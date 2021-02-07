Висла Краков
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Ягеллония
43
Шот
Давид
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
13 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|4 (1)
|0.25
|2.
|Чука Виктор
|3
|0.19
|3.
|Йебоа Яв
|3
|0.19
|4.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.19
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.19
|6.
|Садлок Мацей
|1
|0.06
|7.
|Плевка Патрик
|1
|0.06
|8.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.06
|9.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.06
|10.
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|11.
|Савич Стефан V
|0
|0
|12.
|Абрамович Давид
|0
|0
|13.
|Жуков Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|9
|0.56
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.56
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.19
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.06
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.06
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|4
|0
|2.
|Фрыдрых Михал
|4
|0
|3.
|Бурлига Лукаш
|4
|0
|4.
|Мехремич Ади
|4
|0
|5.
|Шот Давид
|4
|0
|6.
|Форбс Браун
|2
|1
|7.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|8.
|Жуков Георгий
|3
|0
|9.
|Савич Стефан V
|3
|0
|10.
|Чука Виктор
|2
|0
|11.
|Йебоа Яв
|2
|0
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|Мак Михал
|1
|0
|14.
|Лис Матеуш
|1
|0
|15.
|Абрамович Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|4
|0
|2.
|Романчук Тарас
|3
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|4.
|Черных Фёдор
|2
|0
|5.
|Рунье Иван
|2
|0
|6.
|Бида Бартош
|2
|0
|7.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|8.
|Августин Блажей
|1
|0
|9.
|Собчак Шимон
|1
|0
|10.
|Пульич Яков
|1
|0
|11.
|Камара Хуан
|1
|0
|12.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|13.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|14.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|15.
|Арсенич Зоран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|Ягеллония
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония
Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ягеллония 1:0 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 0:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|22 - 8
|34
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 17
|24
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 24
|24
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 19
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 39
|15
|15.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 23
|15
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|12.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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