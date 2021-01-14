0:1
9' ГолКараманос Тасос
24' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
1:1
38' ПенальтиХристодулопулос Лазарос
2:1
85' ГолСаломон Патрик
12
Гало
Родриго
11
Агайев
Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ба АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
9'
38'
85'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.31
|2.
|Муньис Хуан
|2
|0.13
|3.
|Гутас Димитрис
|2
|0.13
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|2 (1)
|0.13
|5.
|Саломон Патрик
|1
|0.06
|6.
|Харисис Харилаос
|1
|0.06
|7.
|Нацос Спиридон
|1
|0.06
|8.
|Коцопулос Костас
|1
|0.06
|9.
|Матич Боян
|0
|0
|10.
|Гало Родриго
|0
|0
|11.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.14
|2.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.14
|3.
|Караманос Тасос
|1
|0.07
|4.
|Цукалос Николаос
|1
|0.07
|5.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.07
|6.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.07
|7.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|8.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|9.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|3.
|Саломон Патрик
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Галвао Лукас
|3
|0
|6.
|Муньис Хуан
|1
|1
|7.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|8.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|9.
|Агайев Амир
|2
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|11.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|12.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|13.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|14.
|Гало Родриго
|1
|0
|15.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|16.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|17.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|18.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|19.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|20.
|Мандас Христос
|1
|0
|21.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|6
|0
|2.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|3.
|Бехарано Данни
|5
|0
|4.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|5.
|Романич Лазар
|3
|0
|6.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|7.
|Булулис Константинос
|2
|0
|8.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|9.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|10.
|Караманос Тасос
|1
|0
|11.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|12.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|13.
|Бьярнасон Эльмар
|1
|0
|14.
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|15.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|16.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|17.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|40% (6)
|Ламия
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос
Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина
Ламия Последние 20 матчей: +3 =6 -11Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 10
|33
|3.
|АЕК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 16
|33
|4.
|ПАОК
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|Атромитос
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 21
|21
|8.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|9.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 26
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров