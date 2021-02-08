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Панетоликос
1:2
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
16' Гол
Арийиби Гболи
37' Желтая карточка
Диас Хорхе
1:1
54' Пенальти
Крижман Санди
58' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
61' Желтая карточка
Домингес Хуан
75' Желтая карточка
Барбоза Элдер
1:2
84' Гол
Каргас Яннис
90'+6
1
Кнетт
Кристофер
27
Цанакакис
Манолис
66
Константопулос
Апостолос
33
Цоцалич
Эдин
21
Перейра
Элиас
37
Цигарас
Ангелос
6
Таар
Аймен
20
Барбоза
Элдер
11
Диас
Хорхе
12
Арийиби
Гболи
16
Карелис
Никос
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Наумец
Владислав
21
Кастро
Фабри
10
Домингес
Хуан
7
Карталис
Александрос
14
Памлидис
Георгиос
29
Лео
Жан-Батист
Панетоликос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 3 (1) 0.14
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.1
3. Таар Аймен 1 0.05
4. Мантатис Георгиос 1 0.05
5. Льявас Георгиос 1 0.05
6. Барбоза Элдер 1 (1) 0.05
7. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.05
8. Масурек Франко 1 (1) 0.05
9. Массола Николас 0 0
10. Яколиш Антонио 0 0
11. Карелис Никос 0 0
12. Диас Хорхе 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.24
2. Элефтериадис Христос 4 0.19
3. Крижман Санди 3 (2) 0.14
4. Каргас Яннис 2 0.1
5. Лео Жан-Батист 2 0.1
6. Эррамуспе Родриго 1 0.05
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.05
8. Наумец Владислав 1 0.05
9. Домингес Хуан 0 0
10. Пеерсман Марвин 0 0
11. Карталис Александрос 0 0
12. Сионтис Стефанос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 5 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Далсью 3 0
5. Цигарас Ангелос 3 0
6. Скардовелли Вандерсон 1 1
7. Таар Аймен 1 1
8. Яколиш Антонио 2 0
9. Карасалидис Аристотелис 2 0
10. Арсура Хоакин 2 0
11. Арийиби Гболи 2 0
12. Вергос Николаос 2 0
13. Мелиссас Никос 2 0
14. Медина Паоло 2 0
15. Константопулос Апостолос 2 0
16. Барбоза Элдер 1 0
17. Массола Николас 1 0
18. Цоцалич Эдин 1 0
19. Масурек Франко 1 0
20. Малис Александрос 1 0
21. Перейра Элиас 1 0
22. Азади Мохаммад Реза 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 8 0
2. Карталис Александрос 6 0
3. Эррамуспе Родриго 4 1
4. Пеерсман Марвин 5 0
5. Салиакас Манолис 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Сионтис Стефанос 3 1
8. Крижман Санди 4 0
9. Хутесиотис Лефтерис 4 0
10. Ойкономопулос Антониос 4 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Элефтериадис Христос 2 0
13. Кастро Фабри 2 0
14. Наумец Владислав 2 0
15. Лиасос Ангелос 2 0
16. Домингес Хуан 1 0
17. Лодыгин Юрий 1 0
18. Памлидис Георгиос 1 0
19. Лео Жан-Батист 1 0
20. Атанасиу Василис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 45.45% (5)
 ПАС Янина 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос
ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАС Янина Товарищеские матчи Панетоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:1 Панетоликос Разное ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 21 18 3 0 54 - 8 57
2. Арис Салоники Заявка 21 13 3 5 27 - 13 42
3. АЕК Заявка 21 12 4 5 32 - 23 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас Заявка 21 10 6 5 22 - 20 36
7. Атромитос Заявка 21 6 7 8 21 - 28 25
8. Волос Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. ПАС Янина Заявка 21 5 6 10 20 - 24 21
10. Аполлон Смирнис Заявка 20 5 4 11 21 - 28 19
11. ОФИ Заявка 21 5 4 12 18 - 34 19
12. Панетоликос Заявка 21 2 7 12 11 - 30 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
3. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
9. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 2.60 2.70
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 2.75 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.88 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 10.00 1.03
  6.23 1.55 3.79

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.01 1.75 1.30 3.30 1.09 6.80 1.05 8.60
7.30 1.05 3.95 1.25 2.13 1.79 1.55 2.45 1.33 3.20 1.10 5.90 1.07 6.60 1.04 8.70 1.02 9.50
5.30 1.13 3.90 1.23 2.62 1.23 1.93 1.87 1.72 2.05 1.68 2.18 1.76 3.05 1.18 4.50 1.10 5.80 1.02 9.00 1.01 12.50 1.01 18.00 0.00 18.50 0.00 23.00
5.12 1.17 3.74 1.28 2.54 1.51 2.88 1.41 2.31 1.61 1.72 2.12 1.43 2.82 1.63 2.28 1.36 3.10 1.19 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.98 1.77 1.53 2.39 1.18 4.60 1.02 11.00
2.14 1.71 1.40 2.95 1.21 4.40
2.11 1.68 1.35 3.05 1.44 2.65 1.03 10.50 1.04 9.00
1.89 1.92 1.56 2.40 1.24 3.89 1.27 3.88 1.32 3.27 1.16 4.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.67 2.12 1.32 3.25 1.06 8.20
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32 1.23 4.20
1.80 1.95 1.37 2.95 1.10 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
4.70 1.17
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