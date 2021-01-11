Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
37' Желтая карточкаRamiro Carrera
46' Желтая карточкаМуссис Франко
53' Желтая карточкаАлеман Брайн
0:1
62' ГолMarcelo Ortiz
62' Желтая карточкаБроун Хорхе
64' Желтая карточкаAriel Garcia
70' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
75' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
86' Желтая карточкаMatias Melluso
90' Желтая карточкаВейгандт Марсело
19
Броун
Хорхе
16
Айяла
Виктор
15
Алеман
Брайн
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jonas Romero
-
29 Kevin Isa
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Ход матча
37'
46'
53'
62'
62'
64'
75'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Лукас
|1
|0.2
|2.
|Leonardo Morales
|1
|0.2
|3.
|Ariel Garcia
|1
|0.2
|4.
|Leandro Contin
|1
|0.2
|5.
|Erik Ramirez
|1
|0.2
|6.
|Вейгандт Марсело
|1
|0.2
|7.
|Bruno Palazzo
|1
|0.2
|8.
|Айяла Виктор
|0
|0
|9.
|Матеас Перез Гарсия
|0
|0
|10.
|Matias Melluso
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcelo Ortiz
|1
|0.2
|2.
|Leonardo Heredia
|1
|0.2
|3.
|Javier Fabian Toledo
|1 (1)
|0.2
|4.
|Guillermo Acosta
|0
|0
|5.
|Nicolas Aguirre II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|2.
|Erik Ramirez
|3
|0
|3.
|Harrinson Mancilla
|3
|0
|4.
|Броун Хорхе
|2
|0
|5.
|Айяла Виктор
|2
|0
|6.
|Matias Melluso
|2
|0
|7.
|Ariel Garcia
|1
|0
|8.
|Алеман Брайн
|1
|0
|9.
|Leandro Contin
|1
|0
|10.
|German Guiffrey
|1
|0
|11.
|Jose Antonio Paradela
|1
|0
|12.
|Bruno Palazzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Aguirre II
|3
|0
|2.
|Javier Fabian Toledo
|1
|1
|3.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|4.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|5.
|Marcelo Ortiz
|0
|1
|6.
|Монсон Лусиано
|1
|0
|7.
|Эрбес Кристиан
|1
|0
|8.
|Муссис Франко
|1
|0
|9.
|Guillermo Acosta
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|0
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Атлетико Тукуман
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =8 -4Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Тукуман 0:2 Колон Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд
Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи Атлетико Тукуман 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Атлетико Тукуман 0:2 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:2 Атлетико Тукуман Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:3 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Колон
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Колон
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Банфилд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
Победитель
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