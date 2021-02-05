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  3. Германия
Санкт-Паули
2:1
Конец матча

Стадион:
Зандхаузен
0'
17' Желтая карточка
Рёзелер Нильс
1:0
67' Гол
Киере Даниэль-Кофи
2:0
71' Гол
Бургшталлер Гвидо
2:1
75' Гол
Бехренс Кевин
75' Желтая карточка
Россипаль Александер
90' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
90' Желтая карточка
Нартей Николас
90'+6
21
Dejan
Stoyanovich1
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
18
Смит
Эрик
20
Беккер
Финн
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
22
Мармуш
Омар
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Капино
Стефанос
23
Рёзелер
Нильс
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
5
Janik
Bachmann
6
Линсмайер
Денис
33
Россипаль
Александер
24
Клингманн
Филипп
16
Бехренс
Кевин
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Зандхаузен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 6 0.3
2. Саласар Родриго 5 (2) 0.25
3. Бургшталлер Гвидо 5 0.25
4. Диттген Макс 3 0.15
5. Макиенок Симон 2 0.1
6. Бенателли Рико 2 0.1
7. Мармуш Омар 2 0.1
8. Беккер Финн 1 0.05
9. Бубалла Даниэль 1 0.05
10. Виекхофф Яннес 1 0.05
11. Флэк Леон 1 0.05
12. Igor Matanovic 1 0.05
13. Дашнер Лукас 0 0
14. Цандер Лука-Милан 0 0
15. Пакарада Леарт 0 0
Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 7 (1) 0.35
2. Бехренс Кевин 6 (1) 0.3
3. Рёзелер Нильс 2 0.1
4. Россипаль Александер 1 0.05
5. Эшвайн Александер 1 0.05
6. Байда Юлиус 1 0.05
7. Жиров Александр 1 0.05
8. Пауревич Иван 1 0.05
9. Шой Робин 1 0.05
10. Дикмайер Деннис 0 0
11. Контенто Диего 0 0
12. Линсмайер Денис 0 0
13. Халими Бесар 0 0
14. Нартей Николас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Кнолль Марвин 3 1
3. Авевор Кристофер 4 0
4. Бенателли Рико 3 0
5. Пакарада Леарт 3 0
6. Беккер Финн 3 0
7. Саласар Родриго 3 0
8. Аремю Афииз 3 0
9. Диттген Макс 2 0
10. Бубалла Даниэль 2 0
11. Лоуренс Джеймс 2 0
12. Киере Даниэль-Кофи 2 0
13. Бургшталлер Гвидо 1 0
14. Тащи Борис 1 0
15. Джигала Адам 1 0
16. Смит Эрик 1 0
17. Цандер Лука-Милан 1 0
18. Бродерсен Свенд 1 0
19. Igor Matanovic 1 0
Зандхаузен
# Игрок      
1. Дикмайер Деннис 5 0
2. Таффертсхофер Эммануэль 5 0
3. Нартей Николас 5 0
4. Контенто Диего 3 1
5. Кистер Тим 4 0
6. Линсмайер Денис 4 0
7. Пауревич Иван 4 0
8. Жиров Александр 4 0
9. Шой Робин 4 0
10. Бехренс Кевин 3 0
11. Наубер Геррит 3 0
12. Шмидт Патрик II 1 1
13. Рёзелер Нильс 2 0
14. Байда Юлиус 2 0
15. Бухаддуз Азиз 1 0
16. Эшвайн Александер 1 0
17. Капино Стефанос 1 0
18. Энгельс Марио 1 0
19. Тюрпиц Филип 1 0
20. Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
21. Россипаль Александер 1 0
22. Уахим Анас 1 0
23. Цаунер Энрике Пенья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 16.67% (5) 13.33% (4) 6.67% (2) 13.33% (4) 13.33% (4) 36.67% (11)
 Зандхаузен 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2) 19.05% (4) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм
Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Зандхаузен 2:0 Нюрнберг Дармштадт 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Бохум Ян 3:1 Зандхаузен
Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Гамбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Зандхаузен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 20 12 5 3 46 - 25 41
2. Бохум Заявка 19 11 3 5 36 - 21 36
3. Хольштайн Киль Заявка 19 10 6 3 32 - 19 36
4. Гройтер Фюрт Заявка 19 10 5 4 37 - 23 35
5. Карлсруэ Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
6. Фортуна Заявка 19 9 5 5 28 - 24 32
7. Ганновер 96 Заявка 19 9 2 8 29 - 21 29
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 8 5 7 30 - 28 29
9. Падерборн Заявка 19 7 5 7 24 - 23 26
10. Хайденхайм Заявка 19 7 5 7 26 - 26 26
11. Ян Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
12. Дармштадт Заявка 19 6 4 9 30 - 34 22
13. Оснабрюк Заявка 19 6 4 9 20 - 29 22
14. Санкт-Паули Заявка 20 5 7 8 31 - 37 22
15. Нюрнберг Заявка 19 5 5 9 25 - 31 20
16. Зандхаузен Заявка 20 5 3 12 22 - 39 18
17. Айнтрахт Бр Заявка 19 4 5 10 18 - 39 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 19 3 3 13 21 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
4. Бохум Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Ганновер 96 Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 5 3 2 19 - 14 18
7. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
8. Хольштайн Киль Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
9. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Зандхаузен Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Гройтер Фюрт Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
12. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
13. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
14. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Дармштадт Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Карлсруэ Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
4. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
5. Бохум Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Оснабрюк Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
8. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
9. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
10. Ганновер 96 Заявка 10 3 1 6 11 - 14 10
11. Санкт-Паули Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
12. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
14. Нюрнберг Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
18. Зандхаузен Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Рёзелер Нильс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 6.00 55.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.14 3.40 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.42 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 56.00

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.23 2.02 1.74 1.61 2.22 1.41 2.75 1.15 5.00
9.00 1.02 8.20 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.04 7.90
2.08 1.70 1.38 2.90 1.20 4.20 1.03 10.00 2.15 1.70 1.02 11.00 1.75 2.10 1.03 10.00 1.27 3.55 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 9.60 1.01 11.00 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.05 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
2.91 1.41 1.98 1.83 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
1.76 2.00 1.18 4.50 1.10 6.25 1.12 5.55 1.08 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.82 1.93 1.23 3.90
4.45 1.21 2.83 1.43 1.74 2.09 1.40 2.95 1.26 3.85
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.20 1.32
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