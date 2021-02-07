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Олимпиакос
2:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
ОФИ
0'
13' Желтая карточка
Ус Абдул Рахман
1:0
19' Гол
М'Вила Янн
24' Желтая карточка
Андруцос Танасис
2:0
37' Гол
Масурас Гиоргос
49'
1
Са
Жозе
14
Андруцос
Танасис
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
27
Брума
Арминду
28
Вальбуэна
Матьё
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
24
Ватерман
Бой
2
Ус
Абдул
Рахман
5
Селимович
Вахид
15
Диамантис
Апостолос
3
Лимперакис
Одиссеас
34
Коровесис
Никос
28
Гривас
Фриксос
26
Стаикос
Пасхалис
13
Вафеас
Никос
7
Стургеон
Фабиу
23
Гаргаладзидис
Александрос
Олимпиакос
4-2-3-1
ОФИ
5-4-1

Ход матча

13'
 
Ус Абдул Рахман
19'
М'Вила Янн
(Вальбуэна Матьё)
1:0
24'
Андруцос Танасис
 
37'
Масурас Гиоргос
(Вальбуэна Матьё)
2:0
40'
Фортунис Костас
Брума Арминду
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 15 0.71
2. Масурас Гиоргос 7 0.33
3. Хассан Ахмед 7 0.33
4. Фортунис Костас 4 0.19
5. Бухалакис Андреас 3 0.14
6. М'Вила Янн 3 0.14
7. Брума Арминду 3 0.14
8. Камара Мохамед III 2 0.1
9. Врусаи Мариус 2 0.1
10. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.1
11. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.05
12. Семеду Рубен 1 0.05
13. Кафу Карлуш 1 0.05
14. Кейперс Уго 1 0.05
15. Ба Уссейну 1 0.05
16. Андруцос Танасис 0 0
17. Ловера Максимилиано 0 0
18. Ранджелович Лазар 0 0
19. Рафинья Марсио 0 0
20. Драгер Мохамед 0 0
21. Силва Тьягу 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.19
2. Стургеон Фабиу 4 0.19
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.14
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.1
5. Де Гузман Джонатан 1 0.05
6. Мельядо Мигель 1 0.05
7. Вафеас Никос 1 0.05
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 6 0
2. Ба Уссейну 6 0
3. Камара Мохамед III 3 0
4. Рафинья Марсио 2 0
5. М'Вила Янн 2 0
6. Бухалакис Андреас 2 0
7. Брума Арминду 2 0
8. Сиссе Папе Абу 2 0
9. Андруцос Танасис 2 0
10. Рябчук Олег 2 0
11. Холебас Хосе 1 0
12. Пападопулос Авраам 1 0
13. Фортунис Костас 1 0
14. Родригеш Педру 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 7 1
3. Селимович Вахид 4 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ус Абдул Рахман 3 0
8. Ватерман Бой 1 1
9. Сардинеро Адриан 2 0
10. Сотириу Димитриос 2 0
11. Стаикос Пасхалис 2 0
12. Вафеас Никос 2 0
13. Диамантис Апостолос 2 0
14. Лимперакис Одиссеас 2 0
15. Гривас Фриксос 2 0
16. Яннулис Костас 1 0
17. Маринакис Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 5.88% (3) 5.88% (3) 15.69% (8) 15.69% (8) 17.65% (9) 39.22% (20)
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ
Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига ОФИ 1:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 21 18 3 0 53 - 8 57
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
4. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас 1:0 Заявка 21 10 6 5 22 - 20 36
7. Атромитос Заявка 21 6 7 8 21 - 28 25
8. Волос 0:1 Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. Аполлон Смирнис Заявка 20 5 4 11 21 - 28 19
10. ОФИ 0:2 Заявка 21 5 4 12 18 - 33 19
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 11 11 0 0 30 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас 1:0 Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос 0:1 Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас 1:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. Волос 0:1 Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ 0:2 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ОФИ
1.19
7.20
38.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.20 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.55 14.00
  1.04 13.94 38.86

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.50 1.10 4.75 1.16 2.74 1.43 2.21 1.67 1.77 2.16 1.42 2.88 1.30 3.40 1.13 5.35 1.09 5.85 1.01 9.80
9.00 1.04 3.90 1.23 3.05 1.35 6.00 1.10 4.50 1.18 1.90 1.90 2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80 1.17 4.70 1.09 5.55 1.03 9.60 1.02 9.80
6.42 1.12 2.45 1.54 2.17 1.68 2.83 1.41 2.91 1.39 2.31 1.60 1.98 1.83 1.62 2.27 1.44 2.73 1.28 3.60 1.10 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.88 1.42 1.74 2.09 1.32 3.38
2.55 1.47 1.62 2.20 1.28 3.45 1.07 7.50 1.27 3.55
2.95 1.37 2.34 1.57 1.79 2.01 2.21 1.64 1.82 1.98 1.40 2.85 1.26 3.62
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31
2.20 1.63 1.64 2.18 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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