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Эльче
1:3
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
4' Гол
Гутьеррес Хосе
31' Желтая карточка
Дамиан Суарес
1:1
39' Гол
Кукурелья Марк
44' Желтая карточка
Марконе Иван
52' Вторая желтая карточка
Марконе Иван
1:2
69' Гол
Мата Хайме
74' Желтая карточка
Аленья Карлес
78' Желтая карточка
Нино Хуан
82' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
1:3
86' Пенальти
Анхель Луис
90'+6
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
22
Ригони
Эмилиано
9
Бое
Лукас
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
8
Портильо
Франсиско
Эльче
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

4'
Гутьеррес Хосе
(Барраган Антонио)
1:0
15'
Милья Пере
Бое Лукас
 
31'
 
Дамиан Суарес
39'
1:1
Кукурелья Марк
(Портильо Франсиско)
44'
Марконе Иван
 
52'
Марконе Иван
 
56'
Мфулу Оменуке
Фидель Чавес
 
65'
 
Кубо Такефуса
Максимович Неманья
68'
Нино Хуан
Диего Гонсалес VII
 
68'
Кальво Даниэль
Фернандес Хосан
 
68'
Родригес Виктор II
Гутьеррес Хосе
 
69'
1:2
Мата Хайме
74'
 
Аленья Карлес
78'
Нино Хуан
 
81'
 
Анхель Луис
Портильо Франсиско
82'
Ригони Эмилиано
 
86'
1:3
Анхель Луис
90'
 
Ньом Аллан
Дамиан Суарес

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.25
2. Бое Лукас 3 0.19
3. Моренте Тете 2 0.13
4. Фернандес Хосан 2 0.13
5. Милья Пере 1 0.06
6. Гутьеррес Хосе 1 0.06
7. Каррильо Гидо 1 0.06
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Хосема 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.29
2. Мата Хайме 3 (1) 0.18
3. Эрнандес Хуан 2 0.12
4. Кукурелья Марк 2 0.12
5. Дамиан Суарес 1 0.06
6. Максимович Неманья 1 0.06
7. Арамбарри Мауро 1 0.06
8. Ньом Аллан 0 0
9. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 4 1
2. Бое Лукас 3 1
3. Барраган Антонио 4 0
4. Моренте Тете 4 0
5. Верду Гонсало 4 0
6. Диего Гонсалес VII 3 0
7. Гутьеррес Хосе 2 0
8. Фидель Чавес 2 0
9. Санчес-Миньо Хуан 2 0
10. Милья Пере 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Ригони Эмилиано 2 0
14. Кальво Даниэль 1 0
15. Нино Хуан 1 0
16. Каррильо Гидо 1 0
17. Хосема 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 8 1
2. Дьене Даконам 5 1
3. Кабако Эрик 6 0
4. Ньом Аллан 5 0
5. Мата Хайме 5 0
6. Арамбарри Мауро 5 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Анхель Луис 3 0
12. Этчейта Хавьер 2 0
13. Тимор Давид 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Максимович Неманья 2 0
16. Яньес Рубен 1 0
17. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Хетафе 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна
Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта
Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе

Последние игры между собой

Эльче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Хетафе 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Хетафе Сегунда Эльче 0:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эльче Примера
Эльче 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 17 7 3 7 19 - 29 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
10. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
11. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
12. Бетис 0:0 Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
17. Вальядолид Заявка 18 4 6 8 16 - 25 18
18. Эльче Заявка 16 3 7 6 14 - 21 16
19. Осасуна Заявка 17 3 6 8 15 - 25 15
20. Уэска 0:0 Заявка 18 1 10 7 14 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 9 5 2 2 14 - 13 17
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Кадис Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
16. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
18. Уэска 0:0 Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
19. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
20. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис 0:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 20 10
10. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
12. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
13. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска 0:0 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Эльче 9.4% (12)
X 53.1% (68)
Хетафе 37.5% (48)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 12.00 1.05
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 3.00 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 3.74 3.08 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 51.00 15.00 1.03
  12.57 2.00 2.16

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.20 1.16 2.29 1.63 1.68 2.20 1.40 2.95 1.16 5.00 1.13 6.00
5.60 1.13 4.30 1.22 2.26 1.71 1.64 2.26 1.37 2.99 1.13 5.25
6.10 1.10 4.70 1.19 5.55 1.14 2.04 1.83 4.20 1.22 2.35 1.58 1.53 2.50 1.68 2.18 1.15 5.30 1.09 7.20 0.00 19.50 0.00 20.00 0.00 26.00
6.32 1.13 5.12 1.19 4.40 1.24 3.00 1.42 3.96 1.27 3.26 1.36 2.56 1.55 1.88 2.00 2.19 1.71 1.79 2.07 1.39 3.06 1.53 2.61 1.55 2.51 1.32 3.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.14 1.65 1.42 2.75 1.22 4.00 1.03 9.80
2.19 1.68 1.44 2.79 1.22 4.25 1.04 11.50 1.03 12.50
1.41 2.85 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55
2.20 1.72 1.81 2.08 1.40 3.05 1.28 3.88 1.23 4.37 1.12 6.98 1.13 6.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.81 1.93 1.37 2.95 1.07 7.20
2.65 1.48 1.76 2.06 1.35 3.20 1.10 7.20 1.07 8.60
3.15 1.35 2.05 1.75 1.47 2.65 1.14 4.90 1.10 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
6.40 1.09
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.44 1.20
Где смотреть матч Эльче 1:3 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:3 Хетафе

Исход игры
Эльче
9.4% (12)
Ничья
53.1% (68)
Хетафе
37.5% (48)
Тотал 2.5
Больше
27.2% (34)
Меньше
72.8% (91)
Обе команды забьют
Да
72.8% (91)
Нет
27.2% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (57)
1:2 Хетафе
18.8% (24)
0:1 Хетафе
15.6% (20)
0:0 Ничья
6.3% (8)
2:1 Эльче
4.7% (6)
1:0 Эльче
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Хетафе
1.6% (2)
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