Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 19'
Лех
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Рогне ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва
Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва
Лех Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс