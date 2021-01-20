Алькояно
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Эль Коллао
Реал Мадрид
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
32 _(Chust V.)
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауди Морад
|2
|0.67
|2.
|Juanan2
|1
|0.33
|3.
|Кармона Хонатан
|1
|0.33
|4.
|Jorge Molto
|1
|0.33
|5.
|Ángel López2
|1 (1)
|0.33
|6.
|Феррис Прими
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алькояно
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Алькояно Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эркулес 0:0 Алькояно Валенсия-2 1:2 Алькояно Алькояно 2:1 Уэска Алькояно 4:1 Ларедо
Алькояно 1:0 Atzeneta UE Пенья Депортива 0:1 Алькояно Ла-Нусия 0:0 Алькояно Вильярреал-2 3:0 Алькояно Алькояно 1:0 Атлетико Леванте Алькояно 1:2 УД Ибица Алькояно 0:0 Эркулес Ориуэла 0:0 Алькояно Муро 1:3 Алькояно Алькояно 0:1 Сельта-2 Сельта-2 1:0 Алькояно Алькояно 1:1 Конкенсе Пералада 2:3 Алькояно Алькояно 2:1 Сабадель Эхеа 2:1 Алькояно Алькояно 1:1 Олот
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Алькояно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Алькояно 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Алькояно
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Реал Мадрид
99.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
58.5% (86)
Меньше
41.5% (61)
Обе команды забьют
Да
30.61% (45)
Нет
69.39% (102)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
36.2% (54)
0:3 Реал Мадрид
19.5% (29)
1:3 Реал Мадрид
16.8% (25)
1:2 Реал Мадрид
11.4% (17)
0:4 Реал Мадрид
6.7% (10)
0:1 Реал Мадрид
4% (6)
1:4 Реал Мадрид
2% (3)
0:5 Реал Мадрид
1.3% (2)
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