Кёльн
3:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Рейн Энерги
Арминия
1:0
10' ГолВольф Мариус
2:0
28' ГолВольф Мариус
42' Желтая карточкаЯкобс Исмаил
54' Желтая карточкаДуда Ондрей
3:0
63' ГолРеджбекай Элвис
64' Желтая карточкаСуку Себио
3:1
73' ГолКордова Серхио
22
Мере
Хорхе
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
16
Кунце
Фабиан
10
Ябо
Рейнольд
36
Шипплок
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
28'
2:0
42'
54'
63'
3:0
64'
73'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|3
|0.16
|2.
|Скири Эйе
|3
|0.16
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0.11
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.11
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.11
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.11
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.11
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|9.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|10.
|Эзкан Салих
|0
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|3
|0.16
|2.
|Доан Рицу
|3
|0.16
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.11
|4.
|Шипплок Свен
|1
|0.05
|5.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.05
|6.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.05
|7.
|Притль Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Суку Себио
|1
|0.05
|9.
|Ортега Штефан
|0
|0
|10.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|11.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|12.
|Де Медина Натан
|0
|0
|13.
|Зойферт Нильс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Хорн Яннес
|4
|0
|3.
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|4.
|Скири Эйе
|3
|0
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|6.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|7.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|8.
|Вольф Мариус
|2
|0
|9.
|Хектор Йонас
|2
|0
|10.
|Эзкан Салих
|2
|0
|11.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|13.
|Честич Сава-Арангел
|2
|0
|14.
|Модест Антони
|1
|0
|15.
|Мере Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Де Медина Натан
|3
|0
|5.
|Кунце Фабиан
|3
|0
|6.
|Клос Фабиан
|2
|0
|7.
|Суку Себио
|2
|0
|8.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|9.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|10.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|11.
|Притль Мануэль
|1
|0
|12.
|Ортега Штефан
|1
|0
|13.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|14.
|Доан Рицу
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|17.
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
|Арминия
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн
Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта
Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|57 - 26
|45
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|32 - 17
|38
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|38 - 27
|32
|6.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|34 - 24
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 30
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Кёльн
|3:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Арминия
|1:3 Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 35
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 49
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|10.
|Арминия
|1:3 Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Кёльн
|3:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Кёльн
|3:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|1:3 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 3:1 Арминия
Исход игры
Кёльн
71.7% (99)
Ничья
23.9% (33)
Арминия
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Кёльн
37% (51)
2:1 Кёльн
26.8% (37)
1:1 Ничья
19.6% (27)
2:0 Кёльн
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Арминия
2.9% (4)
1:2 Арминия
1.4% (2)
3:1 Кёльн
1.4% (2)
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