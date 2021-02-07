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  2. Матчи
  3. Греция
Волос
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Астерас
0'
26' Желтая карточка
Грильо Фаусто
0:1
28' Гол
Фернандес Луис
49'
55
Клейман
Борис
24
Митоглу
Герасимос
5
Санчес
Сальвадор
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
12
Мартинес
Николас
II
8
Нинис
Сотирис
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
12
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Волос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

26'
Грильо Фаусто
 
28'
0:1
Фернандес Луис
(Альварес Федерико)
38'
Dardo Federico Miloc
Грильо Фаусто
 
39'
Переа Хуан
Нинис Сотирис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 7 (1) 0.33
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.14
3. Бартоло Хулиан 2 0.1
4. Варда Амр 2 0.1
5. Переа Хуан 2 0.1
6. Коломбо Родриго 1 0.05
7. Феррари Франко 1 0.05
8. Димопулос Стергиос 1 0.05
9. Киакос Яннис 1 0.05
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.48
2. Фернандес Луис 4 0.19
3. Риера Адриан 3 0.14
4. Рехис Франсеск 2 0.1
5. Мунафо Хуан 2 0.1
6. Цимас Панайотис 1 0.05
7. Альварес Федерико 0 0
8. Тилика Лео 0 0
9. Котсирас Яннис 0 0
10. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Санчес Сальвадор 5 1
3. Переа Хуан 6 0
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 4 1
6. Митоглу Герасимос 3 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Гуаррочена Икер 3 0
9. Дувикас Анастасиос 3 0
10. Бартоло Хулиан 3 0
11. Ринстра Дан 1 1
12. Нинис Сотирис 2 0
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Грильо Фаусто 2 0
18. Киакос Яннис 2 0
19. Ендришек Эрик 1 0
20. Буэно Альберто 1 0
21. Критикос Анастасиос 1 0
22. Варда Амр 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 7 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Альварес Федерико 4 0
4. Христос Тасулис 4 0
5. Суарес Дани 4 0
6. Котсирас Яннис 4 0
7. Вальенте Хосе 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 45% (9)
 Астерас 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 28.57% (6) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +5 =10 -5
ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос
Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса
Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Астерас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Астерас 1:1 Волос Суперлига Астерас 4:0 Волос Суперлига Волос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 21 18 3 0 53 - 8 57
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
4. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас 1:0 Заявка 21 10 6 5 22 - 20 36
7. Атромитос Заявка 21 6 7 8 21 - 28 25
8. Волос 0:1 Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. Аполлон Смирнис Заявка 20 5 4 11 21 - 28 19
10. ОФИ 0:2 Заявка 21 5 4 12 18 - 33 19
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 11 11 0 0 30 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас 1:0 Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос 0:1 Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас 1:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. Волос 0:1 Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ 0:2 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
3.08
4.50
2.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 4.50 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.02 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.90 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 5.40 1.12 2.67 1.45 2.00 1.81 1.61 2.46 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.30 1.03 8.90
5.00 1.15 3.75 1.25 3.05 1.35 2.01 1.75 1.69 2.15 1.45 2.62 1.15 5.00 1.10 6.25 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.61 2.32 1.31 3.45
1.72 2.05 1.17 4.70 1.12 5.55 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.23 4.20
2.15 1.70 1.47 2.48 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.48
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
Где смотреть матч Волос 0:1 Астерас онлайн

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