Подбескидзе
2:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Гурник Забже
0:1
10' ГолКой Михал
17' Желтая карточкаБероньски Якуб
30' Желтая карточкаКочиш Гергё
36' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
49' Желтая карточкаКой Михал
69' Желтая карточкаБилиньски Камил
0:1
78' Не забитый пенальтиБилиньски Камил
1:1
79' ГолБилиньски Камил
85' Желтая карточкаРогинич Марко
2:1
90' ГолБилиньски Камил
26
Яницки
Рафал
17
Мажец
Матеуш
21
Кочиш
Гергё
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гора ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
17'
30'
49'
69'
78'
0:1
79'
1:1
85'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|7
|0.44
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.06
|3.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|4.
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|5.
|Жуховски Михал
|1
|0.06
|6.
|Данеляк Кароль
|1
|0.06
|7.
|Комор Александер
|1
|0.06
|8.
|Мажец Матеуш
|1
|0.06
|9.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.06
|10.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|11.
|Рогинич Марко
|0
|0
|12.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|13.
|Ярох Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.5
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.25
|3.
|Собчик Алекс
|2
|0.13
|4.
|Кравчик Пётр
|2
|0.13
|5.
|Бохневич Павел
|1
|0.06
|6.
|Кой Михал
|1
|0.06
|7.
|Манне Аласана
|1
|0.06
|8.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.06
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Прохазка Роман
|0
|0
|11.
|Баинович Филип
|0
|0
|12.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|13.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|5
|0
|2.
|Билиньски Камил
|4
|0
|3.
|Жуховски Михал
|2
|1
|4.
|Ярох Бартош
|2
|1
|5.
|Кочиш Гергё
|3
|0
|6.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|7.
|Комор Александер
|1
|1
|8.
|Модельски Филип
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Новак Томаш
|1
|0
|12.
|Мякушко Сергей
|1
|0
|13.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|14.
|Мамич Петар
|1
|0
|15.
|Рундич Милан
|1
|0
|16.
|Фигель Рафал
|1
|0
|17.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|18.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|19.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|20.
|Бероньски Якуб
|1
|0
|21.
|Ласковски Филип
|1
|0
|22.
|Мрочко Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|5
|0
|2.
|Кой Михал
|3
|0
|3.
|Собчик Алекс
|3
|0
|4.
|Масурас Яннис
|3
|0
|5.
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|6.
|Янжа Эрик
|2
|0
|7.
|Эвангелу Стефанос
|2
|0
|8.
|Прохазка Роман
|1
|0
|9.
|Рычковски Адам
|1
|0
|10.
|Хименес Хесус
|1
|0
|11.
|Хайда Войцех
|1
|0
|12.
|Войтушек Норберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Гурник Забже
|25% (5)
|10% (2)
|20% (4)
|25% (5)
|10% (2)
|10% (2)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе
Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже
Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Гурник Забже: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Подбескидзе 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 3:3 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 2:4 Подбескидзе Кубок Польши Подбескидзе 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Гурник Забже Экстракласса Подбескидзе 0:1 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:0 Подбескидзе First League
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|22 - 8
|34
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 17
|24
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 19
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 39
|15
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|12.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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