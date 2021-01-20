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Алькояно
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 13'
Алькояно
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Алькояно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауди Морад 2 0.67
2. Juanan2 1 0.33
3. Кармона Хонатан 1 0.33
4. Jorge Molto 1 0.33
5. Ángel López2 1 (1) 0.33
6. Феррис Прими 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Алькояно
# Игрок      
Реал Мадрид
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алькояно 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Алькояно Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эркулес 0:0 Алькояно Валенсия-2 1:2 Алькояно Алькояно 2:1 Уэска Алькояно 4:1 Ларедо
Алькояно 1:0 Atzeneta UE Пенья Депортива 0:1 Алькояно Ла-Нусия 0:0 Алькояно Вильярреал-2 3:0 Алькояно Алькояно 1:0 Атлетико Леванте Алькояно 1:2 УД Ибица Алькояно 0:0 Эркулес Ориуэла 0:0 Алькояно Муро 1:3 Алькояно Алькояно 0:1 Сельта-2 Сельта-2 1:0 Алькояно Алькояно 1:1 Конкенсе Пералада 2:3 Алькояно Алькояно 2:1 Сабадель Эхеа 2:1 Алькояно Алькояно 1:1 Олот
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Алькояно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид 3:0 Алькояно Кубок Короля Алькояно 1:4 Реал Мадрид Кубок Короля
  • Первый тайм
  • 12'
    С фланга навесил Марсело в штрафную, но мяч от спины защитника полетел за боковую линию.
  • 11'
    Диагональ исполнял Каземиро на правый фланг, куда врывался Одриосола, но перехватил мяч в последний момент Карбонелл.
  • 10'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Марсело и тут же забросил в штрафную на Винисиуса, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля.
  • 9'
    Одриосола получил по ногам на фланге от Казановы. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 8'
    Иско мягко забросил в штрафную на ход Мариано, но вышел из ворот Фигерас и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 7'
    Ангел отдавал в штрафную на ход Эль-Гезуани, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Офсайд
    5'
    Убегал по флангу Ангел после паса от Рубио, но тот не выдержал линию защитников и оказался в офсайде.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Феррис в штрафную на ход Эль-Гезуани, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 3'
    По флангу отдавал Каземиро на ход Васкесу, но грамотно сыграл на перехвате Казанова и вынес сферу в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч Кубка Испании, в котором скромный "Алькояно" примет "Реал". Выйдут запасным составом мадридцы, потому неплохие шансы проявить себя есть у хозяев. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 149
Алькояно 0.7% (1)
X 0% (0)
Реал Мадрид 99.3% (148)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алькояно
Ничья
Реал Мадрид
18.00
8.10
1.18
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 17.50 7.50 1.16
Бонус: 10 000 ₽ 15.00 7.20 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 16.75 8.10 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 7.60 1.16
  17.66 7.43 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Алькояно» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алькояно» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алькояно» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.14 4.70 1.18 2.75 1.46 2.19 1.69 1.72 2.13 1.40 2.90 1.30 3.55 1.14 5.50 1.12 6.40
5.75 1.09 5.00 1.14 2.82 1.41 2.28 1.63 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
12.50 1.01 6.10 1.13 4.50 1.18 2.60 1.39 2.30 1.62 1.98 1.83 1.78 2.04 1.37 2.95 1.27 3.50 1.12 5.01 1.10 5.59 1.02 9.00 1.02 9.70
6.42 1.13 2.85 1.43 2.57 1.53 2.24 1.67 1.94 1.90 1.75 2.11 1.60 2.39 1.32 3.46 1.13 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.42 1.69 2.09 1.19 4.40
3.00 1.39 1.77 2.05 1.32 3.38
4.05 1.23 2.80 1.40 1.74 2.06 1.29 3.27 1.19 4.20
3.66 1.30 2.83 1.43 2.04 1.81 1.71 2.16 1.52 2.58 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.40 1.13 2.16 1.65 1.60 2.24 1.36 3.00
4.05 1.24 2.19 1.68 1.63 2.28
4.18 1.19 2.11 1.68 1.57 2.22 1.35 3.05 1.14 4.97

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.67
2.22 1.71
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.60 1.24
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Прогнозы на матч Алькояно 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Алькояно
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Реал Мадрид
99.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
58.5% (86)
Меньше
41.5% (61)
Обе команды забьют
Да
30.61% (45)
Нет
69.39% (102)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
36.2% (54)
0:3 Реал Мадрид
19.5% (29)
1:3 Реал Мадрид
16.8% (25)
1:2 Реал Мадрид
11.4% (17)
0:4 Реал Мадрид
6.7% (10)
0:1 Реал Мадрид
4% (6)
1:4 Реал Мадрид
2% (3)
0:5 Реал Мадрид
1.3% (2)
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