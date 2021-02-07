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  3. Греция
Волос
0:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
26' Желтая карточка
Грильо Фаусто
0:1
28' Гол
Фернандес Луис
52' Желтая карточка
Суарес Дани
58' Желтая карточка
Переа Хуан
71' Желтая карточка
Вальенте Хосе
81' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
90'+6
55
Клейман
Борис
24
Митоглу
Герасимос
5
Санчес
Сальвадор
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
12
Мартинес
Николас
II
8
Нинис
Сотирис
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
12
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Волос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

26'
Грильо Фаусто
 
28'
0:1
Фернандес Луис
(Альварес Федерико)
38'
Dardo Federico Miloc
Грильо Фаусто
 
39'
Переа Хуан
Нинис Сотирис
 
52'
 
Суарес Дани
58'
Переа Хуан
 
67'
 
Иглесиас Матиас
Мунафо Хуан
68'
 
Тилика Лео
Паскуаль Андрес
71'
 
Вальенте Хосе
75'
Критикос Анастасиос
Мартинес Николас II
 
80'
 
Риера Адриан
Рехис Франсеск
81'
 
Барралес Джеронимо
86'
Коломбо Родриго
Цоканис Тасос
 
90'
 
Пасалидис Триантафиллос
Фернандес Луис
90'
 
Котсирас Яннис
Гарсия Рубен II

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 24 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 7 (1) 0.33
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.14
3. Бартоло Хулиан 2 0.1
4. Варда Амр 2 0.1
5. Переа Хуан 2 0.1
6. Коломбо Родриго 1 0.05
7. Феррари Франко 1 0.05
8. Димопулос Стергиос 1 0.05
9. Киакос Яннис 1 0.05
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.48
2. Фернандес Луис 4 0.19
3. Риера Адриан 3 0.14
4. Рехис Франсеск 2 0.1
5. Мунафо Хуан 2 0.1
6. Цимас Панайотис 1 0.05
7. Альварес Федерико 0 0
8. Тилика Лео 0 0
9. Котсирас Яннис 0 0
10. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Переа Хуан 7 0
3. Санчес Сальвадор 5 1
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 4 1
6. Митоглу Герасимос 3 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Гуаррочена Икер 3 0
9. Дувикас Анастасиос 3 0
10. Бартоло Хулиан 3 0
11. Ринстра Дан 1 1
12. Нинис Сотирис 2 0
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Грильо Фаусто 2 0
18. Киакос Яннис 2 0
19. Ендришек Эрик 1 0
20. Буэно Альберто 1 0
21. Критикос Анастасиос 1 0
22. Варда Амр 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 8 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Суарес Дани 5 0
4. Вальенте Хосе 5 0
5. Альварес Федерико 4 0
6. Христос Тасулис 4 0
7. Котсирас Яннис 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 45% (9)
 Астерас 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +5 =10 -5
ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос
Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса
Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Астерас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Астерас 1:1 Волос Суперлига Астерас 4:0 Волос Суперлига Волос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 21 18 3 0 54 - 8 57
2. Арис Салоники 1:0 Заявка 21 13 3 5 26 - 13 42
3. АЕК 0:1 Заявка 21 12 4 5 32 - 22 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас Заявка 21 10 6 5 22 - 20 36
7. Атромитос Заявка 21 6 7 8 21 - 28 25
8. Волос Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. Аполлон Смирнис Заявка 20 5 4 11 21 - 28 19
10. ОФИ Заявка 21 5 4 12 18 - 34 19
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники 1:0 Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК 0:1 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Арис Салоники 1:0 Заявка 11 7 2 2 14 - 6 23
3. АЕК 0:1 Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 76.00 6.30 1.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.02 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 6.50 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 5.40 1.12 2.67 1.45 2.00 1.81 1.61 2.46 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.30 1.03 8.90
5.00 1.15 3.75 1.25 1.30 3.30 1.55 2.35 1.69 2.15 1.27 3.55 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.61 2.32 1.31 3.45
1.72 2.05 1.17 4.70 1.12 5.55 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.23 4.20
2.15 1.70 1.47 2.48 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
Где смотреть матч Волос 0:1 Астерас онлайн

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