Уже скоро, через 13 дней, стартует сезон в Польше, поэтому "Лех" должен быть в лучшей физической форме. Однако пока это никак не проявляется.

Грулёв пытался исполнить подачу, но угодил в соперника. Угловой удар для "Динамо". Лесовой пошёл исполнять.

Подал Лесовой на ближнюю штангу, скидка дальше пошла, удар Москвичева пришёлся в защитника "Леха".

С мячом в центре поля "Динамо", перевод на правый край на Грулёва, подача в район 11-метровой отметки пошла, но защитники "Леха" прострел перехватили.

ГОЛ. Шимчак. 0:1. Шимчак получил передачу из глубины поля, выскочил один на один с Шуниным, обыграл голкипера и переправил игровой снаряд в пустые ворота.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

13' Жёлтую карточку получил Аввад. За срыв атаки в предыдущем эпизоде.

13' Терехов набрал ход в центре поля, но его задержал соперник. Сорвана атака у "Динамо".

12' Ещё до старта поединка наставник "Динамо" Сандро Шварц признался, что на второй тайм выйдет полностью новый состав. Поэтому все, кто на поле должны выложиться за 45 минут.

10' Разрезающая передача на Компличенко, который не успел к мячу. Слишком поздно стартовал форвард "Динамо".

8' Рогне сыграл на опережение, не позволив развить атаку динамовцам.

7' Аут бросили на левом фланге атаки гости, передача назад последовала. "Лех" держит мяч, Скораш выдал передачу на край, дальше на Карлстрема, тот прострел выполнил, под удар Камински, но Карапузов в подкате бросился под удар и принял мяч на себя!

6' В контратаку убежали поляки, передача в районе 11-метровой отметки, мяч рикошетом полетел в ворота Шунина, но прошёл рядом со штангой!

5' Очередная атака "Динамо", передача на Терехова, который с левой ноги с 20-ти метров наносил удар, но угодил в защитника. Пока что "Динамо" постоянно владеет мячом и регулярно организовывает атаки.

4' Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери. Комличенко нарушил правила. Досталось по ногам капитану Леха Рогне.

3' В атаке "бело-голубые", передача на Комличенко, который пробил с 25-ти метров. Мимо ворот.

2' Московское "Динамо" - это первый из российских клубов, который начал сезон. 2021, надеюсь, будет более гостеприимным для футбола!