Санкт-Паули
2:1
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
Зандхаузен
17' Желтая карточкаРёзелер Нильс
1:0
67' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:0
71' ГолБургшталлер Гвидо
2:1
75' ГолБехренс Кевин
75' Желтая карточкаРоссипаль Александер
90' Желтая карточкаКиере Даниэль-Кофи
90' Желтая карточкаНартей Николас
18
Смит
Эрик
20
Беккер
Финн
22
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Смит ЭрикПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шой РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
Ход матча
17'
67'
71'
75'
79'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.3
|2.
|Саласар Родриго
|5 (2)
|0.25
|3.
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.25
|4.
|Диттген Макс
|3
|0.15
|5.
|Макиенок Симон
|2
|0.1
|6.
|Бенателли Рико
|2
|0.1
|7.
|Мармуш Омар
|2
|0.1
|8.
|Беккер Финн
|1
|0.05
|9.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.05
|11.
|Флэк Леон
|1
|0.05
|12.
|Igor Matanovic
|1
|0.05
|13.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|14.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|15.
|Пакарада Леарт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|7 (1)
|0.35
|2.
|Бехренс Кевин
|6 (1)
|0.3
|3.
|Рёзелер Нильс
|2
|0.1
|4.
|Россипаль Александер
|1
|0.05
|5.
|Эшвайн Александер
|1
|0.05
|6.
|Байда Юлиус
|1
|0.05
|7.
|Жиров Александр
|1
|0.05
|8.
|Пауревич Иван
|1
|0.05
|9.
|Шой Робин
|1
|0.05
|10.
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|11.
|Контенто Диего
|0
|0
|12.
|Линсмайер Денис
|0
|0
|13.
|Халими Бесар
|0
|0
|14.
|Нартей Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|3.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|4.
|Бенателли Рико
|3
|0
|5.
|Пакарада Леарт
|3
|0
|6.
|Беккер Финн
|3
|0
|7.
|Саласар Родриго
|3
|0
|8.
|Аремю Афииз
|3
|0
|9.
|Диттген Макс
|2
|0
|10.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|11.
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|12.
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|14.
|Тащи Борис
|1
|0
|15.
|Джигала Адам
|1
|0
|16.
|Смит Эрик
|1
|0
|17.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|18.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
|19.
|Igor Matanovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дикмайер Деннис
|5
|0
|2.
|Таффертсхофер Эммануэль
|5
|0
|3.
|Нартей Николас
|5
|0
|4.
|Контенто Диего
|3
|1
|5.
|Кистер Тим
|4
|0
|6.
|Линсмайер Денис
|4
|0
|7.
|Пауревич Иван
|4
|0
|8.
|Жиров Александр
|4
|0
|9.
|Шой Робин
|4
|0
|10.
|Бехренс Кевин
|3
|0
|11.
|Наубер Геррит
|3
|0
|12.
|Шмидт Патрик II
|1
|1
|13.
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|14.
|Байда Юлиус
|2
|0
|15.
|Бухаддуз Азиз
|1
|0
|16.
|Эшвайн Александер
|1
|0
|17.
|Капино Стефанос
|1
|0
|18.
|Энгельс Марио
|1
|0
|19.
|Тюрпиц Филип
|1
|0
|20.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|21.
|Россипаль Александер
|1
|0
|22.
|Уахим Анас
|1
|0
|23.
|Цаунер Энрике Пенья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|36.67% (11)
|Зандхаузен
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм
Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =3 -12Зандхаузен 2:0 Нюрнберг Дармштадт 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Бохум Ян 3:1 Зандхаузен
Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Гамбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Зандхаузен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 25
|41
|2.
|Бохум
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|36 - 21
|36
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 19
|36
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 23
|35
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|6.
|Фортуна
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 24
|32
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|29 - 21
|29
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|30 - 28
|29
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 34
|22
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 29
|22
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 37
|22
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 39
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 39
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|21 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|5.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
Победитель
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