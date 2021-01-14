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Атромитос
2:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
0:1
9' Гол
Караманос Тасос
24' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
1:1
38' Пенальти
Христодулопулос Лазарос
2:1
85' Гол
Саломон Патрик
90'+4
35
Мандас
Христос
19
Кивракидис
Кириакос
29
Струнгис
Стефанос
3
Галвао
Лукас
50
Томашевич
Йосип
III
12
Гало
Родриго
21
Саломон
Патрик
59
Н'Сикулу
Кларк
10
Рабельо
Бриан
11
Агайев
Амир
77
Христодулопулос
Лазарос
1
Эпасси
Дэвис
2
Провидакис
Константинос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
12
Angel
Martinez
II
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
70
Делетич
Милош
10
Тайрон
Густаво
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Атромитос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.31
2. Муньис Хуан 2 0.13
3. Гутас Димитрис 2 0.13
4. Христодулопулос Лазарос 2 (1) 0.13
5. Саломон Патрик 1 0.06
6. Харисис Харилаос 1 0.06
7. Нацос Спиридон 1 0.06
8. Коцопулос Костас 1 0.06
9. Матич Боян 0 0
10. Гало Родриго 0 0
11. Н'Сикулу Кларк 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 2 (1) 0.14
2. Романич Лазар 2 (2) 0.14
3. Караманос Тасос 1 0.07
4. Цукалос Николаос 1 0.07
5. Бьянкони Мигел 1 0.07
6. Делетич Милош 1 (1) 0.07
7. Тайрон Густаво 0 0
8. Хадзистравос Зисис 0 0
9. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Томашевич Йосип III 5 0
2. Рисванис Спирос 3 1
3. Саломон Патрик 4 0
4. Матич Боян 2 1
5. Галвао Лукас 3 0
6. Муньис Хуан 1 1
7. Рабельо Бриан 2 0
8. Харисис Харилаос 2 0
9. Агайев Амир 2 0
10. Коцопулос Костас 2 0
11. Христодулопулос Лазарос 1 0
12. Манусос Йоргос 1 0
13. Бусуладжич Азер 1 0
14. Гало Родриго 1 0
15. Янниотис Андреас 1 0
16. Кивракидис Кириакос 1 0
17. Гутас Димитрис 1 0
18. Нацос Спиридон 1 0
19. Струнгис Стефанос 1 0
20. Мандас Христос 1 0
21. Нтавиотис Георгиос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 6 0
2. Сарамантас Гиоргос 4 1
3. Бехарано Данни 5 0
4. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
5. Романич Лазар 3 0
6. Адежо Даниэл 2 0
7. Булулис Константинос 2 0
8. Хадзистравос Зисис 0 1
9. Вассилакакис Тодорис 1 0
10. Караманос Тасос 1 0
11. Вильяльба Леонардо 1 0
12. Тайрон Густаво 1 0
13. Бьярнасон Эльмар 1 0
14. Theofanis Tsandaris 1 0
15. Бьянкони Мигел 1 0
16. Палавандишвили Гуга 1 0
17. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 40% (6)
 Ламия 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос
Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина
Ламия Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос
ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Атромитос 1:1 Ламия Суперлига Атромитос 1:1 Ламия Суперлига Ламия 2:2 Атромитос Суперлига Ламия 2:1 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Ламия Суперлига Атромитос 2:0 Ламия Кубок Ламия 2:2 Атромитос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Арис Салоники Заявка 16 10 3 3 22 - 10 33
3. АЕК Заявка 16 10 3 3 26 - 16 33
4. ПАОК Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. Атромитос Заявка 16 5 6 5 16 - 21 21
8. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
9. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 16 3 6 7 16 - 20 15
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 15 1 5 9 9 - 26 8
14. Ламия Заявка 14 1 2 11 8 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Салоники Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 1.35 7.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.64 3.70 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.30 7.20
  3.34 1.76 5.00

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.85 1.39 2.16 1.65 1.63 2.19 1.22 3.95 1.07 7.60
5.50 1.12 4.00 1.22 5.30 1.13 2.11 1.73 3.90 1.23 1.67 2.21 1.35 3.05 1.03 10.00 1.18 4.50 1.18 4.50 1.13 5.40 1.01 18.50 0.00 17.50 0.00 25.00
6.28 1.13 2.74 1.45 2.18 1.68 1.91 1.93 3.77 1.26 2.50 1.53 2.00 1.83 1.65 2.25 1.29 3.54 1.51 2.55 1.19 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.20 1.62 1.42 2.75 1.75 2.01 1.18 4.50 1.12 5.55
2.04 1.77 1.68 2.17 1.31 3.33 1.33 3.38 1.59 2.34 1.34 3.16 1.10 6.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.32 1.57 1.55 2.36 1.13 5.40
1.85 1.89 1.39 2.85 1.11 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.80 1.16
Где смотреть матч Атромитос 2:1 Ламия онлайн

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