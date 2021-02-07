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Подбескидзе
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Гурник Забже
0'
0:1
10' Гол
Кой Михал
17' Желтая карточка
Бероньски Якуб
38' Желтая карточка
 39'
40
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
4
Рундич
Милан
26
Яницки
Рафал
6
Мамич
Петар
17
Мажец
Матеуш
21
Кочиш
Гергё
15
Бероньски
Якуб
95
Рогинич
Марко
10
Уббинк
Корнелис
9
Билиньски
Камил
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
8
Манне
Аласана
3
Кубица
Кшиштоф
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
9
Хименес
Хесус
Подбескидзе
4-4-1-1
Гурник Забже
3-5-2

Ход матча

10'
0:1
Кой Михал
(Янжа Эрик)
17'
Бероньски Якуб
 
38'
 

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.31
2. Новак Томаш 1 0.06
3. Уббинк Корнелис 1 0.06
4. Яницки Рафал 1 0.06
5. Жуховски Михал 1 0.06
6. Данеляк Кароль 1 0.06
7. Комор Александер 1 0.06
8. Мажец Матеуш 1 0.06
9. Ситек Максимилиан 1 0.06
10. Серпина Лукаш 0 0
11. Рогинич Марко 0 0
12. Кочиш Гергё 0 0
13. Ярох Бартош 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.5
2. Новак Бартош 4 0.25
3. Собчик Алекс 2 0.13
4. Кравчик Пётр 2 0.13
5. Бохневич Павел 1 0.06
6. Кой Михал 1 0.06
7. Манне Аласана 1 0.06
8. Сцисляк Даниэль 1 0.06
9. Прохазка Роман 0 0
10. Янжа Эрик 0 0
11. Баинович Филип 0 0
12. Павловски Дариуш 0 0
13. Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 4 0
2. Жуховски Михал 2 1
3. Ярох Бартош 2 1
4. Билиньски Камил 3 0
5. Башлай Дмитрий 3 0
6. Комор Александер 1 1
7. Модельски Филип 2 0
8. Кочиш Гергё 2 0
9. Мартин Иван II 2 0
10. Гах Кацпер 2 0
11. Новак Томаш 1 0
12. Мякушко Сергей 1 0
13. Серпина Лукаш 1 0
14. Мамич Петар 1 0
15. Рундич Милан 1 0
16. Фигель Рафал 1 0
17. Уббинк Корнелис 1 0
18. Мажец Матеуш 1 0
19. Ситек Максимилиан 1 0
20. Бероньски Якуб 1 0
21. Ласковски Филип 1 0
22. Мрочко Шимон 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 5 0
2. Собчик Алекс 3 0
3. Масурас Яннис 3 0
4. Янжа Эрик 2 0
5. Кой Михал 2 0
6. Эвангелу Стефанос 2 0
7. Висневски Пшемыслав 2 0
8. Прохазка Роман 1 0
9. Рычковски Адам 1 0
10. Хименес Хесус 1 0
11. Хайда Войцех 1 0
12. Войтушек Норберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1)
 Гурник Забже 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5) 10.53% (2) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе
Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже
Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Гурник Забже: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 4:0 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 3:3 Гурник Забже Первый дивизион Гурник Забже 1:0 Подбескидзе Экстракласса
Подбескидзе 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 3:3 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 2:4 Подбескидзе Кубок Польши Подбескидзе 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Гурник Забже Экстракласса Подбескидзе 0:1 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:0 Подбескидзе First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 16 10 4 2 22 - 8 34
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 16 8 4 4 27 - 18 28
4. Гурник Забже 1:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 15 27
5. Шлёнск Заявка 16 7 3 6 21 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 16 5 6 5 18 - 19 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Пяст Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Подбескидзе 0:1 Заявка 16 3 3 10 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже 1:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
11. Подбескидзе 0:1 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже 1:0 Заявка 8 5 1 2 8 - 4 16
4. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
11. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
12. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе 0:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Jakub Bieronski получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кой Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Подбескидзе
Ничья
Гурник Забже
3.92
4.73
1.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.50 4.70 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.56 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 5.25 1.25
  4.11 3.50 1.94

Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90 1.00 11.00
9.70 1.04 7.10 1.08 6.30 1.09 4.70 1.17 1.97 1.83 2.42 1.52 1.72 2.12 1.77 1.97 1.45 2.62 1.18 4.50 1.14 5.20 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 18.50
3.32 1.35 2.94 1.43 2.51 1.56 2.04 1.84 1.79 2.10 1.59 2.44 1.48 2.80 1.29 3.79 1.10 8.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00
1.81 1.99 1.90 1.85 1.27 3.55 1.15 5.00 1.01 12.60
2.85 1.44 2.34 1.63 1.82 2.04 1.51 2.61 1.37 3.18
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20
2.46 1.51 1.58 2.30 1.22 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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