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  2. Матчи
  3. Аргентина
Ривер Плейт
0:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
0:1
25' Гол
Alan Velasco
30' Желтая карточка
Sergio Barreto
0:2
40' Гол
Alan Velasco
60' Желтая карточка
Борре Рафаэль
90'+5
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
3
Fabricio
Angileri
9
Альварес
Хулиан
23
Понцио
Леонардо
10
Фернандес
Игнасио
5
Сукулини
Бруно
19
Борре
Рафаэль
8
Карраскаль
Хорхе
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
4
Gonzalo
Asis
29
Lucas
Daniel
Romero
11
Jony
Menendez
15
Alan
Sonora
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Ривер Плейт
4-3-1-2
Индепендьенте
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 2 0.4
2. Де ла Крус Николас 2 0.4
3. Фернандес Игнасио 1 0.2
4. Борре Рафаэль 1 0.2
5. Альварес Хулиан 1 (1) 0.2
6. Federico Girotti 1 0.2
7. Fabricio Angileri 0 0
8. Монтьель Гонсало 0 0
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Velasco 4 0.8
2. Jony Menendez 2 0.4
3. Lucas Daniel Romero 1 0.2
4. Ромеро Сильвио 1 0.2
5. Nicolas Messiniti 1 0.2
6. Бустос Фабрисио 0 0
7. Бланко Доминго 0 0
8. Роа Андрес Фелипе 0 0
9. Lucas Gonzalez 0 0
10. Alan Sonora 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Перес Энцо 1 1
2. Диас Пауло 1 1
3. Борре Рафаэль 2 0
4. Карраскаль Хорхе 2 0
5. Сукулини Бруно 1 0
6. Пратто Лукас 1 0
7. Пинола Хавьер II 1 0
8. Монтьель Гонсало 1 0
9. Де ла Крус Николас 1 0
10. Рохас Роберт 1 0
11. Соса Сантьяго 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Alan Franco1 1 1
2. Thomas Ortega 1 1
3. Бланко Доминго 1 0
4. Lucas Daniel Romero 1 0
5. Lucas Gonzalez 1 0
6. Бустос Фабрисио 1 0
7. Sergio Barreto 1 0
8. Alan Velasco 1 0
9. Juan Pacchini 1 0
10. Ayrton Costa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Индепендьенте 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ
Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Индепендьенте 1:3 Ланус
Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Суперлига Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте Кубок Либертадорес Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Суперлига Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 3:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:2 Ривер Плейт Примера Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Примера А Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Примера А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 2 3 0 10 - 6 9
2. Ривер Плейт 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 5 - 5 8
4. Индепендьенте 5 2 0 3 10 - 9 6
5. Арсенал Саранди 4 1 1 2 6 - 7 4
6. Уракан 4 1 0 3 4 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 1 2 0 6 - 3 5
2. Ривер Плейт 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Уракан 3 1 0 2 4 - 6 3
4. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Индепендьенте 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Индепендьенте 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Ривер Плейт 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Бока Хуниорс 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Арсенал Саранди 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Уракан 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Alan Velasco бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Sergio Barreto получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Alan Velasco бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 6.80 1.13
  32.32 8.90 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.50 1.01 12.00 1.02 4.70 1.17 9.00 1.04 2.14 1.71 1.20 4.20 2.12 1.72 1.75 2.01 2.12 1.67 1.08 7.00 1.05 8.50 1.11 5.80 1.08 7.00 1.01 13.50
4.78 1.19 3.12 1.37 2.46 1.55 2.23 1.66 1.85 1.98 1.43 2.79 1.29 3.53 2.00 1.83 1.71 2.14 1.43 2.81 1.40 2.94 1.18 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.25 1.31 2.20 1.62 2.08 1.70 1.35 3.05 1.17 4.70 1.02 11.00 1.01 12.60
2.94 1.39 2.42 1.55 1.89 1.93 1.54 2.45 1.70 2.14 1.41 2.83 1.14 5.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте онлайн

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