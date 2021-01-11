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  3. Аргентина
Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
37' Желтая карточка
Ramiro Carrera
46' Желтая карточка
Муссис Франко
53' Желтая карточка
Алеман Брайн
0:1
62' Гол
Marcelo Ortiz
62' Желтая карточка
Броун Хорхе
64' Желтая карточка
Ariel Garcia
70' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
75' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
86' Желтая карточка
Matias Melluso
90' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
90'+7
19
Броун
Хорхе
57
Вейгандт
Марсело
2
Гольц
Паоло
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
16
Айяла
Виктор
5
Harrinson
Mancilla
15
Алеман
Брайн
43
Augustin
Ramirez
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
6
Mauro
Osores
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
26
Мелано
Лукас
21
Эрбес
Кристиан
7
Муссис
Франко
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
11
Матиас
Алустиза
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Лукас 1 0.2
2. Leonardo Morales 1 0.2
3. Ariel Garcia 1 0.2
4. Leandro Contin 1 0.2
5. Erik Ramirez 1 0.2
6. Вейгандт Марсело 1 0.2
7. Bruno Palazzo 1 0.2
8. Айяла Виктор 0 0
9. Матеас Перез Гарсия 0 0
10. Matias Melluso 0 0
Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcelo Ortiz 1 0.2
2. Leonardo Heredia 1 0.2
3. Javier Fabian Toledo 1 (1) 0.2
4. Guillermo Acosta 0 0
5. Nicolas Aguirre II 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Вейгандт Марсело 2 1
2. Erik Ramirez 3 0
3. Harrinson Mancilla 3 0
4. Броун Хорхе 2 0
5. Айяла Виктор 2 0
6. Matias Melluso 2 0
7. Ariel Garcia 1 0
8. Алеман Брайн 1 0
9. Leandro Contin 1 0
10. German Guiffrey 1 0
11. Jose Antonio Paradela 1 0
12. Bruno Palazzo 1 0
Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Nicolas Aguirre II 3 0
2. Javier Fabian Toledo 1 1
3. Guillermo Luis Ortiz 2 0
4. Ramiro Carrera 2 0
5. Marcelo Ortiz 0 1
6. Монсон Лусиано 1 0
7. Эрбес Кристиан 1 0
8. Муссис Франко 1 0
9. Guillermo Acosta 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 0 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Атлетико Тукуман 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико Тукуман 0:2 Колон Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд
Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи
Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи Атлетико Тукуман 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Атлетико Тукуман 0:2 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:2 Атлетико Тукуман Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:3 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 5 4 0 1 12 - 6 12
2. Тальерес Кордоба 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Химнасия Ла-Плата 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Колон 5 1 1 3 6 - 8 4
5. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 7 - 11 4
6. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 3 - 8 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 6 1
5. Колон 3 0 0 3 2 - 6 0
6. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Банфилд 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Химнасия Ла-Плата 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Колон 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сан-Лоренсо 2 1 0 1 4 - 5 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.15 5.95
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 8.50 1.05

Самый высокий коэффициент на матч «Химнасия Ла-Плата» – «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химнасия Ла-Плата» – «Атлетико Тукуман», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.91 1.99 1.49 2.62 1.33 3.20 1.12 5.50 1.09 6.10 1.00 10.75
3.15 1.33 2.15 1.65 1.09 6.50 1.23 3.90 2.14 1.71 1.12 5.55 1.71 2.14 1.02 11.00 1.01 12.60 1.07 7.50 1.05 8.50 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.90 1.10 7.10
1.27 3.55 1.42 2.75 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
2.70 1.44 1.69 2.08 1.28 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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