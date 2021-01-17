АЕК
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Атромитос
35' Желтая карточкаГарсия Леви
39' Желтая карточкаСтрунгис Стефанос
15
Лаци
Жига
10
Ливайя
Марко
12
Гало
Родриго
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Радоня ВедадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.47
|2.
|Гарсия Леви
|3
|0.18
|3.
|Оливейра Нелсон
|2
|0.12
|4.
|Симоэш Андре
|2
|0.12
|5.
|Ливайя Марко
|2
|0.12
|6.
|Галанопулос Костас
|2
|0.12
|7.
|Манталос Петрос
|1
|0.06
|8.
|Танкович Муамер
|1
|0.06
|9.
|Шахов Евгений
|1
|0.06
|10.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.06
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.06
|12.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.06
|13.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.06
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.29
|2.
|Муньис Хуан
|2
|0.12
|3.
|Гутас Димитрис
|2
|0.12
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|2 (1)
|0.12
|5.
|Саломон Патрик
|1
|0.06
|6.
|Харисис Харилаос
|1
|0.06
|7.
|Нацос Спиридон
|1
|0.06
|8.
|Коцопулос Костас
|1
|0.06
|9.
|Матич Боян
|0
|0
|10.
|Гало Родриго
|0
|0
|11.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|9
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|5
|1
|3.
|Ливайя Марко
|4
|0
|4.
|Шахов Евгений
|2
|1
|5.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|6.
|Манталос Петрос
|2
|1
|7.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|8.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|9.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|10.
|Симоэш Андре
|2
|0
|11.
|Танкович Муамер
|2
|0
|12.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|13.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|14.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|15.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|16.
|Гарсия Леви
|1
|0
|17.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|18.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|3.
|Саломон Патрик
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Галвао Лукас
|3
|0
|6.
|Муньис Хуан
|1
|1
|7.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|8.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|9.
|Агайев Амир
|2
|0
|10.
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|11.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|12.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|13.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|14.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|15.
|Гало Родриго
|1
|0
|16.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|17.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|18.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|19.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|20.
|Мандас Христос
|1
|0
|21.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|Атромитос
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|40% (6)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос
Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 АЕК Кубок АЕК 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|44 - 7
|45
|2.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|3.
|АЕК
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 16
|34
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|22 - 11
|33
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|18 - 12
|28
|6.
|Астерас
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 19
|24
|7.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 21
|22
|8.
|Волос
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 25
|20
|9.
|ОФИ
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|4.
|АЕК
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|5.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 10
|7
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров