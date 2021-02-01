Ганновер 96
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Оснабрюк
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
38 Гудра МикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мёллер ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Марк ХейдерПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бапо УльрихПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.47
|2.
|Харагути Генки
|4
|0.21
|3.
|Твумаси Патрик
|3
|0.16
|4.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.16
|5.
|Муслия Флоран
|2
|0.11
|6.
|Майна Линтон
|2
|0.11
|7.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.05
|8.
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|9.
|Кайзер Доминик
|1
|0.05
|10.
|Хюберс Тимо
|1
|0.05
|11.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|12.
|Фалетт Симон
|0
|0
|13.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|14.
|Муроя Сэй
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|7 (3)
|0.37
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.16
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.11
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.11
|5.
|Ихорст Лук
|2
|0.11
|6.
|Мультауп Маурице
|1
|0.05
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|8.
|Блаша Давид
|1
|0.05
|9.
|Айдини Басхким
|1
|0.05
|10.
|Марк Хейдер
|0
|0
|11.
|Райхель Кен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Франке Марсель
|5
|0
|3.
|Бийол Яка
|3
|1
|4.
|Дукш Марвин
|4
|0
|5.
|Хюберс Тимо
|4
|0
|6.
|Фалетт Симон
|1
|1
|7.
|Хульт Никлас
|2
|0
|8.
|Сулеймани Вальмир
|2
|0
|9.
|Муслия Флоран
|2
|0
|10.
|Франц Майк
|1
|0
|11.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|12.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|13.
|Харагути Генки
|1
|0
|14.
|Муроя Сэй
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|7
|0
|2.
|Трапп Морис
|3
|1
|3.
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|4.
|Рейс Людовит
|4
|0
|5.
|Вольце Кевин
|3
|0
|6.
|Айдини Басхким
|1
|1
|7.
|Марк Хейдер
|2
|0
|8.
|Райхель Кен
|2
|0
|9.
|Бирман Тимо
|2
|0
|10.
|Сантос Кристиан
|2
|0
|11.
|Таффертсхофер Ульрих
|2
|0
|12.
|Ихорст Лук
|0
|1
|13.
|Керк Себастьян
|1
|0
|14.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|15.
|Шмидт Никлас
|1
|0
|16.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|37.04% (10)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|Оснабрюк
|5% (1)
|20% (4)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96
Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс
Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Оснабрюк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|43 - 22
|40
|2.
|Бохум
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|36 - 21
|36
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 19
|36
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 23
|35
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|6.
|Фортуна
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 24
|32
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 25
|28
|8.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|12.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 34
|22
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|29 - 36
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 37
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 39
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|21 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 13
|16
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
Победитель
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