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  3. Германия
Эрцгебирге Ауэ
3:3
Конец матча

Стадион:
Гамбург
0'
0:1
14' Гол
Теродде Симон
0:2
22' Гол
Кинсомби Давид
1:2
26' Гол
Хоксхайдт Ян
1:3
29' Пенальти
Теродде Симон
2:3
50' Гол
Фандрих Клеменс
60' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
3:3
62' Гол
Крюгер Флориан
76' Желтая карточка
Самсон Луис
90'+4
1
Меннель
Мартин
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
12
Брайткройц
Стив
24
Штраус
Джон-Патрик
33
Гнятич
Огнен
5
Фандрих
Клеменс
11
Крюгер
Флориан
7
Хоксхайдт
Ян
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
3
Хайер
Моритц
35
Амброзиус
Стефан
21
Ляйбольд
Тим
6
Кинсомби
Давид
28
Юнг
Гидеон
8
Дуджак
Джереми
18
Джатта
Бейкери
9
Теродде
Симон
10
Киттель
Сонни
Эрцгебирге Ауэ
3-4-2-1
Гамбург
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Теродде Симон
(Джатта Бейкери)
22'
0:2
Кинсомби Давид
(Киттель Сонни)
26'
Хоксхайдт Ян
(Теструт Паскаль)
1:2
29'
1:3
Теродде Симон
42'
 
Хант Аарон
Дуджак Джереми
46'
Бюссманн Гаэтен
Брайткройц Стив
 
50'
Фандрих Клеменс
(Хоксхайдт Ян)
2:3
60'
 
Амброзиус Стефан
62'
Крюгер Флориан
3:3
76'
Самсон Луис
 
76'
Назаров Дмитрий II
Цолински Бен
 
81'
 
Нарей Халед
Хайер Моритц
81'
 
