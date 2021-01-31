Хайденхайм
3:4
Конец матча
Стадион: Войт-Арена
Санкт-Паули
0:1
3' ГолБургшталлер Гвидо
1:1
15' ГолКляйндинст Тим
1:2
30' ГолКиере Даниэль-Кофи
32' Желтая карточкаТомалла Денис
42' Желтая карточкаПакарада Леарт
2:2
48' ГолКюльветтер Кристиан
56' Желтая карточкаСмит Эрик
70' Желтая карточкаБурнич Дженис
2:3
72' ГолБеккер Финн
73' Желтая карточкаБуш Марнон
74' Желтая карточкаМайнка Патрик
3:3
77' ГолКляйндинст Тим
3:4
87' ГолСаласар Родриго
90' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
16
Сесса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
18 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
3'
15'
1:1
30'
32'
42'
48'
56'
59'
70'
72'
2:3
73'
74'
77'
87'
3:4
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кюльветтер Кристиан
|12 (1)
|0.63
|2.
|Томалла Денис
|3
|0.16
|3.
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.11
|4.
|Майнка Патрик
|2
|0.11
|5.
|Кляйндинст Тим
|2
|0.11
|6.
|Сесса Кевин
|1
|0.05
|7.
|Тоеркауф Норман
|1
|0.05
|8.
|Кершбаумер Константин
|1
|0.05
|9.
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|10.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.05
|11.
|Шнаттерер Марк
|0
|0
|12.
|Буш Марнон
|0
|0
|13.
|Пик Флориан
|0
|0
|14.
|Бурнич Дженис
|0
|0
|15.
|Шиммер Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.26
|2.
|Саласар Родриго
|5 (2)
|0.26
|3.
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.21
|4.
|Диттген Макс
|3
|0.16
|5.
|Макиенок Симон
|2
|0.11
|6.
|Бенателли Рико
|2
|0.11
|7.
|Мармуш Омар
|2
|0.11
|8.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.05
|9.
|Беккер Финн
|1
|0.05
|10.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.05
|11.
|Флэк Леон
|1
|0.05
|12.
|Igor Matanovic
|1
|0.05
|13.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|14.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|15.
|Пакарада Леарт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майнка Патрик
|4
|0
|2.
|Бурнич Дженис
|4
|0
|3.
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|4.
|Гейпль Андреас
|3
|0
|5.
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|6.
|Буш Марнон
|2
|0
|7.
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|8.
|Сесса Кевин
|0
|1
|9.
|Томалла Денис
|1
|0
|10.
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|11.
|Пик Флориан
|1
|0
|12.
|Мор Тобиас
|1
|0
|13.
|Шиммер Штефан
|1
|0
|14.
|Отто Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|3.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|4.
|Бенателли Рико
|3
|0
|5.
|Пакарада Леарт
|3
|0
|6.
|Беккер Финн
|3
|0
|7.
|Саласар Родриго
|3
|0
|8.
|Аремю Афииз
|3
|0
|9.
|Диттген Макс
|2
|0
|10.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|11.
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|12.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|13.
|Тащи Борис
|1
|0
|14.
|Джигала Адам
|1
|0
|15.
|Смит Эрик
|1
|0
|16.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|17.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
|18.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|19.
|Igor Matanovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|3.85% (1)
|42.31% (11)
|Санкт-Паули
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|39.29% (11)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +7 =6 -7Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Дармштадт Зандхаузен 4:0 Хайденхайм
Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =7 -9Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль
Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|43 - 22
|40
|2.
|Бохум
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|36 - 21
|36
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 19
|36
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 23
|35
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|6.
|Фортуна
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 24
|32
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 25
|28
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|28 - 21
|26
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|12.
|Оснабрюк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 34
|22
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|29 - 36
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 37
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 39
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|21 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
Победитель
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