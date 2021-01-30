  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Ланс
0'
0:1
7' Гол
Дукуре Шейк
15' Желтая карточка
Мавидиди Стефи
16' Желтая карточка
Мендеш Педру II
18' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
44'
16
Берто
Димитри
3
Конгре
Даниэль
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
6
Самбья
Саломон
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
20
Долли
Киган
7
Ристич
Михайло
10
Лаборд
Гаэтан
19
Мавидиди
Стефи
16
Лека
Жан-Луи
13
Мишлен
Клеман
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
23
Банса
Саймон
Монпелье
3-5-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

7'
0:1
Дукуре Шейк
15'
Мавидиди Стефи
 
16'
Мендеш Педру II
 
18'
Лаборд Гаэтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.41
2. Лаборд Гаэтан 6 0.27
3. Мавидиди Стефи 4 0.18
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.14
5. Молле Флоран 3 0.14
6. Конгре Даниэль 2 0.09
7. Мендеш Педру II 2 0.09
8. Ойонго Амбруаз 1 0.05
9. Суке Арно 1 0.05
10. Шкулетич Петар 1 0.05
11. Вахи Элю 1 0.05
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 8 (5) 0.36
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.23
3. Ганаго Игнатиус 5 0.23
4. Мюинга Арно 4 0.18
5. Банса Саймон 3 0.14
6. Дукуре Шейк 2 0.09
7. Силла Иссиага 1 0.05
8. Медина Факундо 1 0.05
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Айдара Массадио 0 0
13. Жан Корентин 0 0
14. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Мендеш Педру II 4 0
6. Конгре Даниэль 3 0
7. Делор Анди 3 0
8. Лаборд Гаэтан 3 0
9. Мавидиди Стефи 3 0
10. Ле Таллек Дамьен 1 1
11. Молле Флоран 1 1
12. Ристич Михайло 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 7 0
3. Баде Луак 5 1
4. Медина Факундо 6 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Фортес Стивен 3 0
7. Сотока Флорьян 3 0
8. Какута Гаэль 2 0
9. Айдара Массадио 2 0
10. Маурисио Тони 2 0
11. Банса Саймон 2 0
12. Мишлен Клеман 0 1
13. Перес Мануэль 1 0
14. Лека Жан-Луи 1 0
15. Жан Корентин 1 0
16. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 12.12% (4) 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7) 15.15% (5)
 Ланс 14.29% (4) 14.29% (4) 25% (7) 21.43% (6) 3.57% (1) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье
Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург
Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Ланс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Ланс 2:3 Монпелье Лига 1 Ланс 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:3 Ланс Лига 1 Монпелье 1:4 Ланс Лига 1
Ланс 2:0 Монпелье Лига 1 Ланс 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:4 Ланс Кубок лиги Монпелье 1:0 Ланс Лига 1 Монпелье 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
2. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
3. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс 1:0 Заявка 22 10 4 8 31 - 30 34
7. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
8. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье 0:1 Заявка 22 8 4 10 33 - 40 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 21 4 7 10 20 - 35 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян Заявка 20 4 3 13 23 - 40 15
19. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
3. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье 0:1 Заявка 12 4 1 7 19 - 24 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Лорьян Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ланс 1:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье 0:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Монпелье 49.3% (69)
X 35% (49)
Ланс 15.7% (22)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ланс
7.85
4.11
2.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.80 4.05 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.26 2.47
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 3.90 1.50
  9.15 3.89 1.48

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.90 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.01 10.75
8.60 1.05 6.80 1.10 4.60 1.19 3.25 1.33 1.93 1.93 1.90 1.90 1.70 2.15 1.42 2.85 1.08 7.77 1.06 8.80 1.03 13.50 1.03 12.00 0.00 21.00
3.30 1.37 3.63 1.30 2.91 1.44 2.07 1.81 1.74 2.18 1.51 2.64 1.71 2.22 1.52 2.62 1.29 3.83 1.10 8.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.72 1.46 1.80 2.01 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.72 2.12 1.33 1.90 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.71 1.50 2.22 1.71 1.72 2.20 1.46 2.82 1.17 5.45 1.45 2.86 1.17 5.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.28 3.68 1.18 5.30
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
5.30 1.35
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Монпелье 0:1 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Ланс

Исход игры
Монпелье
49.3% (69)
Ничья
35% (49)
Ланс
15.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (46)
2:1 Монпелье
28.6% (40)
1:0 Монпелье
13.6% (19)
1:2 Ланс
10% (14)
2:0 Монпелье
3.6% (5)
0:1 Ланс
3.6% (5)
0:2 Ланс
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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