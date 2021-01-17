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Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 19'
Лех
0' 19'
Динамо Москва
Лех

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва
Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва
Лех Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс
Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    ГОЛ. Шимчак. 0:1. Шимчак получил передачу из глубины поля, выскочил один на один с Шуниным, обыграл голкипера и переправил игровой снаряд в пустые ворота.
  • 19'
    С мячом в центре поля "Динамо", перевод на правый край на Грулёва, подача в район 11-метровой отметки пошла, но защитники "Леха" прострел перехватили.
  • Угловой
    17'
    Подал Лесовой на ближнюю штангу, скидка дальше пошла, удар Москвичева пришёлся в защитника "Леха".
  • 16'
    Грулёв пытался исполнить подачу, но угодил в соперника. Угловой удар для "Динамо". Лесовой пошёл исполнять.
  • 15'
    Уже скоро, через 13 дней, стартует сезон в Польше, поэтому "Лех" должен быть в лучшей физической форме. Однако пока это никак не проявляется.
  • Желтая карточка
    13'
    Жёлтую карточку получил Аввад. За срыв атаки в предыдущем эпизоде.
  • 13'
    Терехов набрал ход в центре поля, но его задержал соперник. Сорвана атака у "Динамо".
  • 12'
    Ещё до старта поединка наставник "Динамо" Сандро Шварц признался, что на второй тайм выйдет полностью новый состав. Поэтому все, кто на поле должны выложиться за 45 минут.
  • 10'
    Разрезающая передача на Компличенко, который не успел к мячу. Слишком поздно стартовал форвард "Динамо".
  • 8'
    Рогне сыграл на опережение, не позволив развить атаку динамовцам.
  • 7'
    Аут бросили на левом фланге атаки гости, передача назад последовала. "Лех" держит мяч, Скораш выдал передачу на край, дальше на Карлстрема, тот прострел выполнил, под удар Камински, но Карапузов в подкате бросился под удар и принял мяч на себя!
  • Опасный момент
    6'
    В контратаку убежали поляки, передача в районе 11-метровой отметки, мяч рикошетом полетел в ворота Шунина, но прошёл рядом со штангой!
  • 5'
    Очередная атака "Динамо", передача на Терехова, который с левой ноги с 20-ти метров наносил удар, но угодил в защитника. Пока что "Динамо" постоянно владеет мячом и регулярно организовывает атаки.
  • 4'
    Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери. Комличенко нарушил правила. Досталось по ногам капитану Леха Рогне.
  • 3'
    В атаке "бело-голубые", передача на Комличенко, который пробил с 25-ти метров. Мимо ворот.
  • 2'
    Московское "Динамо" - это первый из российских клубов, который начал сезон. 2021, надеюсь, будет более гостеприимным для футбола!
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Составы команд
    Динамо: Шунин, Ордец, Нойштедтер, Москвичев, Карапузов, Фомин, Каборе, Лесовой, Терехов, Грулев, Комличенко

    Лех: Кравец, Рогне, Саламон, Скораш, Карлстрем, Шимчак, Тиба, Аввад, Камински, Червиньски, Беднарек
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В турецком Белеке московское "Динамо" сыграет против польского "Леха" в рамках товарищеской встречи.
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