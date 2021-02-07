Олимпиакос
3:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
ОФИ
13' Желтая карточкаУс Абдул Рахман
1:0
19' ГолМ'Вила Янн
24' Желтая карточкаАндруцос Танасис
2:0
37' ГолМасурас Гиоргос
50' Желтая карточкаРябчук Олег
52' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
3:0
68' ГолЭль-Араби Юссеф
79' Желтая карточкаСелимович Вахид
3:0
80' Не забитый пенальтиФортунис Костас
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вафеас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
13'
19'
1:0
24'
37'
50'
52'
68'
3:0
79'
80'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|16
|0.76
|2.
|Масурас Гиоргос
|7
|0.33
|3.
|Хассан Ахмед
|7
|0.33
|4.
|Фортунис Костас
|4
|0.19
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.14
|6.
|М'Вила Янн
|3
|0.14
|7.
|Брума Арминду
|3
|0.14
|8.
|Камара Мохамед III
|2
|0.1
|9.
|Врусаи Мариус
|2
|0.1
|10.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.1
|11.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.05
|12.
|Семеду Рубен
|1
|0.05
|13.
|Кафу Карлуш
|1
|0.05
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.05
|15.
|Ба Уссейну
|1
|0.05
|16.
|Силва Тьягу
|0
|0
|17.
|Андруцос Танасис
|0
|0
|18.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|19.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|20.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|21.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.19
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.19
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.14
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.1
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.05
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.05
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|6
|0
|2.
|Ба Уссейну
|6
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|3
|0
|4.
|Рябчук Олег
|3
|0
|5.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|6.
|М'Вила Янн
|2
|0
|7.
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|8.
|Брума Арминду
|2
|0
|9.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|10.
|Андруцос Танасис
|2
|0
|11.
|Холебас Хосе
|1
|0
|12.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|13.
|Фортунис Костас
|1
|0
|14.
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|15.
|Родригеш Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|8
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|7
|1
|3.
|Селимович Вахид
|5
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|8.
|Ватерман Бой
|1
|1
|9.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|10.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|11.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|12.
|Вафеас Никос
|2
|0
|13.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|14.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|15.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|16.
|Яннулис Костас
|1
|0
|17.
|Маринакис Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|5.56% (3)
|7.41% (4)
|16.67% (9)
|14.81% (8)
|18.52% (10)
|37.04% (20)
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =4 -12ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|54 - 8
|57
|2.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|21
|13
|3
|5
|26 - 13
|42
|3.
|АЕК
|0:1 Заявка
|21
|12
|4
|5
|32 - 22
|40
|4.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|22 - 20
|36
|7.
|Атромитос
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 28
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 28
|24
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|10.
|ОФИ
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|18 - 34
|19
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 28
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 6
|23
|3.
|АЕК
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
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