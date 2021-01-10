Ривер Плейт
0:2
Конец матча
Индепендьенте
0:1
25' ГолAlan Velasco
30' Желтая карточкаSergio Barreto
0:2
40' ГолAlan Velasco
60' Желтая карточкаБорре Рафаэль
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
25'
0:1
30'
40'
0:2
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|2
|0.4
|2.
|Де ла Крус Николас
|2
|0.4
|3.
|Фернандес Игнасио
|1
|0.2
|4.
|Борре Рафаэль
|1
|0.2
|5.
|Альварес Хулиан
|1 (1)
|0.2
|6.
|Federico Girotti
|1
|0.2
|7.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|8.
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Velasco
|4
|0.8
|2.
|Jony Menendez
|2
|0.4
|3.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.2
|4.
|Ромеро Сильвио
|1
|0.2
|5.
|Nicolas Messiniti
|1
|0.2
|6.
|Бустос Фабрисио
|0
|0
|7.
|Бланко Доминго
|0
|0
|8.
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|9.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|10.
|Alan Sonora
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Энцо
|1
|1
|2.
|Диас Пауло
|1
|1
|3.
|Борре Рафаэль
|2
|0
|4.
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|5.
|Сукулини Бруно
|1
|0
|6.
|Пратто Лукас
|1
|0
|7.
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|8.
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|9.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|10.
|Рохас Роберт
|1
|0
|11.
|Соса Сантьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alan Franco1
|1
|1
|2.
|Thomas Ortega
|1
|1
|3.
|Бланко Доминго
|1
|0
|4.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|5.
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|6.
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|7.
|Sergio Barreto
|1
|0
|8.
|Alan Velasco
|1
|0
|9.
|Juan Pacchini
|1
|0
|10.
|Ayrton Costa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Индепендьенте
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ
Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Индепендьенте 1:3 Ланус
Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Суперлига Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 3:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:2 Ривер Плейт Примера Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Примера А Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Примера А
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|Индепендьенте
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|5.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|6.
|Уракан
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|2.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Уракан
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Индепендьенте
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
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