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Леганес
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буа Кевин 1 0.5
2. Де ла Фуэнте Мигель 1 0.5
3. Гонсалес Серхио VI 1 0.5
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 2 1
2. Де Йонг Люк 1 0.5
3. Хордан Хоан 1 (1) 0.5

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Ибаньес Роберт 0 1
Севилья
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Леганес 66.67% (2) 0 0 0 0 0 33.33% (1)
 Севилья 50% (2) 0 50% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сокуэльямос 0:2 Леганес Фуэнлабрада 0:0 Леганес Спортинг Хихон 1:1 Леганес Оуренсе 0:1 Леганес
Леганес 0:1 Мальорка Тенерифе 0:0 Леганес Леганес 1:0 Райо Вальекано Понферрадина 3:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол Малага 1:2 Леганес Леганес 1:0 Алькоркон Альбасете 0:0 Леганес Леганес 1:0 Мирандес Сабадель 1:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Овьедо Леганес 1:0 Сарагоса УД Логроньес 0:1 Леганес Леганес 0:1 Жирона Кастельон 2:0 Леганес Леганес 3:1 Картахена
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Леганес 0:3 Севилья Ла Лига Севилья 1:0 Леганес Ла Лига Севилья 0:3 Леганес Примера Леганес 1:1 Севилья Примера
Леганес 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Леганес Кубок Короля Леганес 1:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:1 Леганес Примера Севилья 1:1 Леганес Примера Леганес 2:3 Севилья Примера
  • Анонс
    Матч еще не начался.
    • Прогнозы 142
    Леганес 1.4% (2)
    X 4.9% (7)
    Севилья 93.7% (133)
    Все прогнозы
    2.16 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Леганес
    Ничья
    Севилья
    6.10
    3.40
    1.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.70 3.40 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 6.10 3.38 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.30 1.88
      4.77 3.22 1.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Леганес» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леганес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леганес» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.04 5.85 1.10 2.54 1.49 1.93 1.87 1.60 2.65 1.23 4.20 1.16 5.00 1.03 9.30 1.02 9.90 1.00 11.75
    7.40 1.07 5.50 1.13 2.55 1.47 1.95 1.85 1.69 2.17 1.53 2.48 1.81 2.00 1.23 3.85 1.17 4.70 1.05 8.70 1.04 9.40 1.01 15.00 1.03 15.50 0.00 21.00
    2.61 1.50 2.28 1.65 1.94 1.89 1.67 2.22 1.52 2.56 1.45 2.79 1.47 2.70 1.20 4.56 1.10 7.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    2.56 1.51 1.63 2.28 1.30 3.52
    1.60 2.33 1.28 3.45 1.06 7.90
    2.49 1.55 2.05 1.80 1.59 2.38 1.39 3.04 1.33 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.04 1.38 2.00 1.81 1.44 2.77 1.22 4.30
    2.01 1.75 1.45 2.65 1.14 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.66
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Где смотреть матч Леганес - Севилья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Леганес - Севилья

    Исход игры
    Леганес
    1.4% (2)
    Ничья
    4.9% (7)
    Севилья
    93.7% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.06% (72)
    Меньше
    48.94% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (75)
    Нет
    46.81% (66)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    37.3% (53)
    0:2 Севилья
    22.5% (32)
    0:1 Севилья
    19.7% (28)
    1:3 Севилья
    9.9% (14)
    1:1 Ничья
    4.2% (6)
    0:3 Севилья
    2.1% (3)
    1:0 Леганес
    1.4% (2)
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