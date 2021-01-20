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Перт Глори
5:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
10' Гол
_Kilkenny N.
23' Желтая карточка
_Caletti J.
2:0
34' Гол
_D'Agostino N.
2:1
42' Гол
_Konstandopoulos N.
3:1
51' Гол
Форнароли Бруно
4:1
60' Гол
_D'Agostino N.
5:1
84' Гол
_Armiento C.
85'
33
Редди
Лиэм
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
23
Ингем
Дэйн
18
Д'Агостино
Николас
88
Килкенни
Нил
19
Callum
Timmins
24
Daniel
Stynes
10
Кио
Эндрю
9
Форнароли
Бруно
1
Делянов
Джеймс
2
Michael
Marrone
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
15
Смит
Ноа
19
Дукули
Яя
18
Joe
Caletti
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
16
Констандопулос
Натан
9
Юрич
Томи
Перт Глори
Аделаида Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Д'Агостино Николас 2 2
2. Килкенни Нил 1 (1) 1
3. Форнароли Бруно 1 1
4. Кио Эндрю 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юрич Томи 1 0.33
2. Маук Стефан 1 0.33
3. Констандопулос Натан 1 0.33
4. Туре Мохамед 0 0
5. Д`Арриго Луис 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Joe Caletti 2 0
2. Юрич Томи 1 0
3. Элси Джордан 1 0
4. Michael Jakobsen II 1 0
5. Смит Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 0 0 0 0 0 0
 Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай
Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней
Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига
Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Сентрал Кост Маринерз 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Аделаида Юнайтед 1:4 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Перт Глори 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перт Глори 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Аделаида Юнайтед 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Сидней 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 1:4 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Перт Глори 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
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Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.22
5.19
41.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.17 3.30 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.48 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 15.00 41.00
  1.28 5.19 13.12

Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Аделаида Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
3.60 1.26 2.80 1.40 1.90 1.84 1.52 2.43 1.35 3.00 1.12 5.60
9.30 1.02 8.30 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
11.00 1.02 7.90 1.05 7.20 1.09 5.80 1.13 2.10 1.74 5.55 1.14 1.72 2.10 4.20 1.22 4.20 1.22 3.05 1.37 3.35 1.31 2.27 1.62 1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.02 13.00 1.02 13.00
3.87 1.29 2.72 1.49 2.18 1.74 1.90 1.98 2.51 1.56 3.96 1.27 2.58 1.53 2.08 1.81 1.79 2.09 3.22 1.37 2.20 1.72 3.18 1.38 2.60 1.53 2.02 1.85 1.61 2.39 1.43 2.93 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.90 1.38 1.93 1.81 1.43 2.70 1.10 6.40
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
2.90 1.40 1.87 1.94 2.20 1.66 1.42 2.85 1.35 3.15 1.03 12.00
2.94 1.42 2.42 1.59 1.89 1.97 1.55 2.52 1.99 1.88 1.64 2.32 1.29 3.65 1.15 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
4.05 1.23 2.50 1.42 1.75 2.33 1.21 3.22 1.19 4.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
3.60 1.28
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