Перт Глори
5:1
Второй тайм: 85'
Стадион: HBF Park (Perth)
Аделаида Юнайтед
1:0
10' Гол_Kilkenny N.
23' Желтая карточка_Caletti J.
2:0
34' Гол_D'Agostino N.
2:1
42' Гол_Konstandopoulos N.
3:1
51' ГолФорнароли Бруно
4:1
60' Гол_D'Agostino N.
5:1
84' Гол_Armiento C.
33
Редди
Лиэм
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
10
Кио
Эндрю
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
19
Дукули
Яя
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Mason Tatafu
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
34 Эйбтью ЯредЗащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
- Нападающий
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
10'
1:0
23'
34'
2:0
42'
51'
3:1
60'
60'
4:1
84'
5:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Д'Агостино Николас
|2
|2
|2.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|1
|3.
|Форнароли Бруно
|1
|1
|4.
|Кио Эндрю
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юрич Томи
|1
|0.33
|2.
|Маук Стефан
|1
|0.33
|3.
|Констандопулос Натан
|1
|0.33
|4.
|Туре Мохамед
|0
|0
|5.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|2
|0
|2.
|Юрич Томи
|1
|0
|3.
|Элси Джордан
|1
|0
|4.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|5.
|Смит Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =4 -12Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай
Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней
Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1:4
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Перт Глори
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|1:4
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1:4
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Перт Глори
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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