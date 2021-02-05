Эрцгебирге Ауэ
3:3
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
Гамбург
0:1
14' ГолТеродде Симон
0:2
22' ГолКинсомби Давид
1:2
26' ГолХоксхайдт Ян
1:3
29' ПенальтиТеродде Симон
2:3
50' ГолФандрих Клеменс
60' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
3:3
62' ГолКрюгер Флориан
76' Желтая карточкаСамсон Луис
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
33
Гнятич
Огнен
31
Цолински
Бен
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
28
Юнг
Гидеон
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юнг ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Вратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
14'
0:1
22'
0:2
26'
1:2
29'
1:3
50'
2:3
60'
62'
3:3
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крюгер Флориан
|10
|0.5
|2.
|Теструт Паскаль
|9 (1)
|0.45
|3.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0.1
|4.
|Цолински Бен
|2
|0.1
|5.
|Хоксхайдт Ян
|1
|0.05
|6.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.05
|7.
|Баумгарт Том
|1
|0.05
|8.
|Фандрих Клеменс
|1
|0.05
|9.
|Цулехнер Филипп
|1
|0.05
|10.
|Баллас Флориан
|1
|0.05
|11.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.05
|12.
|Ризе Филипп
|0
|0
|13.
|Брайткройц Стив
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|19 (3)
|0.95
|2.
|Киттель Сонни
|5
|0.25
|3.
|Кинсомби Давид
|4
|0.2
|4.
|Джатта Бейкери
|4
|0.2
|5.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.1
|6.
|Нарей Халед
|2
|0.1
|7.
|Хайер Моритц
|2
|0.1
|8.
|Вагноман Жоша
|2
|0.1
|9.
|Хант Аарон
|2 (1)
|0.1
|10.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.05
|11.
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|12.
|Онана Амаду
|1
|0.05
|13.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|14.
|Вуд Бобби
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штраус Джон-Патрик
|4
|1
|2.
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|3.
|Ризе Филипп
|4
|0
|4.
|Цолински Бен
|4
|0
|5.
|Гнятич Огнен
|3
|0
|6.
|Самсон Луис
|3
|0
|7.
|Риццуто Калоджеро
|1
|1
|8.
|Баумгарт Том
|1
|1
|9.
|Баллас Флориан
|2
|0
|10.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|11.
|Фандрих Клеменс
|1
|0
|12.
|Брайткройц Стив
|1
|0
|13.
|Крюгер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|4
|1
|2.
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|3.
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|4.
|Онана Амаду
|3
|0
|5.
|Теродде Симон
|2
|0
|6.
|Вуд Бобби
|2
|0
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|8.
|Кинсомби Давид
|2
|0
|9.
|Хайер Моритц
|2
|0
|10.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|11.
|Хант Аарон
|1
|0
|12.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|13.
|Дуджак Джереми
|1
|0
|14.
|Гиамера Ян
|1
|0
|15.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|16.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|29.63% (8)
|Гамбург
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна
Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4Гамбург 3:1 Падерборн Фортуна 0:0 Гамбург Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Гамбург 5:0 Оснабрюк
Нюрнберг 1:1 Гамбург Гамбург 3:1 Ян Карлсруэ 1:2 Гамбург Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3:3 Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 25
|41
|2.
|Бохум
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|36 - 21
|36
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 19
|36
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 23
|35
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|6.
|Фортуна
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 24
|32
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|29 - 21
|29
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:3 Заявка
|20
|8
|5
|7
|30 - 28
|29
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 34
|22
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 29
|22
|14.
|Санкт-Паули
|2:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 37
|22
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|16.
|Зандхаузен
|1:2 Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 39
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 39
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|21 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3:3 Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:3 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Зандхаузен
|1:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Санкт-Паули
|2:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|4.
|Гамбург
|3:3 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|5.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:3 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|Санкт-Паули
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
|18.
|Зандхаузен
|1:2 Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Гамбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гамбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Гамбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров