Лион
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Гроупама Арена
Бордо
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
33 Лакукс ТомЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|11 (6)
|0.52
|2.
|Экамби Карл Токо
|9
|0.43
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.43
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.14
|5.
|Фильо Марсело
|2
|0.1
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|7.
|Корне Максвелл
|1
|0.05
|8.
|Пакета Лукас
|1
|0.05
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.05
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.05
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.24
|2.
|Уден Реми
|4
|0.19
|3.
|Башич Тома
|4
|0.19
|4.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.1
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.1
|6.
|Майя Джош
|2
|0.1
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.05
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.05
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.05
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|11.
|Отавио II
|1
|0.05
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Корне Максвелл
|5
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Бруно Моура
|4
|0
|5.
|Ауа Уссем
|2
|1
|6.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|9.
|Пакета Лукас
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|3
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Башич Тома
|3
|0
|7.
|Кватенг Энок
|3
|0
|8.
|Адли Ясин
|3
|0
|9.
|Бриан Джимми
|2
|0
|10.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Косельни Лоран
|1
|0
|15.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|16.
|Уден Реми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|32.5% (13)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|Бордо
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс
Бордо Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо
Последние игры между собой
Лион: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 3:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:3 Бордо Лига 1 Лион 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:5 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Лион Лига 1 Лион 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:1 Бордо Кубок Лион 3:1 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|22
|12
|8
|2
|44 - 19
|44
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Бордо
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|7.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 35
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|23 - 40
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лион 0:0 Бордо
Исход игры
Лион
93.8% (137)
Ничья
4.8% (7)
Бордо
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
2:1 Лион
48.6% (71)
2:0 Лион
21.2% (31)
1:0 Лион
11.6% (17)
3:1 Лион
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Лион
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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