Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буа Кевин
|1
|0.5
|2.
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0.5
|3.
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|2
|1
|2.
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|3.
|Хордан Хоан
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ибаньес Роберт
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Леганес
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Севилья
|50% (2)
|0
|50% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сокуэльямос 0:2 Леганес Фуэнлабрада 0:0 Леганес Спортинг Хихон 1:1 Леганес Оуренсе 0:1 Леганес
Леганес 0:1 Мальорка Тенерифе 0:0 Леганес Леганес 1:0 Райо Вальекано Понферрадина 3:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол Малага 1:2 Леганес Леганес 1:0 Алькоркон Альбасете 0:0 Леганес Леганес 1:0 Мирандес Сабадель 1:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Овьедо Леганес 1:0 Сарагоса УД Логроньес 0:1 Леганес Леганес 0:1 Жирона Кастельон 2:0 Леганес Леганес 3:1 Картахена
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леганес» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леганес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леганес» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леганес - Севилья
Исход игры
Леганес
1.4% (2)
Ничья
4.9% (7)
Севилья
93.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
53.19% (75)
Нет
46.81% (66)
Популярный счёт
1:2 Севилья
37.3% (53)
0:2 Севилья
22.5% (32)
0:1 Севилья
19.7% (28)
1:3 Севилья
9.9% (14)
1:1 Ничья
4.2% (6)
0:3 Севилья
2.1% (3)
1:0 Леганес
1.4% (2)
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