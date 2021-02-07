Волос
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Пантессалико
Астерас
26' Желтая карточкаГрильо Фаусто
0:1
28' ГолФернандес Луис
23
Ринстра
Дан
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
26'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|7 (1)
|0.33
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.14
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.1
|4.
|Варда Амр
|2
|0.1
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.1
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.05
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.05
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.05
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|11.
|Ренату Сантуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.48
|2.
|Фернандес Луис
|4
|0.19
|3.
|Риера Адриан
|3
|0.14
|4.
|Рехис Франсеск
|2
|0.1
|5.
|Мунафо Хуан
|2
|0.1
|6.
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|7.
|Альварес Федерико
|0
|0
|8.
|Тилика Лео
|0
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|3.
|Переа Хуан
|6
|0
|4.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|5.
|Феррари Франко
|4
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|3
|1
|7.
|Текио Серхио
|4
|0
|8.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|9.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|10.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|11.
|Ринстра Дан
|1
|1
|12.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|13.
|Клейман Борис
|2
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Грильо Фаусто
|2
|0
|18.
|Киакос Яннис
|2
|0
|19.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|20.
|Буэно Альберто
|1
|0
|21.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|22.
|Варда Амр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|7
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Альварес Федерико
|4
|0
|4.
|Христос Тасулис
|4
|0
|5.
|Суарес Дани
|4
|0
|6.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|7.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|8.
|Тилика Лео
|3
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|12.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|13.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|14.
|Фернандес Луис
|1
|0
|15.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|16.
|Бельок Франко
|1
|0
|17.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|18.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|19.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|20.
|Риера Адриан
|1
|0
|21.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|45% (9)
|Астерас
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +5 =10 -5ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса
Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Астерас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0 Заявка
|21
|18
|3
|0
|53 - 8
|57
|2.
|АЕК
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 21
|40
|3.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|1:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|22 - 20
|36
|7.
|Атромитос
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 28
|25
|8.
|Волос
|0:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 28
|24
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|10.
|ОФИ
|0:2 Заявка
|21
|5
|4
|12
|18 - 33
|19
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 28
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0 Заявка
|11
|11
|0
|0
|30 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|Волос
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|0:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
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