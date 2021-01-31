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Хайденхайм
3:4
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
0:1
3' Гол
Бургшталлер Гвидо
1:1
15' Гол
Кляйндинст Тим
1:2
30' Гол
Киере Даниэль-Кофи
32' Желтая карточка
Томалла Денис
42' Желтая карточка
Пакарада Леарт
2:2
48' Гол
Кюльветтер Кристиан
56' Желтая карточка
Смит Эрик
70' Желтая карточка
Бурнич Дженис
2:3
72' Гол
Беккер Финн
73' Желтая карточка
Буш Марнон
74' Желтая карточка
Майнка Патрик
3:3
77' Гол
Кляйндинст Тим
3:4
87' Гол
Саласар Родриго
90' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
90'+6
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
8
Гейпль
Андреас
20
Бурнич
Дженис
16
Сесса
Кевин
10
Кляйндинст
Тим
11
Томалла
Денис
24
Кюльветтер
Кристиан
21
Dejan
Stoyanovich1
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
18
Смит
Эрик
17
Киере
Даниэль-Кофи
8
Саласар
Родриго
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Мармуш
Омар
Хайденхайм
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Бургшталлер Гвидо
(Киере Даниэль-Кофи)
15'
Кляйндинст Тим
(Сесса Кевин)
1:1
30'
1:2
Киере Даниэль-Кофи
32'
Томалла Денис
 
42'
 
Пакарада Леарт
46'
Пик Флориан
Томалла Денис
 
46'
Шёппнер Ян
Гейпль Андреас
 
48'
Кюльветтер Кристиан
(Сесса Кевин)
2:2
56'
 
Смит Эрик
59'
 
Аремю Афииз
Смит Эрик
70'
Бурнич Дженис
 
72'
2:3
Беккер Финн
(Бургшталлер Гвидо)
73'
Буш Марнон
 
74'
Майнка Патрик
 
75'
Тоеркауф Норман
Сесса Кевин
 
75'
Шнаттерер Марк
Бурнич Дженис
 
75'
 
Джигала Адам
Цандер Лука-Милан
76'
 
Igor Matanovic
Бургшталлер Гвидо
77'
Кляйндинст Тим
(Кюльветтер Кристиан)
3:3
82'
 
Бубалла Даниэль
Пакарада Леарт
82'
 
Диттген Макс
Мармуш Омар
87'
3:4
Саласар Родриго
(Диттген Макс)
88'
Шиммер Штефан
Буш Марнон
 