Онана Амаду
Джатта Бейкери
83'
Цулехнер Филипп
Крюгер Флориан
 
90'
Хертель Саша
Хоксхайдт Ян
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крюгер Флориан 10 0.5
2. Теструт Паскаль 9 (1) 0.45
3. Штраус Джон-Патрик 2 0.1
4. Цолински Бен 2 0.1
5. Хоксхайдт Ян 1 0.05
6. Назаров Дмитрий II 1 0.05
7. Баумгарт Том 1 0.05
8. Фандрих Клеменс 1 0.05
9. Цулехнер Филипп 1 0.05
10. Баллас Флориан 1 0.05
11. Какуталуа Малкольм 1 0.05
12. Ризе Филипп 0 0
13. Брайткройц Стив 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 19 (3) 0.95
2. Киттель Сонни 5 0.25
3. Кинсомби Давид 4 0.2
4. Джатта Бейкери 4 0.2
5. Винтцаймер Мануэль 2 0.1
6. Нарей Халед 2 0.1
7. Хайер Моритц 2 0.1
8. Вагноман Жоша 2 0.1
9. Хант Аарон 2 (1) 0.1
10. Ляйбольд Тим 1 0.05
11. Ляйстнер Тони 1 0.05
12. Онана Амаду 1 0.05
13. Дуджак Джереми 0 0
14. Вуд Бобби 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 4 1
2. Назаров Дмитрий II 4 0
3. Ризе Филипп 4 0
4. Цолински Бен 4 0
5. Гнятич Огнен 3 0
6. Самсон Луис 3 0
7. Риццуто Калоджеро 1 1
8. Баумгарт Том 1 1
9. Баллас Флориан 2 0
10. Гонтер Сёрен 2 0
11. Фандрих Клеменс 1 0
12. Брайткройц Стив 1 0
13. Крюгер Флориан 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 4 1
2. Амброзиус Стефан 4 0
3. Ляйбольд Тим 3 0
4. Онана Амаду 3 0
5. Теродде Симон 2 0
6. Вуд Бобби 2 0
7. Гьясула Клаус 2 0
8. Кинсомби Давид 2 0
9. Хайер Моритц 2 0
10. Ляйстнер Тони 0 1
11. Хант Аарон 1 0
12. Ульрайх Свен 1 0
13. Дуджак Джереми 1 0
14. Гиамера Ян 1 0
15. Юнг Гидеон 1 0
16. Винтцаймер Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 22.22% (6) 7.41% (2) 11.11% (3) 14.81% (4) 14.81% (4) 29.63% (8)
 Гамбург 9.52% (4) 19.05% (8) 16.67% (7) 19.05% (8) 16.67% (7) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна
Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Гамбург 3:1 Падерборн Фортуна 0:0 Гамбург Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Гамбург 5:0 Оснабрюк
Нюрнберг 1:1 Гамбург Гамбург 3:1 Ян Карлсруэ 1:2 Гамбург Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3:3 Заявка 20 12 5 3 46 - 25 41
2. Бохум Заявка 19 11 3 5 36 - 21 36
3. Хольштайн Киль Заявка 19 10 6 3 32 - 19 36
4. Гройтер Фюрт Заявка 19 10 5 4 37 - 23 35
5. Карлсруэ Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
6. Фортуна Заявка 19 9 5 5 28 - 24 32
7. Ганновер 96 Заявка 19 9 2 8 29 - 21 29
8. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 20 8 5 7 30 - 28 29
9. Падерборн Заявка 19 7 5 7 24 - 23 26
10. Хайденхайм Заявка 19 7 5 7 26 - 26 26
11. Ян Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
12. Дармштадт Заявка 19 6 4 9 30 - 34 22
13. Оснабрюк Заявка 19 6 4 9 20 - 29 22
14. Санкт-Паули 2:1 Заявка 20 5 7 8 31 - 37 22
15. Нюрнберг Заявка 19 5 5 9 25 - 31 20
16. Зандхаузен 1:2 Заявка 20 5 3 12 22 - 39 18
17. Айнтрахт Бр Заявка 19 4 5 10 18 - 39 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 19 3 3 13 21 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3:3 Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
4. Бохум Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Ганновер 96 Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
6. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 10 5 3 2 19 - 14 18
7. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
8. Хольштайн Киль Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
9. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Зандхаузен 1:2 Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Гройтер Фюрт Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
12. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
13. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
14. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Санкт-Паули 2:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Дармштадт Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Карлсруэ Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
4. Гамбург 3:3 Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
5. Бохум Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Оснабрюк Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
7. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
8. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
9. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
10. Ганновер 96 Заявка 10 3 1 6 11 - 14 10
11. Санкт-Паули 2:1 Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
12. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
14. Нюрнберг Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
18. Зандхаузен 1:2 Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 2.30 2.40
Бонус: 10 000 ₽ 4.50 3.80 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.90 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 1.97 2.60
  6.40 1.80 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Гамбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гамбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Гамбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
4.10 1.21 2.10 1.68 1.67 2.12 1.44 2.65 1.17 4.70 1.05 8.20
11.75 1.00 10.75 1.02 4.40 1.19 3.52 1.30 2.29 1.69 1.77 2.05 1.49 2.54 1.22 3.88 1.16 4.40 1.05 7.50
16.50 0.00 10.50 1.02 4.40 1.19 3.55 1.27 2.13 1.63 2.04 1.78 1.70 2.02 1.49 2.62 1.25 3.75 4.90 1.15 3.55 1.27 1.92 1.82 1.44 2.65 2.42 1.52 1.58 2.30 1.28 3.45 1.07 7.50 1.04 9.00
4.92 1.20 2.81 1.48 2.36 1.64 2.09 1.80 1.83 2.07 1.64 2.36 1.52 2.66 1.19 5.10 3.24 1.37 2.25 1.69 1.86 2.02 1.61 2.40 1.36 3.28 1.72 2.19 2.02 1.86 1.66 2.30 1.30 3.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 4.5 4.5 4.75 4.75
3.20 1.32 2.15 1.65 1.50 2.47 1.12 5.60
3.38 1.32 2.30 1.62 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.05 1.35 2.08 1.63 1.53 2.41 1.19 5.00 1.11 5.80
3.37 1.36 2.97 1.43 2.35 1.65 1.81 2.10 1.56 2.53 1.38 3.22 1.55 2.52 1.32 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.85 1.89 1.24 3.80
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
1.63 2.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.90 1.38
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