горан
29' Желтая карточка
Бадель Милан
49'
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
20
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
19
Пандев
Горан
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
7
Элмас
Эльиф
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
37
Петанья
Андреа
11
Лосано
Ирвинг
Дженоа
3-5-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

11'
Пандев Горан
(Бадель Милан)
1:0
26'
Пандев Горан
(Зайц Миха)
2:0
29'
Бадель Милан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.43
2. Пандев Горан 3 0.14
3. Пьяца Марко 3 0.14
4. Шомуродов Элдор 2 0.1
5. Скамачча Джанлука 2 0.1
6. Зайц Миха 1 0.05
7. Дзаппакоста Давиде 1 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.05
9. Циборра Леннарт 1 0.05
10. Кришито Доменико 1 (1) 0.05
11. Гильоне Паоло 0 0
12. Бадель Милан 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 9 (3) 0.45
2. Лосано Ирвинг 9 0.45
3. Политано Маттео 5 0.25
4. Мертенс Дрис 4 0.2
5. Зелиньски Пётр 4 0.2
6. Петанья Андреа 4 0.2
7. Демме Диего 2 0.1
8. Осимхен Виктор 2 0.1
9. Элмас Эльиф 2 0.1
10. Фабиан Руис 1 0.05
11. Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 6 0
2. Бадель Милан 5 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Дзаппакоста Давиде 2 0
12. Пеллегрини Лука 2 0
13. Кришито Доменико 1 0
14. Стротман Кевин 1 0
15. Стураро Стефано 1 0
16. Скамачча Джанлука 1 0
17. Циборра Леннарт 1 0
18. Ровелла Николо 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 6 0
2. Бакайоко Тьемуэ 3 1
3. Инсинье Лоренцо 2 1
4. Кулибали Калиду 3 0
5. Демме Диего 3 0
6. Лосано Ирвинг 3 0
7. Оспина Давид 2 0
8. Манолас Костас 2 0
9. Руй Мариу 2 0
10. Политано Маттео 2 0
11. Лоботка Станислав 2 0
12. Элмас Эльиф 2 0
13. Зелиньски Пётр 1 0
14. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2)
 Наполи 9.3% (4) 11.63% (5) 16.28% (7) 13.95% (6) 25.58% (11) 23.26% (10)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа
Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи
Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Наполи 6:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A
Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
2. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
5. Наполи 0:2 Заявка 20 12 1 7 43 - 21 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 20 8 6 6 26 - 21 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Дженоа 2:0 Заявка 21 6 6 9 24 - 30 24
12. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
13. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
14. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
15. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
16. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи 0:2 Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
6. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа 2:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи 0:2 Заявка 10 6 0 4 16 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа 2:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Дженоа 4.9% (7)
X 10.5% (15)
Наполи 84.6% (121)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Наполи
4.80
5.40
9.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.30 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.64 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.40 9.50
  1.30 5.33 11.27

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 8.90 1.04 3.70 1.26 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.38 2.94 1.17 4.75 1.12 5.10 1.02 9.30
12.50 1.01 8.78 1.05 7.86 1.05 6.64 1.07 4.20 1.22 1.80 2.08 3.00 1.38 1.80 2.00 1.70 2.15 1.22 4.20 1.17 4.90 1.13 5.80 1.02 10.21
4.29 1.25 3.22 1.39 2.47 1.60 2.77 1.48 2.41 1.61 3.42 1.34 2.28 1.67 1.87 2.01 1.62 2.39 1.37 3.23 1.41 3.04 1.16 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.95 1.40 2.06 1.76 1.48 2.65 1.17 5.35 1.12 6.65
3.15 1.35 2.02 1.80 2.45 1.55 1.57 2.40 1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80
3.33 1.37 2.74 1.50 2.16 1.78 1.69 2.28 2.18 1.74 1.77 2.12 1.37 3.23 1.25 4.15 1.31 3.59 1.17 5.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
4.05 1.23 2.70 1.42 1.72 2.08 1.29 3.27 1.19 4.19

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Где смотреть матч Дженоа 2:0 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 2:0 Наполи

Исход игры
Дженоа
4.9% (7)
Ничья
10.5% (15)
Наполи
84.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (89)
Меньше
36.43% (51)
Обе команды забьют
Да
72.86% (102)
Нет
27.14% (38)
Популярный счёт
1:2 Наполи
53.1% (76)
0:2 Наполи
16.1% (23)
1:1 Ничья
9.1% (13)
0:1 Наполи
8.4% (12)
1:3 Наполи
5.6% (8)
1:0 Дженоа
2.1% (3)
2:1 Дженоа
1.4% (2)
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