Панетоликос
1:2
Конец матча
Стадион: Панетоликос
ПАС Янина
1:0
16' ГолАрийиби Гболи
37' Желтая карточкаДиас Хорхе
1:1
54' ПенальтиКрижман Санди
58' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
61' Желтая карточкаДомингес Хуан
75' Желтая карточкаБарбоза Элдер
1:2
84' ГолКаргас Яннис
33
Цоцалич
Эдин
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ДалсьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
16'
1:0
37'
54'
1:1
58'
61'
75'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|3 (1)
|0.14
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.1
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.05
|4.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.05
|5.
|Льявас Георгиос
|1
|0.05
|6.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.05
|7.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.05
|8.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.05
|9.
|Массола Николас
|0
|0
|10.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|11.
|Карелис Никос
|0
|0
|12.
|Диас Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.24
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.19
|3.
|Крижман Санди
|3 (2)
|0.14
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0.1
|5.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.1
|6.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.05
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.05
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.05
|9.
|Домингес Хуан
|0
|0
|10.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|11.
|Карталис Александрос
|0
|0
|12.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|5
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Далсью
|3
|0
|5.
|Цигарас Ангелос
|3
|0
|6.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|7.
|Таар Аймен
|1
|1
|8.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|9.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|10.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|11.
|Арийиби Гболи
|2
|0
|12.
|Вергос Николаос
|2
|0
|13.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|14.
|Медина Паоло
|2
|0
|15.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|16.
|Барбоза Элдер
|1
|0
|17.
|Массола Николас
|1
|0
|18.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|19.
|Масурек Франко
|1
|0
|20.
|Малис Александрос
|1
|0
|21.
|Перейра Элиас
|1
|0
|22.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|8
|0
|2.
|Карталис Александрос
|6
|0
|3.
|Эррамуспе Родриго
|4
|1
|4.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|5.
|Салиакас Манолис
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|8.
|Крижман Санди
|4
|0
|9.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|4
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|13.
|Кастро Фабри
|2
|0
|14.
|Наумец Владислав
|2
|0
|15.
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|16.
|Домингес Хуан
|1
|0
|17.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|18.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|19.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|20.
|Атанасиу Василис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|45.45% (5)
|ПАС Янина
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос
ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Панетоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:1 Панетоликос Разное ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|54 - 8
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|27 - 13
|42
|3.
|АЕК
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|32 - 23
|40
|4.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|22 - 20
|36
|7.
|Атромитос
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 28
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 28
|24
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 24
|21
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|11.
|ОФИ
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|18 - 34
|19
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|11 - 30
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|3.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|9.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров