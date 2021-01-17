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Алькояно
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Алькояно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауди Морад 2 1
2. Juanan2 1 0.5
3. Кармона Хонатан 1 0.5
4. Jorge Molto 1 0.5
5. Ángel López2 1 (1) 0.5
6. Феррис Прими 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Алькояно
# Игрок      
Реал Мадрид
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алькояно 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Алькояно Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эркулес 0:0 Алькояно Валенсия-2 1:2 Алькояно Алькояно 2:1 Уэска Алькояно 4:1 Ларедо
Алькояно 1:0 Atzeneta UE Пенья Депортива 0:1 Алькояно Ла-Нусия 0:0 Алькояно Вильярреал-2 3:0 Алькояно Алькояно 1:0 Атлетико Леванте Алькояно 1:2 УД Ибица Алькояно 0:0 Эркулес Ориуэла 0:0 Алькояно Муро 1:3 Алькояно Алькояно 0:1 Сельта-2 Сельта-2 1:0 Алькояно Алькояно 1:1 Конкенсе Пералада 2:3 Алькояно Алькояно 2:1 Сабадель Эхеа 2:1 Алькояно Алькояно 1:1 Олот
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Алькояно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид 3:0 Алькояно Кубок Короля Алькояно 1:4 Реал Мадрид Кубок Короля
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алькояно - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Алькояно 2.1% (1)
    X 2.1% (1)
    Реал Мадрид 95.7% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алькояно
    Ничья
    Реал Мадрид
    14.00
    7.20
    1.22
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 12.80 7.00 1.20
    Бонус: 10 000 ₽ 13.00 6.80 1.22
    Бонус: 5 000 ₽ 14.00 7.20 1.19
    Бонус: 5 000 ₽ 12.50 7.00 1.20
      12.36 6.51 1.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Алькояно» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алькояно» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алькояно» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.00 1.13 2.85 1.43 2.26 1.64 1.76 2.07 1.32 3.40 1.13 6.00
    5.60 1.10 4.80 1.15 2.74 1.43 2.22 1.66 1.77 2.16 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.40 1.09 5.90 1.01 10.00
    13.50 1.01 5.80 1.13 4.90 1.17 2.80 1.41 2.23 1.63 1.93 1.87 1.77 2.05 1.41 2.70 1.31 3.25 1.13 5.10 1.10 5.70 1.02 9.30 1.02 9.80
    6.19 1.12 2.81 1.42 2.53 1.51 2.24 1.64 1.93 1.87 1.74 2.08 1.57 2.38 1.29 3.51 1.11 6.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.06 1.20 4.30
    2.95 1.40 1.75 2.08 1.32 3.38
    2.65 1.42 1.72 2.12 1.29 3.40
    3.49 1.30 2.82 1.42 2.03 1.79 1.70 2.14 1.49 2.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.60 1.12 2.21 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90
    4.25 1.22 2.15 1.70 1.61 2.32
    2.20 1.63 1.64 2.18 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.79
    1.97 1.76
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    3.50 1.28
    Где смотреть матч Алькояно - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Алькояно - Реал Мадрид

    Исход игры
    Алькояно
    2.1% (1)
    Ничья
    2.1% (1)
    Реал Мадрид
    95.7% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (15)
    Нет
    66.67% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    36.2% (17)
    0:3 Реал Мадрид
    19.1% (9)
    1:2 Реал Мадрид
    14.9% (7)
    1:3 Реал Мадрид
    14.9% (7)
    0:4 Реал Мадрид
    4.3% (2)
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