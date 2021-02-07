ПАОК
2:2
Конец матча
Стадион: Тумба
Аполлон Смирнис
1:0
29' ГолВарда Амр
34' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
1:1
52' ПенальтиЦабурис Саввас
55' Желтая карточкаЦабурис Саввас
1:2
81' ГолФернандес Марк
2:2
88' ГолИнгасон Сверрир
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
29'
1:0
34'
52'
1:1
55'
81'
1:2
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
15 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|9
|0.43
|2.
|Цолис Христос
|5
|0.24
|3.
|Ингасон Сверрир
|4
|0.19
|4.
|Шваб Штефан
|3 (2)
|0.14
|5.
|Виейринья
|3 (1)
|0.14
|6.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.1
|7.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.1
|8.
|Мург Томас
|2
|0.1
|9.
|Крменчик Михал
|2
|0.1
|10.
|Варда Амр
|2
|0.1
|11.
|Варела Фернанду
|1
|0.05
|12.
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|13.
|Нинуа Ника
|1
|0.05
|14.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.05
|15.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.05
|16.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|17.
|Алвес Родриго
|0
|0
|18.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|19.
|Ваге Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.2
|2.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.2
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.15
|4.
|Фернандес Марк
|3
|0.15
|5.
|Дауда Абиола
|2
|0.1
|6.
|Цабурис Саввас
|2 (1)
|0.1
|7.
|Томас Бединелли
|1
|0.05
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.05
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.05
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Калисир Андре
|0
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|8
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|5
|1
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|6.
|Шваб Штефан
|3
|0
|7.
|Виейринья
|3
|0
|8.
|Креспо Хосе
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|12.
|Ваге Мусса
|2
|0
|13.
|Дуглас Гомес
|2
|0
|14.
|Перейра Адриан
|2
|0
|15.
|Цолис Христос
|2
|0
|16.
|Варела Фернанду
|1
|0
|17.
|Крменчик Михал
|1
|0
|18.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|19.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|20.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|21.
|Варда Амр
|1
|0
|22.
|Нинуа Ника
|1
|0
|23.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|10
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|7
|0
|3.
|Цабурис Саввас
|6
|0
|4.
|Томас Бединелли
|5
|0
|5.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|6.
|Фернандес Марк
|4
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|8.
|Бручич Карло
|3
|0
|9.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Карагунис Танассис
|1
|0
|18.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|19.
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|5.13% (2)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|33.33% (13)
|Аполлон Смирнис
|14.29% (3)
|0
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =3 -12Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники
АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0 Заявка
|21
|18
|3
|0
|53 - 8
|57
|2.
|АЕК
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 21
|40
|3.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|1:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|22 - 20
|36
|7.
|Атромитос
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 28
|25
|8.
|Волос
|0:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 28
|24
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|10.
|ОФИ
|0:2 Заявка
|21
|5
|4
|12
|18 - 33
|19
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 28
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0 Заявка
|11
|11
|0
|0
|30 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|Волос
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|0:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|0.00
|0.00
|0.00
|
|8.87
|3.07
|1.57
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