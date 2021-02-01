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  2. Матчи
  3. Германия
Ганновер 96
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Оснабрюк
0' 47'
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
7
Твумаси
Патрик
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
35
Муслия
Флоран
17
Дукш
Марвин
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
8
Таффертсхофер
Ульрих
6
Рейс
Людовит
30
Мультауп
Маурице
37
Керк
Себастьян
14
Аменийдо
Этьенн
9
Сантос
Кристиан
Ганновер 96
4-5-1
Оснабрюк
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Марк Хейдер
Аменийдо Этьенн

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 9 (3) 0.47
2. Харагути Генки 4 0.21
3. Твумаси Патрик 3 0.16
4. Вайдандт Хендрик 3 0.16
5. Муслия Флоран 2 0.11
6. Майна Линтон 2 0.11
7. Сулеймани Вальмир 1 0.05
8. Хульт Никлас 1 0.05
9. Кайзер Доминик 1 0.05
10. Хюберс Тимо 1 0.05
11. Башдаш Барыш 0 0
12. Фалетт Симон 0 0
13. Шиндлер Кингсли 0 0
14. Муроя Сэй 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 7 (3) 0.37
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.16
3. Аменийдо Этьенн 2 0.11
4. Бирман Тимо 2 0.11
5. Ихорст Лук 2 0.11
6. Мультауп Маурице 1 0.05
7. Шмидт Никлас 1 0.05
8. Блаша Давид 1 0.05
9. Айдини Басхким 1 0.05
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Франке Марсель 5 0
3. Бийол Яка 3 1
4. Дукш Марвин 4 0
5. Хюберс Тимо 4 0
6. Фалетт Симон 1 1
7. Хульт Никлас 2 0
8. Сулеймани Вальмир 2 0
9. Муслия Флоран 2 0
10. Франц Майк 1 0
11. Башдаш Барыш 1 0
12. Твумаси Патрик 1 0
13. Харагути Генки 1 0
14. Муроя Сэй 1 0
15. Майна Линтон 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 7 0
2. Трапп Морис 3 1
3. Хеннинг Брайан 4 0
4. Рейс Людовит 4 0
5. Вольце Кевин 3 0
6. Айдини Басхким 1 1
7. Марк Хейдер 2 0
8. Райхель Кен 2 0
9. Бирман Тимо 2 0
10. Сантос Кристиан 2 0
11. Таффертсхофер Ульрих 2 0
12. Ихорст Лук 0 1
13. Керк Себастьян 1 0
14. Гугганиг Лукас 1 0
15. Шмидт Никлас 1 0
16. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 7.41% (2) 18.52% (5) 3.7% (1) 37.04% (10) 14.81% (4) 18.52% (5)
 Оснабрюк 5% (1) 20% (4) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96
Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс
Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Оснабрюк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Международные матчи (клубы) Оснабрюк 0:3 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 19 12 4 3 43 - 22 40
2. Бохум Заявка 19 11 3 5 36 - 21 36
3. Хольштайн Киль Заявка 19 10 6 3 32 - 19 36
4. Гройтер Фюрт Заявка 19 10 5 4 37 - 23 35
5. Карлсруэ Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
6. Фортуна Заявка 19 9 5 5 28 - 24 32
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 8 4 7 27 - 25 28
8. Ганновер 96 0:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
9. Падерборн Заявка 19 7 5 7 24 - 23 26
10. Хайденхайм Заявка 19 7 5 7 26 - 26 26
11. Ян Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
12. Оснабрюк 0:0 Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
13. Дармштадт Заявка 19 6 4 9 30 - 34 22
14. Нюрнберг Заявка 19 5 5 9 25 - 31 20
15. Санкт-Паули Заявка 19 4 7 8 29 - 36 19
16. Зандхаузен Заявка 19 5 3 11 21 - 37 18
17. Айнтрахт Бр Заявка 19 4 5 10 18 - 39 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 19 3 3 13 21 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
4. Бохум Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Ганновер 96 0:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 7 17
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
7. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
8. Хольштайн Киль Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
9. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Зандхаузен Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Гройтер Фюрт Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
12. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
13. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
14. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Дармштадт Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Санкт-Паули Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк 0:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Карлсруэ Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
4. Гамбург Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
5. Бохум Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Оснабрюк 0:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 13 16
7. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
9. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
10. Ганновер 96 0:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 14 10
11. Санкт-Паули Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
12. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
14. Нюрнберг Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
17. Зандхаузен Заявка 9 1 0 8 6 - 22 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
  • Второй тайм
  • 46'
    Аменийдо Этьенн уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Оснабрюк
2.01
3.98
5.61
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 2.95 5.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.59 3.95 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.98 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 2.70 5.60
  2.01 2.76 5.61

Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.24 2.85 1.39 1.98 1.77 1.57 2.30 1.39 2.85 1.14 5.20
10.00 1.01 8.60 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.20 1.02 9.60
4.05 1.23 2.90 1.40 1.75 2.05 1.31 3.35 1.20 4.44 1.82 1.99 1.06 8.80 1.04 10.00 1.04 8.65 1.03 9.28 1.02 8.82 1.03 9.40 0.00 16.00
6.39 1.13 3.62 1.31 2.92 1.43 2.09 1.79 1.76 2.14 1.53 2.59 1.67 2.28 1.50 2.69 1.40 3.09 1.75 2.15 1.52 2.63 1.48 2.80 1.34 3.40 1.14 6.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.03 1.73 1.46 2.60 1.11 6.00
3.00 1.39 2.01 1.80 1.49 2.62 1.16 5.45 1.11 6.40
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.13 5.13 1.09 6.19
1.50 2.70 1.28 3.81 1.83 2.05 1.52 2.64 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.77 1.98 1.21 4.10
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.33 3.30 1.22 4.25
4.05 1.23 2.99 1.34 1.72 1.97 1.35 3.27 1.19 4.19

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
3.60 1.29
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