90'
Кюльветтер Кристиан
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кюльветтер Кристиан 12 (1) 0.63
2. Томалла Денис 3 0.16
3. Мор Тобиас 2 (1) 0.11
4. Майнка Патрик 2 0.11
5. Кляйндинст Тим 2 0.11
6. Сесса Кевин 1 0.05
7. Тоеркауф Норман 1 0.05
8. Кершбаумер Константин 1 0.05
9. Лайпертц Роберт 1 0.05
10. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.05
11. Шнаттерер Марк 0 0
12. Буш Марнон 0 0
13. Пик Флориан 0 0
14. Бурнич Дженис 0 0
15. Шиммер Штефан 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 5 0.26
2. Саласар Родриго 5 (2) 0.26
3. Бургшталлер Гвидо 4 0.21
4. Диттген Макс 3 0.16
5. Макиенок Симон 2 0.11
6. Бенателли Рико 2 0.11
7. Мармуш Омар 2 0.11
8. Бубалла Даниэль 1 0.05
9. Беккер Финн 1 0.05
10. Виекхофф Яннес 1 0.05
11. Флэк Леон 1 0.05
12. Igor Matanovic 1 0.05
13. Дашнер Лукас 0 0
14. Цандер Лука-Милан 0 0
15. Пакарада Леарт 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 4 0
2. Бурнич Дженис 4 0
3. Тоеркауф Норман 3 0
4. Гейпль Андреас 3 0
5. Кюльветтер Кристиан 3 0
6. Буш Марнон 2 0
7. Хюсинг Оливер 2 0
8. Сесса Кевин 0 1
9. Томалла Денис 1 0
10. Кершбаумер Константин 1 0
11. Пик Флориан 1 0
12. Мор Тобиас 1 0
13. Шиммер Штефан 1 0
14. Отто Давид 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Кнолль Марвин 3 1
3. Авевор Кристофер 4 0
4. Бенателли Рико 3 0
5. Пакарада Леарт 3 0
6. Беккер Финн 3 0
7. Саласар Родриго 3 0
8. Аремю Афииз 3 0
9. Диттген Макс 2 0
10. Бубалла Даниэль 2 0
11. Лоуренс Джеймс 2 0
12. Бургшталлер Гвидо 1 0
13. Тащи Борис 1 0
14. Джигала Адам 1 0
15. Смит Эрик 1 0
16. Цандер Лука-Милан 1 0
17. Бродерсен Свенд 1 0
18. Киере Даниэль-Кофи 1 0
19. Igor Matanovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 3.85% (1) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 3.85% (1) 42.31% (11)
 Санкт-Паули 17.86% (5) 14.29% (4) 7.14% (2) 14.29% (4) 7.14% (2) 39.29% (11)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Дармштадт Зандхаузен 4:0 Хайденхайм
Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль
Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 19 12 4 3 43 - 22 40
2. Бохум Заявка 19 11 3 5 36 - 21 36
3. Хольштайн Киль Заявка 19 10 6 3 32 - 19 36
4. Гройтер Фюрт Заявка 19 10 5 4 37 - 23 35
5. Карлсруэ Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
6. Фортуна Заявка 19 9 5 5 28 - 24 32
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 8 4 7 27 - 25 28
8. Ганновер 96 Заявка 18 8 2 8 28 - 21 26
9. Падерборн Заявка 19 7 5 7 24 - 23 26
10. Хайденхайм Заявка 19 7 5 7 26 - 26 26
11. Ян Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
12. Оснабрюк Заявка 18 6 4 8 20 - 28 22
13. Дармштадт Заявка 19 6 4 9 30 - 34 22
14. Нюрнберг Заявка 19 5 5 9 25 - 31 20
15. Санкт-Паули Заявка 19 4 7 8 29 - 36 19
16. Зандхаузен Заявка 19 5 3 11 21 - 37 18
17. Айнтрахт Бр Заявка 19 4 5 10 18 - 39 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 19 3 3 13 21 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
4. Бохум Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
7. Хольштайн Киль Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
8. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
9. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Зандхаузен Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Гройтер Фюрт Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
12. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
13. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
14. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Дармштадт Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Санкт-Паули Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Карлсруэ Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
4. Гамбург Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
5. Бохум Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
7. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
9. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
10. Ганновер 96 Заявка 10 3 1 6 11 - 14 10
11. Санкт-Паули Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
12. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
14. Нюрнберг Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
17. Зандхаузен Заявка 9 1 0 8 6 - 22 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.54 3.92
Бонус: 5 000 ₽ 53.00 6.50 1.10
  15.16 4.07 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Хайденхайм» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хайденхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хайденхайм» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
9.60 1.02 9.50 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.62 2.30 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.60
13.50 1.02 9.50 1.04 3.85 1.23 10.00 1.03 7.50 1.07 1.84 1.97 5.55 1.12 4.70 1.17 3.30 1.30 2.31 1.57 1.50 2.48 1.25 3.75 1.07 7.50 1.03 10.00 1.20 4.20
4.32 1.24 3.18 1.39 2.50 1.58 2.10 1.79 1.88 2.01 2.97 1.42 2.29 1.67 1.97 1.92 1.75 2.15 3.77 1.29 2.42 1.60 1.96 1.92 3.61 1.31 2.88 1.44 2.06 1.83 2.07 1.81 1.70 2.23 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.20 1.35 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.10 1.80 3.05 1.35 2.05 1.72 1.76 2.00 1.18 4.50 1.10 6.25
3.24 1.38 2.67 1.51 2.10 1.81 1.67 2.31 2.86 1.44 2.34 1.62 1.81 2.05 1.51 2.63 1.36 3.21 1.56 2.48 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
3.05 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.14 5.20
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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