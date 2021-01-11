Эльче
1:3
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Хетафе
1:0
4' ГолГутьеррес Хосе
31' Желтая карточкаДамиан Суарес
1:1
39' ГолКукурелья Марк
44' Желтая карточкаМарконе Иван
52' Вторая желтая карточкаМарконе Иван
1:2
69' ГолМата Хайме
74' Желтая карточкаАленья Карлес
78' Желтая карточкаНино Хуан
82' Желтая карточкаРигони Эмилиано
1:3
86' ПенальтиАнхель Луис
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Аламо Джони
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Mamor Niang
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
15'
31'
39'
44'
52'
69'
1:2
74'
78'
82'
86'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.25
|2.
|Бое Лукас
|3
|0.19
|3.
|Моренте Тете
|2
|0.13
|4.
|Фернандес Хосан
|2
|0.13
|5.
|Милья Пере
|1
|0.06
|6.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.06
|7.
|Каррильо Гидо
|1
|0.06
|8.
|Барраган Антонио
|0
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|10.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.29
|2.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.18
|3.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.12
|4.
|Кукурелья Марк
|2
|0.12
|5.
|Дамиан Суарес
|1
|0.06
|6.
|Максимович Неманья
|1
|0.06
|7.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.06
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Портильо Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|4
|1
|2.
|Бое Лукас
|3
|1
|3.
|Барраган Антонио
|4
|0
|4.
|Моренте Тете
|4
|0
|5.
|Верду Гонсало
|4
|0
|6.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|8.
|Фидель Чавес
|2
|0
|9.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|10.
|Милья Пере
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|14.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|15.
|Нино Хуан
|1
|0
|16.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|17.
|Хосема
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|8
|1
|2.
|Дьене Даконам
|5
|1
|3.
|Кабако Эрик
|6
|0
|4.
|Ньом Аллан
|5
|0
|5.
|Мата Хайме
|5
|0
|6.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Анхель Луис
|3
|0
|12.
|Этчейта Хавьер
|2
|0
|13.
|Тимор Давид
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Максимович Неманья
|2
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Хетафе
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта
Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе
Последние игры между собой
Эльче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 29
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 25
|15
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|18
|1
|10
|7
|14 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Уэска
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 20
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 1:3 Хетафе
Исход игры
Эльче
9.4% (12)
Ничья
53.1% (68)
Хетафе
37.5% (48)
Тотал 2.5
Больше
27.2% (34)
Меньше
72.8% (91)
Обе команды забьют
Да
72.8% (91)
Нет
27.2% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (57)
1:2 Хетафе
18.8% (24)
0:1 Хетафе
15.6% (20)
0:0 Ничья
6.3% (8)
2:1 Эльче
4.7% (6)
1:0 Эльче
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Хетафе
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!