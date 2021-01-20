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Бордо

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.52
2. Экамби Карл Токо 9 0.43
3. Кадевере Тино 9 0.43
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.14
5. Фильо Марсело 2 0.1
6. Дюбуа Лео 1 0.05
7. Корне Максвелл 1 0.05
8. Пакета Лукас 1 0.05
9. Бруно Моура 1 0.05
10. Денайер Джейсон 1 0.05
11. Дембеле Мусса II 1 0.05
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 5 0.24
2. Уден Реми 4 0.19
3. Башич Тома 4 0.19
4. Бен Арфа Хатем 2 0.1
5. Калу Сэмьюэл 2 0.1
6. Майя Джош 2 0.1
7. Адли Ясин 1 0.05
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.05
9. Байсс Пол 1 0.05
10. Кастро Пабло 1 0.05
11. Отавио II 1 0.05
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Башич Тома 3 0
7. Кватенг Энок 3 0
8. Адли Ясин 3 0
9. Бриан Джимми 2 0
10. Де Превиль Николя 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Косельни Лоран 1 0
15. Хван Ый-Чжо 1 0
16. Уден Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 7.5% (3) 12.5% (5) 32.5% (13) 12.5% (5) 22.5% (9) 12.5% (5)
 Бордо 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс
Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо
Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо

Последние игры между собой

Лион: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Бордо 0:0 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:3 Лион Лига 1
Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 3:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:3 Бордо Лига 1 Лион 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:5 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Лион Лига 1 Лион 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:1 Бордо Кубок Лион 3:1 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
3. Лион Заявка 21 12 7 2 44 - 19 43
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 21 4 7 10 20 - 35 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 20 2 9 9 13 - 27 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Лион 88% (44)
    X 10% (5)
    Бордо 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Бордо
    1.51
    5.00
    7.19
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.47 4.50 6.80
    Бонус: 10 000 ₽ 1.46 4.70 6.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 5.00 7.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.60 7.00
      1.46 4.92 7.19

    Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.60 1.20 2.27 1.64 1.79 2.03 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
    12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.20 3.52 1.30 2.39 1.71 1.76 2.06 1.47 2.60 1.22 3.90 1.17 4.33 1.04 7.70
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.60 1.20 3.50 1.28 2.25 1.65 2.07 1.81 1.77 2.06 1.51 2.55 1.23 3.90 1.18 4.50 1.07 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
    4.95 1.20 2.85 1.47 2.35 1.65 2.09 1.83 1.81 2.09 1.63 2.40 1.51 2.70 1.21 4.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.38 1.14 5.20
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.43 1.22 4.30 1.15 5.70
    2.25 1.65 1.52 2.50 1.18 4.70
    2.96 1.45 2.33 1.67 1.80 2.14 1.56 2.58 1.38 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
    4.65 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.35 1.29 1.94 1.80 1.45 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.95
    1.81 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    4.40 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Лион - Бордо онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Бордо

    Исход игры
    Лион
    88% (44)
    Ничья
    10% (5)
    Бордо
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    42% (21)
    2:0 Лион
    16% (8)
    1:0 Лион
    16% (8)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    3:1 Лион
    8% (4)
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