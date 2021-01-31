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  3. Германия
Кёльн
3:1
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
1:0
10' Гол
Вольф Мариус
2:0
28' Гол
Вольф Мариус
42' Желтая карточка
Якобс Исмаил
54' Желтая карточка
Дуда Ондрей
3:0
63' Гол
Реджбекай Элвис
64' Желтая карточка
Суку Себио
3:1
73' Гол
Кордова Серхио
90'+6
1
Хорн
Тимо
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
3
Каттербах
Ноа
18
Дуда
Ондрей
43
Деннис
Эммануэль
8
Якобс
Исмаил
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Доан
Рицу
16
Кунце
Фабиан
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
36
Шипплок
Свен
Кёльн
3-4-3
Арминия
4-4-2

Ход матча

10'
Вольф Мариус
1:0
28'
Вольф Мариус
2:0
42'
Якобс Исмаил
 
54'
Дуда Ондрей
 
62'
 
Суку Себио
Ябо Рейнольд
62'
 
Кордова Серхио
Шипплок Свен
63'
Реджбекай Элвис
(Скири Эйе)
3:0
64'
 
Суку Себио
69'
Дрекслер Доминик
Дуда Ондрей
 
73'
3:1
Кордова Серхио
(Клос Фабиан)
82'
Эзкан Салих
Якобс Исмаил
 
82'
Тилманн Ян
Деннис Эммануэль
 
86'
 
Зойферт Нильс
Хартель Марсель
89'
 
Ван дер Хорн Майк
Пипер Амос
90'
Мейер Максимилиан
Реджбекай Элвис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 3 0.16
2. Скири Эйе 3 0.16
3. Дуда Ондрей 2 0.11
4. Тилманн Ян 2 0.11
5. Дрекслер Доминик 2 0.11
6. Вольф Мариус 2 0.11
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.11
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.16
2. Доан Рицу 3 0.16
3. Кордова Серхио 2 0.11
4. Шипплок Свен 1 0.05
5. Эдмундссон Йохан 1 0.05
6. Ябо Рейнольд 1 0.05
7. Притль Мануэль 1 0.05
8. Суку Себио 1 0.05
9. Ортега Штефан 0 0
10. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
11. Бруннер Седрик 0 0
12. Де Медина Натан 0 0
13. Зойферт Нильс 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Хорн Яннес 4 0
3. Кцихос Рафаэль 3 0
4. Скири Эйе 3 0
5. Эхизибуэ Кингсли 3 0
6. Якобс Исмаил 3 0
7. Соренсен Фредерик 2 0
8. Вольф Мариус 2 0
9. Хектор Йонас 2 0
10. Эзкан Салих 2 0
11. Реджбекай Элвис 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Честич Сава-Арангел 2 0
14. Модест Антони 1 0
15. Мере Хорхе 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Кунце Фабиан 3 0
6. Клос Фабиан 2 0
7. Суку Себио 2 0
8. Лукоки Андерсон 2 0
9. Нильссон Хоаким 1 0
10. Ябо Рейнольд 1 0
11. Притль Мануэль 1 0
12. Ортега Штефан 1 0
13. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
14. Доан Рицу 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Зойферт Нильс 1 0
17. Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4)
 Арминия 0 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн
Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта
Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Арминия 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 5:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:3 Кёльн Бундеслига 2 Арминия 0:1 Кёльн Товарищеские матчи
Арминия 2:3 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 2:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 14 3 2 57 - 26 45
2. РБ Лейпциг Заявка 19 11 5 3 32 - 17 38
3. Вольфсбург 2:0 Заявка 19 9 8 2 29 - 19 35
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
6. Байер Л Заявка 19 9 5 5 32 - 19 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург 0:2 Заявка 19 7 6 6 33 - 31 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 19 4 5 10 25 - 35 17
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 2:0 Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург 0:2 Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург 2:0 Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург 0:2 Заявка 9 3 2 4 11 - 16 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Кёльн 71.7% (99)
X 23.9% (33)
Арминия 4.3% (6)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.18 3.68
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 11.00 35.00
  1.08 11.94 36.60

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.06 5.65 1.10 2.74 1.43 2.14 1.71 1.67 2.40 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.40 1.04 8.20 1.00 10.75
7.50 1.06 5.80 1.13 5.30 1.15 4.05 1.23 1.80 2.04 4.20 1.22 1.71 2.14 2.90 1.40 2.22 1.65 1.42 2.85 1.16 5.10 1.03 9.50 1.04 10.00 0.00 23.00
6.88 1.12 2.56 1.54 2.22 1.70 1.88 2.00 1.63 2.35 5.93 1.15 3.27 1.36 2.57 1.54 1.89 1.99 2.02 1.86 1.64 2.34 1.48 2.75 1.29 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.48 1.53 1.65 2.24 1.33 3.32 1.09 7.70 1.06 9.30
2.45 1.55 1.55 2.45 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
2.22 1.70 1.83 2.06 1.41 3.01 1.28 3.83 1.35 3.48 1.41 3.01 1.23 4.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.23 1.61 1.57 2.44 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Кёльн 3:1 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 3:1 Арминия

Исход игры
Кёльн
71.7% (99)
Ничья
23.9% (33)
Арминия
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Кёльн
37% (51)
2:1 Кёльн
26.8% (37)
1:1 Ничья
19.6% (27)
2:0 Кёльн
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Арминия
2.9% (4)
1:2 Арминия
1.4% (2)
3:1 Кёльн
1.4% (2)
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