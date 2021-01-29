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  2. Матчи
  3. Франция
Лион
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Бордо
0' 6'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
Лион
4-3-3
Бордо
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.52
2. Экамби Карл Токо 9 0.43
3. Кадевере Тино 9 0.43
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.14
5. Фильо Марсело 2 0.1
6. Дюбуа Лео 1 0.05
7. Корне Максвелл 1 0.05
8. Пакета Лукас 1 0.05
9. Бруно Моура 1 0.05
10. Денайер Джейсон 1 0.05
11. Дембеле Мусса II 1 0.05
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 5 0.24
2. Уден Реми 4 0.19
3. Башич Тома 4 0.19
4. Бен Арфа Хатем 2 0.1
5. Калу Сэмьюэл 2 0.1
6. Майя Джош 2 0.1
7. Адли Ясин 1 0.05
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.05
9. Байсс Пол 1 0.05
10. Кастро Пабло 1 0.05
11. Отавио II 1 0.05
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Башич Тома 3 0
7. Кватенг Энок 3 0
8. Адли Ясин 3 0
9. Бриан Джимми 2 0
10. Де Превиль Николя 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Косельни Лоран 1 0
15. Хван Ый-Чжо 1 0
16. Уден Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 7.5% (3) 12.5% (5) 32.5% (13) 12.5% (5) 22.5% (9) 12.5% (5)
 Бордо 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс
Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо
Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо

Последние игры между собой

Лион: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Бордо 0:0 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:3 Лион Лига 1
Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 3:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:3 Бордо Лига 1 Лион 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:5 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Лион Лига 1 Лион 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:1 Бордо Кубок Лион 3:1 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
3. Лион 0:0 Заявка 22 12 8 2 44 - 19 44
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Бордо 0:0 Заявка 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 21 4 7 10 20 - 35 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян Заявка 20 4 3 13 23 - 40 15
19. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион 0:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Лорьян Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 0:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо 0:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Кстати говоря, в новом календарном году жирондинцы не проиграли ни одной встречи. Они смогли выиграть 3 поединка и однажды сыграли вничью, что говорит о прекрасной форме гостевого коллектива.
  • 4'
    Активнее играет "Бордо" на первых минутах матча. Команда активно прессингует своего соперника, надеясь добыть преимущество в виде забитого гола уже в дебюте встречи.
  • Офсайд
    3'
    В офсайде Бен-Арфа оказывается тем временем. На левом фланге он сферу получил, но подать ее в штрафную площадь соперника не успел.
  • Угловой
    2'
    Сразу же угловой удар заработали футболисты "Бордо". Последовала подача с левого фланга в центр штрафной, где до мяча никто из "виноделов" не добрался. Потеря.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, в вашей приятной компании мы начинаем эту встречу. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция);
    Ассистент: Николя Дано (Мюре, Франция);
    Ассистент: Сириль Гренгор (Франция);
    Резервный: Антони Устариц (Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к французскому футболу. В рамках стартогово поединка 22-го тура турнира сыграют «Лион» и «Бордо». Встреча состоится в Лионе, на стадионе «Стад де Люмьер».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Прогнозы 146
    Лион 93.8% (137)
    X 4.8% (7)
    Бордо 1.4% (2)
    +1
    выиграет Лион, со счетом 2:0
    Лион победа, 90 процентов.
    bozman #
    +0
    выиграет Лион
    Матч за борьбу за зону Лиги чемпионов. При этом "Бордо" может поставить крест на своих амбициях,... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    4.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Бордо
    1.47
    5.60
    9.50
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 6'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лион пытается что-то создать.
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 49%, Бордо: 51%.
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    3'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо в офсайде
  • 3'
    Бруно Моура выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо подал угловой слева.
  • 2'
    Уден Реми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Бруно Моура нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Де Шильо Маттиа из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Кадевере Тино из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.50 8.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.47 4.60 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.60 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.25 7.80
  1.38 5.20 8.06

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.60 1.20 2.27 1.64 1.79 2.03 1.51 2.55 1.20 4.60 1.07 8.60
11.75 1.00 14.50 1.00 5.35 1.14 4.70 1.16 2.77 1.56 2.04 1.78 1.63 2.23 1.33 3.08 1.29 3.46 1.09 5.90 1.07 6.50 1.01 10.25
17.00 0.00 14.00 1.03 5.40 1.13 4.44 1.19 2.70 1.50 2.11 1.77 2.15 1.75 1.88 1.98 1.71 2.22 1.39 3.15 1.29 3.65 1.14 5.76 1.11 6.35 1.03 10.50 1.02 11.00
6.11 1.15 2.85 1.47 2.65 1.52 2.40 1.61 2.12 1.77 1.85 2.02 1.68 2.26 1.52 2.63 1.27 4.08 1.11 7.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.38 1.13 5.40
4.20 1.23 2.88 1.42 1.69 2.17 1.31 3.45 1.19 4.55
3.90 1.25 2.63 1.47 1.69 2.18 1.28 3.59 1.16 4.55
3.29 1.36 2.62 1.52 1.94 1.94 1.65 2.32 1.44 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
5.40 1.15 4.20 1.23 2.08 1.75 1.54 2.48 1.33 3.30
5.05 1.13 3.80 1.22 2.08 1.72 1.62 2.45 1.37 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.95
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
2.90 1.38
Где смотреть матч Лион 0:0 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Лион 0:0 Бордо

Исход игры
Лион
93.8% (137)
Ничья
4.8% (7)
Бордо
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
2:1 Лион
48.6% (71)
2:0 Лион
21.2% (31)
1:0 Лион
11.6% (17)
3:1 Лион
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Лион
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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