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Висла Краков
2:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
18' Желтая карточка
Шот Давид
40' Желтая карточка
Ольшевски Павел
1:0
55' Гол
Садлок Мацей
2:0
88' Гол
Форбс Браун
90' Желтая карточка
Milosz Matysik
90'+4
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
8
Бурлига
Лукаш
80
Плевка
Патрик
40
Йебоа
Яв
10
Жуков
Георгий
77
Савич
Стефан
V
15
Салес
Жеан
Карлос
99
Форбс
Браун
55
Дзеконски
Ксавье
38
Ольшевски
Павел
3
Августин
Блажей
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
Висла Краков
4-1-4-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 5 (1) 0.31
2. Чука Виктор 3 0.19
3. Йебоа Яв 3 0.19
4. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.19
5. Блащиковский Якуб 3 0.19
6. Садлок Мацей 2 0.13
7. Плевка Патрик 1 0.06
8. Фрыдрых Михал 1 0.06
9. Бурлига Лукаш 1 0.06
10. Мехремич Ади 1 0.06
11. Жуков Георгий 0 0
12. Савич Стефан V 0 0
13. Абрамович Давид 0 0
14. Шот Давид 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 9 0.56
2. Пульич Яков 9 (1) 0.56
3. Макушевски Мацей 3 0.19
4. Поспишил Мартин 1 0.06
5. Романчук Тарас 1 0.06
6. Мыстковски Пшемыслав 1 0.06
7. Пржикрыл Томаш 0 0
8. Ольшевски Павел 0 0
9. Черных Фёдор 0 0
10. Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Шот Давид 5 0
2. Садлок Мацей 4 0
3. Фрыдрых Михал 4 0
4. Бурлига Лукаш 4 0
5. Мехремич Ади 4 0
6. Форбс Браун 2 1
7. Баша Вуллнет 3 0
8. Жуков Георгий 3 0
9. Савич Стефан V 3 0
10. Чука Виктор 2 0
11. Йебоа Яв 2 0
12. Салес Жеан Карлос 1 0
13. Мак Михал 1 0
14. Лис Матеуш 1 0
15. Абрамович Давид 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 4 0
2. Романчук Тарас 3 0
3. Борысюк Ариэль 2 0
4. Черных Фёдор 2 0
5. Рунье Иван 2 0
6. Бида Бартош 2 0
7. Вдовик Бартломей 2 0
8. Августин Блажей 1 0
9. Ольшевски Павел 1 0
10. Собчак Шимон 1 0
11. Пульич Яков 1 0
12. Камара Хуан 1 0
13. Поспишил Мартин 1 0
14. Стейнбор Павел 1 0
15. Бедварссон Бедвар 1 0
16. Арсенич Зоран 1 0
17. Milosz Matysik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 13.04% (3) 8.7% (2)
 Ягеллония 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония
Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ягеллония 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 1:0 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 0:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 16 10 4 2 22 - 8 34
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 16 8 4 4 27 - 18 28
4. Шлёнск Заявка 16 7 3 6 21 - 17 24
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 16 5 6 5 18 - 19 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Пяст Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
14. Висла Краков Заявка 16 4 5 7 24 - 23 17
15. Подбескидзе Заявка 16 4 3 9 16 - 39 15
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
11. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ольшевски Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Шот Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.08 3.50 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.64 3.16
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.25 23.00
  1.18 6.10 29.84

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.19 2.18 1.64 1.74 2.02 1.48 2.55 1.18 4.50 1.06 7.80
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.13 1.79 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.60
4.20 1.20 2.95 1.37 2.30 1.58 1.50 2.48 2.14 1.71 1.15 5.00 1.98 1.82 1.04 9.00 1.03 10.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.06 7.80 1.05 8.50 0.00 13.00
3.13 1.39 2.15 1.75 1.99 1.88 1.63 2.35 1.28 3.83 1.62 2.39 1.48 2.74 1.88 2.00 1.63 2.35 1.50 2.69 1.49 2.74 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.20 1.63 1.52 2.41 1.13 5.40
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53
1.82 1.92 1.22 4.00 1.12 5.55 1.16 4.80 1.10 6.25
1.55 2.51 1.32 3.47 1.84 2.02 1.52 2.59 1.37 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.34
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
2.75 1.42
Где смотреть матч Висла Краков 2:0 Ягеллония онлайн

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