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ПАОК
2:2
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
29' Гол
Варда Амр
34' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
1:1
52' Пенальти
Цабурис Саввас
55' Желтая карточка
Цабурис Саввас
1:2
81' Гол
Фернандес Марк
2:2
88' Гол
Ингасон Сверрир
90'+9
88
Живкович
Живко
16
Перейра
Адриан
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
20
Виейринья
7
Эль-Каддури
Омар
22
Шваб
Штефан
8
Варда
Амр
10
Мург
Томас
11
Цолис
Христос
27
Крменчик
Михал
13
Верхульст
Давино
20
Цабурис
Саввас
5
Домингес
Луис
Густаво
12
Калисир
Андре
2
Бручич
Карло
6
Баксеванидис
Димос
7
Коль
Исраэль
14
Сливка
Выкинтас
10
Томас
Бединелли
27
Дауда
Абиола
9
Иоаннидис
Николаос
ПАОК
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-4-2

Ход матча

29'
Варда Амр
(Эль-Каддури Омар)
1:0
34'
Ингасон Сверрир
 
52'
1:1
Цабурис Саввас
55'
 
Цабурис Саввас
61'
Свидерски Кароль
Крменчик Михал
 
62'
Кагава Синдзи
Цолис Христос
 
65'
 
Фернандес Марк
Дауда Абиола
65'
 
Хухумис Диамантис
Бручич Карло
72'
Живкович Андрия
Мург Томас
 
76'
 
Китоко Ричи
Томас Бединелли
81'
1:2
Фернандес Марк
(Калисир Андре)
85'
Лампру Лазарос
Эль-Каддури Омар
 
88'
 
Витлис Вассилис
Коль Исраэль
88'
Ингасон Сверрир
(Варела Фернанду)
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 15 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 9 0.43
2. Цолис Христос 5 0.24
3. Ингасон Сверрир 4 0.19
4. Шваб Штефан 3 (2) 0.14
5. Виейринья 3 (1) 0.14
6. Эль-Каддури Омар 2 0.1
7. Живкович Андрия 2 (1) 0.1
8. Мург Томас 2 0.1
9. Крменчик Михал 2 0.1
10. Варда Амр 2 0.1
11. Варела Фернанду 1 0.05
12. Креспо Хосе 1 0.05
13. Нинуа Ника 1 0.05
14. Дуглас Гомес 1 (1) 0.05
15. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.05
16. Яннулис Димитрис 0 0
17. Алвес Родриго 0 0
18. Бисесвар Диего 0 0
19. Ваге Мусса 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.2
2. Фатион Антони 4 (2) 0.2
3. Иоаннидис Николаос 3 0.15
4. Фернандес Марк 3 0.15
5. Дауда Абиола 2 0.1
6. Цабурис Саввас 2 (1) 0.1
7. Томас Бединелли 1 0.05
8. Баксеванидис Димос 1 0.05
9. Домингес Луис Густаво 1 0.05
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Калисир Андре 0 0
13. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 8 0
2. Эль-Каддури Омар 5 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Яннулис Димитрис 4 0
5. Михаилидис Яннис 4 0
6. Шваб Штефан 3 0
7. Виейринья 3 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Дуглас Гомес 2 0
14. Перейра Адриан 2 0
15. Цолис Христос 2 0
16. Варела Фернанду 1 0
17. Крменчик Михал 1 0
18. Пелкас Димитрис 1 0
19. Пасхалакис Александрос 1 0
20. Лампру Лазарос 1 0
21. Варда Амр 1 0
22. Нинуа Ника 1 0
23. Циггарас Теохарис 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 10 0
2. Лисгарас Христос 7 0
3. Цабурис Саввас 6 0
4. Томас Бединелли 5 0
5. Иоаннидис Николаос 5 0
6. Фернандес Марк 4 0
7. Сливка Выкинтас 4 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Карагунис Танассис 1 0
18. Лагос Тасcос 1 0
19. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 10.26% (4) 12.82% (5) 5.13% (2) 17.95% (7) 20.51% (8) 33.33% (13)
 Аполлон Смирнис 14.29% (3) 0 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 28.57% (6)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК
ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники
АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Суперлига Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК Суперлига Аполлон Смирнис 3:3 ПАОК Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 ПАОК Кубок Греции ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис Кубок Греции ПАОК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 21 18 3 0 53 - 8 57
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
4. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас 1:0 Заявка 21 10 6 5 22 - 20 36
7. Атромитос Заявка 21 6 7 8 21 - 28 25
8. Волос 0:1 Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. Аполлон Смирнис Заявка 20 5 4 11 21 - 28 19
10. ОФИ 0:2 Заявка 21 5 4 12 18 - 33 19
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 11 11 0 0 30 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас 1:0 Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос 0:1 Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас 1:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. Волос 0:1 Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ 0:2 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Ингасон Сверрир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
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  8.87 3.07 1.57

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Основное времяПервый тайм
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5.17 1.17 3.30 1.31 2.25 1.63 3.35 1.31 2.72 1.44 2.07 1.75 1.60 2.31 1.79 2.03 1.47 2.64 1.16 4.88 1.20 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
2.14 1.68 1.76 2.04 1.36 3.00 1.24 3.79 1.26 3.63 1.13 5.48
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