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АЕК
2:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
35' Желтая карточка
Гарсия Леви
39' Желтая карточка
Струнгис Стефанос
46' Желтая карточка
Ливайя Марко
60' Желтая карточка
Муньис Хуан
62' Желтая карточка
Саломон Патрик
1:0
63' Пенальти
Оливейра Нелсон
65' Желтая карточка
Гало Родриго
2:0
73' Гол
Ливайя Марко
80' Желтая карточка
Гутас Димитрис
2:1
88' Пенальти
Христодулопулос Лазарос
90'+5
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
15
Лаци
Жига
22
Инсуа
Эмануэль
8
Симоэш
Андре
28
Шахов
Евгений
9
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
10
Ливайя
Марко
18
Оливейра
Нелсон
35
Мандас
Христос
16
Нацос
Спиридон
29
Струнгис
Стефанос
4
Гутас
Димитрис
19
Кивракидис
Кириакос
12
Гало
Родриго
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
10
Рабельо
Бриан
9
Манусос
Йоргос
14
Муньис
Хуан
АЕК
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.47
2. Гарсия Леви 3 0.18
3. Оливейра Нелсон 3 (1) 0.18
4. Ливайя Марко 3 0.18
5. Симоэш Андре 2 0.12
6. Галанопулос Костас 2 0.12
7. Манталос Петрос 1 0.06
8. Танкович Муамер 1 0.06
9. Шахов Евгений 1 0.06
10. Махаирас Теодосиос 1 0.06
11. Крстичич Ненад 1 0.06
12. Неделчару Ионуц 1 0.06
13. Энобахаре Брайт 1 0.06
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.29
2. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.18
3. Муньис Хуан 2 0.12
4. Гутас Димитрис 2 0.12
5. Саломон Патрик 1 0.06
6. Харисис Харилаос 1 0.06
7. Нацос Спиридон 1 0.06
8. Коцопулос Костас 1 0.06
9. Матич Боян 0 0
10. Гало Родриго 0 0
11. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 9 0
2. Инсуа Эмануэль 5 1
3. Ливайя Марко 5 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Оливейра Нелсон 3 0
8. Чигринский Дмитрий 2 0
9. Ансарифард Карим 2 0
10. Симоэш Андре 2 0
11. Танкович Муамер 2 0
12. Неделчару Ионуц 2 0
13. Сварнас Эфстратиос 2 0
14. Цидотас Панайотис 1 0
15. Лопеш Элдер 1 0
16. Гарсия Леви 1 0
17. Галанопулос Костас 1 0
18. Хнид Нассим 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 5 0
2. Томашевич Йосип III 5 0
3. Рисванис Спирос 3 1
4. Муньис Хуан 2 1
5. Матич Боян 2 1
6. Галвао Лукас 3 0
7. Гало Родриго 2 0
8. Рабельо Бриан 2 0
9. Гутас Димитрис 2 0
10. Харисис Харилаос 2 0
11. Агайев Амир 2 0
12. Струнгис Стефанос 2 0
13. Коцопулос Костас 2 0
14. Христодулопулос Лазарос 1 0
15. Манусос Йоргос 1 0
16. Бусуладжич Азер 1 0
17. Янниотис Андреас 1 0
18. Кивракидис Кириакос 1 0
19. Нацос Спиридон 1 0
20. Мандас Христос 1 0
21. Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 17.86% (5) 14.29% (4) 7.14% (2) 7.14% (2) 28.57% (8) 25% (7)
 Атромитос 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК
АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос
Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 АЕК Кубок АЕК 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 17 14 3 0 44 - 7 45
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
4. Арис Салоники Заявка 17 10 3 4 22 - 11 33
5. Панатинаикос Заявка 17 8 4 5 18 - 12 28
6. Астерас Заявка 17 6 6 5 17 - 19 24
7. Атромитос Заявка 17 5 6 6 17 - 23 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 16 1 5 10 9 - 27 8
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.39 4.40 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 6.50 26.00
  1.65 3.09 7.19

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.20 1.32 2.46 1.51 1.77 1.99 1.41 2.80 1.28 3.45 1.09 6.40
3.90 1.23 2.75 1.42 2.65 1.44 1.76 2.00 2.01 1.80 1.32 3.20 1.09 6.50 1.07 7.50 1.03 10.00 1.07 6.60 1.01 11.00 0.00 13.00 0.00 17.50
3.57 1.28 2.87 1.41 2.04 1.79 2.15 1.71 1.77 2.06 1.39 2.96 1.27 3.71 1.68 2.20 1.49 2.60 1.40 3.00 1.20 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.82 1.92 1.38 2.90 1.08 7.00
1.03 10.00 1.15 5.00 1.09 6.50 1.08 6.20 1.07 7.50
1.47 2.65 1.26 3.72 1.58 2.36 1.37 3.02 1.37 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.45 1.31
2.60 1.47 1.65 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.34 1.58
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.30 1.19
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